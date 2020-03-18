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Актор вирішив заспівати на балконі і показав реальний дух Нью-Йорка
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Популярний комік та актор вирішив взяти приклад з Італії та поспівати на балконі у Нью-Йорку, щоб підняти настрій. Але публіка оцінила його старання боротись з коронавірусом позитивом.
Поширення коронавірусу змусило чимало країн перейти у режим карантину. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує самоізольовуватись та дотримуватись дистанції. Заборона на масові збори все ж не заважає людям контактувати, приміром, італійці розважаються співами на балконах. Таким чином вони дякують медикам та діляться гарним настроєм з сусідами.
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Такий чудовий жест спонукав південноафриканського коміка Тревора Ноа заспівати на власному балконі.
"Отже, мене надихнула Італія, і я думаю, чому б нам не зробити це в Нью-Йорку? Ми також сусіди тут, тож давайте...будьмо разом?", – почав чоловік на ролику. Але все пішло не за планом. Він намагався виконати пісню з Аладдіна, але хтось доволі грубо перервав його лайкою. Тож йому довелось зупинитись. На щастя, це не надто засмутило Ноа, адже тепер його ролик дуже популярний.
"Ніщо не може зламати людський дух. За винятком того хлопця. Це якось боляче. Спробую завтра знову", – запевнив комік.
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