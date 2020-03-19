Лебеді у Венеції, дикі кабани та дельфіни: що з цього насправді фейк

Італія вже другий тиждень на загальнонаціональному карантині, а в мережі ширяться вражаючі кадри з чистими каналами, де оселились лебеді, появи дельфінів та кабанів. Чи справді природа відпочиває від людей – складне питання, однак реальність цих новин викликає сумнів.

За останній тиждень канали Венеції поступово стали менш зеленими завдяки відсутності гондол, а в Twitter навіть з'явились чарівні кадри під назвою "люди – справжній вірус", на яких можна побачити лебедів, які повернулись до міста. Мало хто не натрапляв на ці фото, які викликають захват, але правда не зовсім така.

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У коментарях до "першоджерела" одна із користувачок зазначила, що насправді знімок було зроблено в місті Бурано, де лебеді справді мешкають у лагуні вже понад 20 років.

Hello!! You actually posted a photograph of my hometown, Burano, the swans live in the lagoon and have actually been there for over 20 years and have never actually left, people feed them in the spring so they roam the lagoon with their cignets and you can often see the fish (1) — Your Mum's Fav Coochie (@mattshrooms) March 17, 2020

Також дехто активно поширює у соцмережах і знімки з кабанами в одному з італійських міст, качок у фонтанах в Римі та дельфінів у порту Кальярі. На превеликий для італійців жаль, ідея того, що фото кабанів рідкісні посеред міст, – фейк. Дикі свині вже прославились проривами у частину Венеції, а дехто ще пам'ятає диких кабанів у Тоскані, які натрапили на сховок кокаїну та знищили наркотиків на суму у 22 тисячі доларів.

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V — Francesco Delrio (@Cosodelirante) March 15, 2020

Але найприємнішим і найбільш нереалістичним у мережі є дельфіни у Венеціанській лагуні, які насправді почали з'являтись частіше не лише тут, а й по всій Італії. Тож серед красивих фейків опинилася і ця видовищна правда.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

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