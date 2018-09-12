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Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики

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Apple одночасно презентувала кілька нових iPhone - фото 1
Apple одночасно презентувала кілька нових iPhone / YouTube

Сьогодні, 12 вересня Apple презентувала нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max.

Apple також презентувала годинник Apple Watch Series 4.

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iPhone XS і iPhone XS Max

"Наразі, це найбільш просунутий iPhone, який ми створили", – сказав Тім Кук. Екран: 5,8 дюймів у молодшої моделі (як у iPhone X) і 6,5 дюйма у старшій (такого великого екрану у iPhone ще не було). Обидва телефони отримали новий чіп A12 Bionic. iPhone XS може в реальному часі давати контекстні поради.

Головні параметри нового iPhone XS:

12 вересня Apple презентувала нові iPhone XS, iPhone 9 і iPhone XS Plus - фото 275632
12 вересня Apple презентувала нові iPhone XS, iPhone 9 і iPhone XS Plus

Обидва телефони (IPhone XS і IPhone XS Max) підтримують Face ID. У обох дуже багато фішок розташовані у "моноброві" зверху. iPhone XS працює на 30 хвилин довше за свого попередника, а iPhone XS Max на півтори години.

iPhone XS буде підтримувати дві сім-карти. Але не скрізь. Повноцінно дві сімки будуть тільки в китайських iPhone.

12 вересня Apple презентувала нові iPhone XS, iPhone 9 і iPhone XS Plus - фото 275631
12 вересня Apple презентувала нові iPhone XS, iPhone 9 і iPhone XS Plus

iPhone XR

Більш дешевий iPhone. У XR обіцяють розумний HDR у камері і роботу з глибиною фону. У XR стоїть такий самий процесор, A12 Bionic. В компанії заявляють, що більш скромний за характеристиками гаджет отримав одинарну камеру. Однак якість зйомки в ньому також гідна. Це "найкраща одинарна камера". iPhone XR зроблений з алюмінію і доступний в багатьох кольорах: жовтий, червоний, синій, кораловий, чорний, білий.

До речі, OS 12 вийде 17 вересня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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