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Лебеді у Венеції, дикі кабани та дельфіни: що з цього насправді фейк

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Як фейки про Італію обвели навколо пальця мережу - фото 1
Як фейки про Італію обвели навколо пальця мережу

Італія вже другий тиждень на загальнонаціональному карантині, а в мережі ширяться вражаючі кадри з чистими каналами, де оселились лебеді, появи дельфінів та кабанів. Чи справді природа відпочиває від людей – складне питання, однак реальність цих новин викликає сумнів.

За останній тиждень канали Венеції поступово стали менш зеленими завдяки відсутності гондол, а в Twitter навіть з'явились чарівні кадри під назвою "люди – справжній вірус", на яких можна побачити лебедів, які повернулись до міста. Мало хто не натрапляв на ці фото, які викликають захват, але правда не зовсім така.

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У коментарях до "першоджерела" одна із користувачок зазначила, що насправді знімок було зроблено в місті Бурано, де лебеді справді мешкають у лагуні вже понад 20 років.

Також дехто активно поширює у соцмережах і знімки з кабанами в одному з італійських міст, качок у фонтанах в Римі та дельфінів у порту Кальярі. На превеликий для італійців жаль, ідея того, що фото кабанів рідкісні посеред міст, – фейк. Дикі свині вже прославились проривами у частину Венеції, а дехто ще пам'ятає диких кабанів у Тоскані, які натрапили на сховок кокаїну та знищили наркотиків на суму у 22 тисячі доларів.

Але найприємнішим і найбільш нереалістичним у мережі є дельфіни у Венеціанській лагуні, які насправді почали з'являтись частіше не лише тут, а й по всій Італії. Тож серед красивих фейків опинилася і ця видовищна правда.

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Джерело: wmagazine
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