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Хто така Біллі Айліш, яка б'є рекорди в Apple Music

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Біллі Айліш - коротка біографія - фото 1
Біллі Айліш - коротка біографія / Viva

Хто така Біллі Айліш і чому її пісні підкорюють хіт-паради по всьому світу - розповідаємо на Радіо МАКСИМУМ! Дебютний альбом сивоволосої дівчини б'є рекорди за завантаженнями, а треки дивують своїми текстами.

29 березня у світу вийшов перший альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" Біллі Айліш - юної американської співачки, голос якої можна почути звідусіль. Ще за кілька днів до релізу платівку вже додали до медіатеки більш як 800 тисяч користувачів Apple Music, що встановило справжній рекорд.

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Однак це не перша річ, яку вдалось зробити 17-річній каліфорнійці, адже у неї вже є контракт Universal Music Publising Group, її музика лунає в серіалах, а відео збирають мільярди переглядів.

instagram.com/wherearetheavocados - фото 317635
instagram.com/wherearetheavocados

Хто така Біллі Айліш?

Біллі Айліш Пайрат Бейрд О'Коннелл (повне ім'я співачки) народилась 18 грудня 2001 року у Лос-Анджелесі у творчій родині. Її мама є музикантом, сценаристом та акторкою, тож не дивно, що Біллі з 8 років відвідувала дитячий хор, а вже в 11 почала створювати та записувати свої пісні. Донедавна вона займалась танцями, однак через травму змушена була попрощатись з кар'єрою танцівниці.

instagram.com/wherearetheavocados - фото 317636
instagram.com/wherearetheavocados

У родин Біллі не менш колоритним є її старший брат Фінніас, який також грає у гурті. Саме його пісню Ocean Eyes дівчина записала у 2015 році, зібравши мільйони прослуховувань та ставши новою зіркою. Невдовзі юна співачка презентувала міні-альбом Do not Smile at Me, який ще більше прославив її у світі.

Де безплатно послухати альбом Біллі Айліш When We All Fall Asleep, Where Do We Go онлайн:

Щоб послухати альбом онлайн повністю на Deezer, потрібно пройти просту авторизацію або ж реєстрацію.

Про що співає і який жанр у Біллі Айліш

Дебютний трек Біллі змусив критиків називати її представницею "чистої поп-музики", однак загалом дуже складно виділити щось одне. Чимало треків поєднують інді, електроніку та жіночий поп.

instagram.com/wherearetheavocados - фото 317637
instagram.com/wherearetheavocados

Щодо текстів, то вони дуже непередбачувані, чим також привертають увагу, власне, як і кліпи з несподіваною появою павуків чи чорнильними слізьми. В одних треках зірка розповідає про невзаємну любов, бажаючи, щоб обранець був би краще геєм, в інших закликає "закопати сокиру війни або похоронити свого друга". Тому традиційних попсових історій про розбиті серця та страждання і підняття з колін у творчості Айліш поки нема.

Найкращі пісні Біллі Айліш:

Billie Eilish - wish you were gay, слухати пісню онлайн:

Billie Eilish - when the party's over, дивитись кліп онлайн:

Billie Eilish - Ocean Eyes, слухати пісню онлайн:

Billie Eilish - you should see me in a crown, дивитись відео онлайн:

Billie Eilish - lovely, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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