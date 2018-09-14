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iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu

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iPhone Xs б'є рекорди в тесті AnTuTu - фото 1
iPhone Xs б'є рекорди в тесті AnTuTu / Pingvin

Перші результати тестування нових iPhone в бенчмарку Geekbench не показали помітного приросту продуктивності.

Зовсім іншу картинку видав ще один популярний тест AnTuTu, де звичайний iPhone Xs з шестиядерним процесором A12 Bionic та 4 ГБ оперативної пам'яті продемонстрував рекордні показники, залишивши конкурентів далеко позаду.

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iPhone Xs набрав у AnTuTu 363 525 балів. Для порівняння, торішній iPhone X демонструє в цьому ж тесті близько 220 тисяч "папугайчиків", а топові ігрові Android-смартфони з процесором Snapdragon 845 і просунутою системою охолодження від сили дотягують до 300 тисяч балів.

iPhone Xs вразив результатами AnTuTu - фото 276002
iPhone Xs вразив результатами AnTuTu

Залишається дочекатися старту продажів iPhone Xs та більш докладних тестів. Крім того, незабаром очікується вихід Huawei Mate 20 на базі нового чипсета Kirin 980, також виконаного по 7-нм техпроцесу.

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Джерело: gizmochina
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