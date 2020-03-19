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Карантин в Барселоні: піаніст виконав саундтрек Титаніка на балконі (відео)

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Іспанець виконав пісню з Титаніка на балконі - фото 1
Іспанець виконав пісню з Титаніка на балконі

Через карантин не лише італійці влаштовують щовечора концерти на своїх балконах, адже тепер до них приєднались ще й іспанці. В мережі шириться відео з мешканцем Барселони, який вирішив порозважати сусідів виконанням знаменитого саундтреку до "Титаніка". Звучить епічно, але це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком GallowBoob поділився відео з Барселони, на якому піаніст виконує пісню "My Heart Will Go On" на своєму балконі. За короткий час допис зібрав понад 70 тисяч переглядів. І не лише через атмосферу ролика, а й тому, що до талановитого іспанця долучився і його сусід з іншого дому з саксофоном.

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Коментатори з різних країн зізнаються, що дуже приємно бачити людей у такій ситуації, які єднаються та не падають духом. І справді, такі відео надихають:

During the quarantine, a pianist in Barcelona went to his balcony to play “My Heart Will Go On” for his neighbourhood. After he started, a sax player in the building next door joined him. from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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