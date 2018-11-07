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Imagine Dragons – Bad Liar: текст і переклад нового хіта
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Популярний американський гурт Imagine Dragons випустив пісню "Bad Liar". Слухайте новинку онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Альтрокери Imagine Dragons знову потішили прихильників новим хітом – піснею Bad Liar, яка стала вже четвертим синглом з майбутнього альбому музикантів "Origins". Прем'єра платівки запланована вже на 9 листопада 2018, тож залишилось зовсім трохи. А тим часом, свіжий трек вже поступово підкорює Youtube, де за короткий час зібрав понад 1,8 млн переглядів. Насолоджуйтесь!
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Imagine Dragons, слухати онлайн нову пісню Bad Liar:
Imagine Dragons – Bad Liar: текст пісні:
Oh hush my dear, it’s been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin’, trust me darlin’
It’s been a loveless year
I’m a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears
Trust me darlin’, trust me darlin’
So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don’t want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe
But I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go
Did all my dreams never mean one thing
Does happiness lie in a diamond ring
Oh I’ve been asking, for
Oh I’ve been asking, for problems, problems, problems
I wage my war, on the world inside
I take my gun to the enemy's side
Oh I’ve been asking for (trust me darlin’)
Oh I’ve been asking (trust me darlin’), for problems, problems, problems
So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don’t want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe
But I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go
I can’t breathe
I can’t be
I can’t be what you want me to be
Believe me this one time, believe me
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
Now you know
I’m a bad liar
Bad liar
Now you know
You’re free to go
Please believe me
Please believe me
Переклад пісні:
О, тихіше, моя люба, це був важкий рік
І жахи не полюють не невинних жертв
Повір мені, люба, повір мені, люба
Це був рік без любові
Я людина трьох страхів
Чесність, віра та крокодилячі сльози
Повір мені, люба, повір мені, люба
Поглянь мені в очі, скажи, що ти бачиш
Ідеальний рай, який тріскає по швах
Я хотів би уникнути цього, я не хочу прикидатися
Хотів би я стерти це і змусити твоє серце повірити
Але я поганий брехун, поганий брехун
Тепер ти знаєш, тепер ти знаєш
Я поганий брехун, поганий брехун
тепер ти знаєш, що може спокійно піти
Невже всі мої мрії нічого не означають?
Хіба щастя у діамантовому перстні?
О, я запитував -
О, я запитував про проблеми, проблеми, проблеми
Я веду свою війну, у внутрішньому світі
Я наводжу свою зброю у бік ворога
О, я запитував. Повір мені, люба
О, я запитував. Повір мені, люба, про проблеми, проблеми, проблеми
Поглянь мені в очі, скажи, що ти бачиш
Ідеальний рай, який тріскає по швах
Я хотів би уникнути цього, я не хочу прикидатися
Хотів би я стерти це і змусити твоє серце повірити
Але я поганий брехун, поганий брехун
Тепер ти знаєш, тепер ти знаєш
Я поганий брехун, поганий брехун
тепер ти знаєш, що може спокійно піти
Я не можу дихати
Я не можу
Я не можу бути тим, ким ти хочеш, щоб я був
Повір мені в цей раз, повір мені
Я поганий брехун, поганий брехун
Тепер ти знаєш, тепер ти знаєш
Я поганий брехун, поганий брехун
тепер ти знаєш, що може спокійно піти
O-o-o-o-о-о-о
Будь ласка, повір мені
Будь ласка, повір мені
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