iOS 12 – основні фунції та як оновитися в Україні

iOS 12 в Україні з'явиться вже 17 вересня 2018 року о 20:00. Що змінилось у новій версії операційної системи від Apple для iPhone та iPad і як правильно її встановити – розповідає Радіо МАКСИМУМ.

iOS 12 обіцяє значно пришвидшити навіть старі гаджети, а також полегшити роботу з айфонами та айпедами. У всьому світі фінальний реліз відбудеться о 20:00 за Києвом.

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Які гаджети підтримують iOS 12:

iPhone X

iPhone 8 та 8 Plus

iPhone 7 та 7 Plus

iPhone 6 та 6 Plus

iPhone 6s та 6s Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad (2018)

iPad Pro 12.9 першого і другого покоління

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad Air 1 та Air 2

iPad п'ятого покоління

iPad (2017)

iPad mini 2, 3 та 4

iPod touch шостого покоління

Нові функції та зміни в iOS 12:

1. Підвищена продуктивність

В останні кілька років Apple зосередилася на створенні нових функцій в iOS. Але в 2018 році головне нововведення iOS 12 за словами Apple – покращення продуктивності всіх смартфонів, починаючи з iPhone 5s. Основна увага приділяється прискоренню роботи системи під навантаженням і під час відкриття завдань.

Оновлена ​​анімація: вона стала плавнішою та швидшою, ніж на iOS 11.

Apple порівняла продуктивність iOS 11.4 і iOS 12 на iPhone 6 Plus. З'ясувалося, що на iOS 12 камера вмикається швидше на 70%, клавіатура в Safari з'являється швидше на 50%, покращився відгук клавіатури і вдвічі прискорився запуск додатків.

Згідно з відгуками користувачів попередньої версії iOS 12, нова операційна система дійсно покращує продуктивність в тому числі на застарілих iPhone 5s і iPad Air першого покоління.

Навіть iPhone 5s буде працювати швидше / AKKet

2. Оновлення ARKit

В ARKit 2 розробники зможуть створювати єдиний простір доповненої реальності і постійні об'єкти з прив'язкою до конкретних місць, а також розпізнавати об'єкти реального світу.

ARKit 2 дозволить розробляти розраховані на кількох користувачів ігри та програми, де для всіх людей, які перебувають поруч, буде відображатися єдиний простір доповненої реальності.

Об'єкти доповненої реальності можна робити "постійними", наприклад, залишити пазл на столі, щоб зібрати його пізніше.

Також платформа ARKit 2 розпізнає зображення, реальні 3D-об'єкти та накладає на об'єкти доповненої реальності тіні. Спільно з Pixar розроблений формат 3D-файлів – USDZ. За допомогою нього користувачі можуть взаємодіяти з доповненою реальністю в додатках iOS, наприклад, відправляти 3D-об'єкти іншим людям.

Apple випустила новий стандартний iOS-додаток – "Рулетку" (Measure). Вона вміє вимірювати речі, вираховувати площу об'єкта, фотографувати вимірювання, автоматично визначати розміри плакатів, табличок і фоторамок, ділитися інформацією з іншими користувачами і працювати "рівнем". Раніше це була функція "Компаса".

3. Оновлення Siri: Shortcuts і розумні дії

Тепер Siri пропонує дії, засновані на поведінці користувача і контексті подій. Наприклад, помічник може зателефонувати колезі, якщо користувач запізнюється на зустріч, привітати члена сім'ї з днем ​​народження і так далі.

Siri навчилася виконувати призначені для користувача команди за допомогою функції "швидкі команди". Власник iOS-пристрої може самостійно задати Siri голосову команду зі списку запропонованих – система аналізує дії і пропонує додати голосову команду для часто повторюваних операцій.

Siri стала розумнішою / macovod

Наприклад, якщо користувач часто відкриває певний сайт через Safari або любить слухати окремий музичний альбом, у настройках Siri можна задати команду для автоматичного виконання операції.

Розробники можуть додати в додаток власний список доступних дій для користувача. Siri буде пропонувати нові дії в пошуку Spotlight, екрані блокування та екрані виклику помічника.

Apple випустить додаток Shortcuts, який дозволить створювати цілі послідовності дій і призначати їм голосові команди. Наприклад, створити макрос повернення додому з роботи, який одночасно запустить музику, прокладе дорогу і відправить повідомлення близьким.

Щоправда, більшість цих функцій будуть доступні лише на території США.

4. Поліпшені сповіщення

Тепер повідомлення групуються по додатках і темах: кілька повідомлень від однієї програми об'єднуються в ланцюжок, яку потрібно розгортати тапом. Кожне повідомлення можна редагувати, а також очищати екран відразу від усіх повідомлень. Якщо якийсь додаток не використовується тривалий час – Siri запропонує відключити його повідомлення на час або назавжди.

Оновлені сповіщення / Cult of Mac

Повідомлення можна налаштовувати з екрана блокування без переходу в "Налаштування". Вони стали більш інтерактивними: розробники можуть змінювати зовнішній вигляд і додавати елементи керування. Керувати повідомленнями тепер можна з екрана блокування без переходу в "Налаштування".

5. "Екранний час" і покращений режим "не турбувати"

У нових версіях Android і iOS з'явилася детальна статистика і управління часом використання смартфонами і планшетами, щоб власники менше користувалися пристроями. В iOS 12 вона називається "Екранний час".

Є докладна статистика по використанню телефона протягом дня: iOS 12 показує, скільки часу і в якому додатку провів користувач, скільки приходить повідомлень і звідки, а також число підняттів телефону на годину.

