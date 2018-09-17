На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
iOS 12 – основні фунції та як оновитися в Україні
-
- 79
iOS 12 в Україні з'явиться вже 17 вересня 2018 року о 20:00. Що змінилось у новій версії операційної системи від Apple для iPhone та iPad і як правильно її встановити – розповідає Радіо МАКСИМУМ.
iOS 12 обіцяє значно пришвидшити навіть старі гаджети, а також полегшити роботу з айфонами та айпедами. У всьому світі фінальний реліз відбудеться о 20:00 за Києвом.
І ще: Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики
Які гаджети підтримують iOS 12:
- iPhone X
- iPhone 8 та 8 Plus
- iPhone 7 та 7 Plus
- iPhone 6 та 6 Plus
- iPhone 6s та 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPad (2018)
- iPad Pro 12.9 першого і другого покоління
- iPad Pro 10.5
- iPad Pro 9.7
- iPad Air 1 та Air 2
- iPad п'ятого покоління
- iPad (2017)
- iPad mini 2, 3 та 4
- iPod touch шостого покоління
Нові функції та зміни в iOS 12:
1. Підвищена продуктивність
В останні кілька років Apple зосередилася на створенні нових функцій в iOS. Але в 2018 році головне нововведення iOS 12 за словами Apple – покращення продуктивності всіх смартфонів, починаючи з iPhone 5s. Основна увага приділяється прискоренню роботи системи під навантаженням і під час відкриття завдань.
Оновлена анімація: вона стала плавнішою та швидшою, ніж на iOS 11.
Apple порівняла продуктивність iOS 11.4 і iOS 12 на iPhone 6 Plus. З'ясувалося, що на iOS 12 камера вмикається швидше на 70%, клавіатура в Safari з'являється швидше на 50%, покращився відгук клавіатури і вдвічі прискорився запуск додатків.
Згідно з відгуками користувачів попередньої версії iOS 12, нова операційна система дійсно покращує продуктивність в тому числі на застарілих iPhone 5s і iPad Air першого покоління.
2. Оновлення ARKit
В ARKit 2 розробники зможуть створювати єдиний простір доповненої реальності і постійні об'єкти з прив'язкою до конкретних місць, а також розпізнавати об'єкти реального світу.
ARKit 2 дозволить розробляти розраховані на кількох користувачів ігри та програми, де для всіх людей, які перебувають поруч, буде відображатися єдиний простір доповненої реальності.
Об'єкти доповненої реальності можна робити "постійними", наприклад, залишити пазл на столі, щоб зібрати його пізніше.
Також платформа ARKit 2 розпізнає зображення, реальні 3D-об'єкти та накладає на об'єкти доповненої реальності тіні. Спільно з Pixar розроблений формат 3D-файлів – USDZ. За допомогою нього користувачі можуть взаємодіяти з доповненою реальністю в додатках iOS, наприклад, відправляти 3D-об'єкти іншим людям.
Apple випустила новий стандартний iOS-додаток – "Рулетку" (Measure). Вона вміє вимірювати речі, вираховувати площу об'єкта, фотографувати вимірювання, автоматично визначати розміри плакатів, табличок і фоторамок, ділитися інформацією з іншими користувачами і працювати "рівнем". Раніше це була функція "Компаса".
3. Оновлення Siri: Shortcuts і розумні дії
Тепер Siri пропонує дії, засновані на поведінці користувача і контексті подій. Наприклад, помічник може зателефонувати колезі, якщо користувач запізнюється на зустріч, привітати члена сім'ї з днем народження і так далі.
Siri навчилася виконувати призначені для користувача команди за допомогою функції "швидкі команди". Власник iOS-пристрої може самостійно задати Siri голосову команду зі списку запропонованих – система аналізує дії і пропонує додати голосову команду для часто повторюваних операцій.
Наприклад, якщо користувач часто відкриває певний сайт через Safari або любить слухати окремий музичний альбом, у настройках Siri можна задати команду для автоматичного виконання операції.
Розробники можуть додати в додаток власний список доступних дій для користувача. Siri буде пропонувати нові дії в пошуку Spotlight, екрані блокування та екрані виклику помічника.
Apple випустить додаток Shortcuts, який дозволить створювати цілі послідовності дій і призначати їм голосові команди. Наприклад, створити макрос повернення додому з роботи, який одночасно запустить музику, прокладе дорогу і відправить повідомлення близьким.
Щоправда, більшість цих функцій будуть доступні лише на території США.