Є функція "В спокої" – вона заборонить користуватися смартфоном у заданий період часу. Також можна встановити обмеження за часом на роботу додатків, наприклад, користуватися Facebook, Instagram можна тільки 30 хвилин.

Apple додала можливість відімкнути функцію "Не турбувати" при зміні геолокації і налаштувати "додзвін" вхідних, якщо співрозмовник робить кілька спроб додзвонитися. Нова функція "Не турбувати" блокує всі повідомлення додатків, крім обраних. Можна активувати "режим відходу до сну", який приглушить всі повідомлення до ранку.

6. Покращена робота з фото

Оновився портретний режим: камера навчилася генерувати маску лиця, щоб виділити людей для кращої обробки обличчя та волосся. iOS тепер підтримує RAW-формат: фотографії без стиснення можна імпортувати з ПК або цифрової камери. На iPad Pro можна редагувати фото в форматі RAW.

Покращена робота з фото / Totallee

Розробникам доступні нові програмні інструменти для роботи з портретним режимом і вимірювання глибини зображення. Це повинно поліпшити якість обробки фото фільтрами.

Додаток "Фото" став схожим на Apple Music: з'явився розділ "Для вас" в якому система створює добірки за категоріями і подіями.

Також оновлений пошук по фото: iOS 12 вміє розпізнавати об'єкти, місце розташування і процеси.

7. Покращена безпека

Нова iOS може працювати з паролями зі сторонніх додатків. Наприклад, Safari може використовувати код підтвердження операції з SMS або push-повідомлення. Користувачеві необхідно його схвалити в пропозиціях автопідстановки. З'явилася функція обміну паролями між iOS і macOS.

Apple поліпшила безпеку паролів: вибір збереженого пароля для автопідстановки тепер потрібно підтверджувати за допомогою Face ID або Touch ID. Якщо користувач створює пароль, який є в іншого облікового запису, система попередить про те, що це небезпечно. У майбутніх оновленнях Apple додасть менеджер паролів в Siri.

У Face ID тепер можна додати другий профіль особи. Це стане в нагоді як для додавання другого користувача, так і для додавання власного "альтернативного" особи, наприклад, в окулярах, капелюсі, бинтах і так далі.

У Safari покращилася функція Intelligent Tracking Prevention – вона блокує трекери, які відстежують інформацію про користувача.

Розробники можуть використовувати новий сервіс аутентифікації для автозаповнення паролів в Safari через вбудований і сторонні менеджери паролів.

8. Memoji і поліпшення iMessage

У камері iMessage з'явилися прикраси: стікери, фігури, Animoji і Memoji, також на зображення можна додавати стікери iMessage.

Memoji і поліпшення iMessage / The Verge

Apple оновила Animoji чотирма новими персонажами – примарою, коалою, тигром і тиранозавром. З'явилися Memoji – людський аватар з тонким налаштуванням персонажа: вибором статі, зачіски, кольору шкіри, очей і волосся та інших особливостей. Можливості аналізу особи в Animoji доповнилися розпізнаванням мови і підморгування.

9. Оновлення додатків

У "диктофоні" оновили дизайн, додали синхронізацію з iCloud, а також можливість запису звуку без втрати якості.

iBooks перейменували в Apple Books і оновили дизайн. Тепер в додатку з'явився розділ "Читаю зараз", в якому вказані недавні книги і відсоток прочитання. Також оновився магазин книг, змінилися шрифти.

В налаштуваннях Safari можна увімкнути показ іконок сайтів на вкладках.

10. Групові відеодзвінки FaceTime

У дзвінку FaceTime тепер можуть брати участь до 32 осіб одночасно, незалежно від того, що у них за пристрій Apple: Mac, iPhone, iPad або Apple Watch.

Групові дзвінки FaceTime / Ars Technica

11. CarPlay

У CarPlay додалася підтримка сторонніх додатків для навігації. Розробники Google Maps та інших картографічних сервісів повинні адаптувати свої програми під CarPlay, щоб користувачі отримали до них доступ. Раніше для роботи сторонніх карт потрібно було встановлювати джейлбрейк.

Що зробити перед оновленням операційної системи:

Звільніть місце

Оновлення до iOS 12 "важить" в залежності від пристрою до 2.5 ГБ, а отже на вашому гаджеті має бути щонайменше 3 ГБ вільного простору. Якщо необхідного місця в пам'яті немає, слід видалити зайві програми та файли (або завантажити їх у хмарне сховище).

Створіть резервну копію

Якщо на вашому пристрої є важливі файли, фотографії або відео, завжди створюйте резервну копію даних. Створіть бекап системи, додатків і своїх особистих даних. Це можна зробити за допомогою iCloud в налаштуваннях пристрою або за допомогою iTunes на комп'ютері. При створенні резервної копії в iTunes додатково будуть збережені закладки Safari, поштові акаунти, замітки, історія дзвінків і події календаря.

Процес установки

Тепер, коли оновлення до iOS 12 вийде, зайдіть в налаштування пристрою, перейдіть до розділу "Оновлення ПЗ" і перевірте наявність апдейта. Після його завантаження встановити iOS 12 можна відразу або пізніше, коли вам буде зручно. У процесі оновлення користуватися пристроєм не можна, а після завершення установки гаджет перезавантажиться і буде вмикатися довше, ніж зазвичай.

Також встановити оновлення можна через iTunes – під'єднайте пристрій кабелем до комп'ютера і запустіть перевірку наявності оновлення, слідом натисніть "Завантажити та встановити".

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