4. Поліпшені сповіщення
Тепер повідомлення групуються по додатках і темах: кілька повідомлень від однієї програми об'єднуються в ланцюжок, яку потрібно розгортати тапом. Кожне повідомлення можна редагувати, а також очищати екран відразу від усіх повідомлень. Якщо якийсь додаток не використовується тривалий час – Siri запропонує відключити його повідомлення на час або назавжди.
Повідомлення можна налаштовувати з екрана блокування без переходу в "Налаштування". Вони стали більш інтерактивними: розробники можуть змінювати зовнішній вигляд і додавати елементи керування. Керувати повідомленнями тепер можна з екрана блокування без переходу в "Налаштування".
5. "Екранний час" і покращений режим "не турбувати"
У нових версіях Android і iOS з'явилася детальна статистика і управління часом використання смартфонами і планшетами, щоб власники менше користувалися пристроями. В iOS 12 вона називається "Екранний час".
Є докладна статистика по використанню телефона протягом дня: iOS 12 показує, скільки часу і в якому додатку провів користувач, скільки приходить повідомлень і звідки, а також число підняттів телефону на годину.
Є функція "В спокої" – вона заборонить користуватися смартфоном у заданий період часу. Також можна встановити обмеження за часом на роботу додатків, наприклад, користуватися Facebook, Instagram можна тільки 30 хвилин.
Apple додала можливість відімкнути функцію "Не турбувати" при зміні геолокації і налаштувати "додзвін" вхідних, якщо співрозмовник робить кілька спроб додзвонитися. Нова функція "Не турбувати" блокує всі повідомлення додатків, крім обраних. Можна активувати "режим відходу до сну", який приглушить всі повідомлення до ранку.
6. Покращена робота з фото
Оновився портретний режим: камера навчилася генерувати маску лиця, щоб виділити людей для кращої обробки обличчя та волосся. iOS тепер підтримує RAW-формат: фотографії без стиснення можна імпортувати з ПК або цифрової камери. На iPad Pro можна редагувати фото в форматі RAW.
Розробникам доступні нові програмні інструменти для роботи з портретним режимом і вимірювання глибини зображення. Це повинно поліпшити якість обробки фото фільтрами.
Додаток "Фото" став схожим на Apple Music: з'явився розділ "Для вас" в якому система створює добірки за категоріями і подіями.
Також оновлений пошук по фото: iOS 12 вміє розпізнавати об'єкти, місце розташування і процеси.
7. Покращена безпека
Нова iOS може працювати з паролями зі сторонніх додатків. Наприклад, Safari може використовувати код підтвердження операції з SMS або push-повідомлення. Користувачеві необхідно його схвалити в пропозиціях автопідстановки. З'явилася функція обміну паролями між iOS і macOS.
Apple поліпшила безпеку паролів: вибір збереженого пароля для автопідстановки тепер потрібно підтверджувати за допомогою Face ID або Touch ID. Якщо користувач створює пароль, який є в іншого облікового запису, система попередить про те, що це небезпечно. У майбутніх оновленнях Apple додасть менеджер паролів в Siri.
У Face ID тепер можна додати другий профіль особи. Це стане в нагоді як для додавання другого користувача, так і для додавання власного "альтернативного" особи, наприклад, в окулярах, капелюсі, бинтах і так далі.
У Safari покращилася функція Intelligent Tracking Prevention – вона блокує трекери, які відстежують інформацію про користувача.
Розробники можуть використовувати новий сервіс аутентифікації для автозаповнення паролів в Safari через вбудований і сторонні менеджери паролів.
8. Memoji і поліпшення iMessage
У камері iMessage з'явилися прикраси: стікери, фігури, Animoji і Memoji, також на зображення можна додавати стікери iMessage.
Apple оновила Animoji чотирма новими персонажами – примарою, коалою, тигром і тиранозавром. З'явилися Memoji – людський аватар з тонким налаштуванням персонажа: вибором статі, зачіски, кольору шкіри, очей і волосся та інших особливостей. Можливості аналізу особи в Animoji доповнилися розпізнаванням мови і підморгування.
9. Оновлення додатків
У "диктофоні" оновили дизайн, додали синхронізацію з iCloud, а також можливість запису звуку без втрати якості.
iBooks перейменували в Apple Books і оновили дизайн. Тепер в додатку з'явився розділ "Читаю зараз", в якому вказані недавні книги і відсоток прочитання. Також оновився магазин книг, змінилися шрифти.
В налаштуваннях Safari можна увімкнути показ іконок сайтів на вкладках.
10. Групові відеодзвінки FaceTime
У дзвінку FaceTime тепер можуть брати участь до 32 осіб одночасно, незалежно від того, що у них за пристрій Apple: Mac, iPhone, iPad або Apple Watch.
11. CarPlay
У CarPlay додалася підтримка сторонніх додатків для навігації. Розробники Google Maps та інших картографічних сервісів повинні адаптувати свої програми під CarPlay, щоб користувачі отримали до них доступ. Раніше для роботи сторонніх карт потрібно було встановлювати джейлбрейк.
Що зробити перед оновленням операційної системи:
Звільніть місце
Оновлення до iOS 12 "важить" в залежності від пристрою до 2.5 ГБ, а отже на вашому гаджеті має бути щонайменше 3 ГБ вільного простору. Якщо необхідного місця в пам'яті немає, слід видалити зайві програми та файли (або завантажити їх у хмарне сховище).
Створіть резервну копію
Якщо на вашому пристрої є важливі файли, фотографії або відео, завжди створюйте резервну копію даних. Створіть бекап системи, додатків і своїх особистих даних. Це можна зробити за допомогою iCloud в налаштуваннях пристрою або за допомогою iTunes на комп'ютері. При створенні резервної копії в iTunes додатково будуть збережені закладки Safari, поштові акаунти, замітки, історія дзвінків і події календаря.
Процес установки
Тепер, коли оновлення до iOS 12 вийде, зайдіть в налаштування пристрою, перейдіть до розділу "Оновлення ПЗ" і перевірте наявність апдейта. Після його завантаження встановити iOS 12 можна відразу або пізніше, коли вам буде зручно. У процесі оновлення користуватися пристроєм не можна, а після завершення установки гаджет перезавантажиться і буде вмикатися довше, ніж зазвичай.
Також встановити оновлення можна через iTunes – під'єднайте пристрій кабелем до комп'ютера і запустіть перевірку наявності оновлення, слідом натисніть "Завантажити та встановити".
Читайте також: iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu
-
19:25У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт
-
19:13Ума Турман знялася оголеною для журналу Love
-
18:52Coca-Cola випускатиме напої з марихуани
-
18:42Huami Amazfit Health Band 1S – бюджетна відповідь на Apple Watch Series 4
-
18:23Медузи-гіганти заполонили одеський пляж
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:13Харукі Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію
-
17:54Мама Кім Кардашян та Ірина Шейк одяглися однаково
-
17:44Науковці назвали несподівану причину ожиріння
-
17:32Cadillac відмовився від розвитку дизельних моторів
-
17:12Анна Трінчер – Love Story: вийшов новий кліп зірки серіалу Школа
-
16:56iOS 12 – основні фунції та як оновитися в Україні
-
16:47Балотеллі затролив сам себе у Instagram
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
16:24Дослідники знайшли найдавнішу у світі броварню
-
16:14В Умані пройде міжнародний фестиваль повітряних куль
-
15:59Українська компанія показала повністю низькопідлоговий трамвай
-
15:45Фотограф створює історії з незвичайного ракурсу: казкові кадри
-
15:30Лоукостер SkyUp переніс відкриття перших регулярних рейсів
-
15:15Крізь вогонь та перешкоди: як виглядають навчання українських резервістів
-
14:57Компактний універсал Mini Clubman отримав несподіваний тюнінг
-
14:45Хто кращий? Кара Делевінь здивувала фотопорівнянням
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
14:19Ці фантастичні фото перевернуть ваше уявлення про Іспанію
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
12:01Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
-
10:15Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути
-
08:18Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі
- 16 вересня
-
20:45Ярмоленко оформив шикарний дубль у матчі АПЛ
-
18:53Медики показали найбільш здоровий тип жіночої фігури
-
17:10Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
-
15:31Стівен Кінг назвав найкращий фільм в історії
-
12:15Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ
-
10:28Чи корисні насправді суперфуди: відповідь Супрун
- 15 вересня
-
21:21Цей сир надзвичайно корисно їсти перед сном
-
18:50Кавоманам на озброєння: як на нас впливають популярні кавові напої
-
14:55Обрані найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
-
11:50Тест: Що б ти винайшов?
-
08:13В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
- 14 вересня
-
20:52iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu
-
18:40Volkswagen більше не буде випускати легендарного Beetle
-
16:20Як варити рис − головні правила і секрети
-
14:00Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
-
12:155 нових книг, які допоможуть знайти своє "я"
-
11:20ВВ – Кобіта: запальний кліп з львівськими дівчатами і текст пісні
-
08:52Рятувальники попередили про погіршення погоди
- 13 вересня
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію
-
18:22Науковці назвали ще один фактор глобального потепління