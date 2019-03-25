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Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
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Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень березня 2019!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий трек американців Our Last Night та свіжі кавери на популярні композиції. Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Dance Gavin Dance - Head Hunter (Official Music Video)
- Dave Hause - Saboteurs
- Our Last Night - "Every Time Our Earth Shakes" (Official Audio)
- Grayscale - If I Ever See You Again (Official Music Video)
- Parting Gift - 3:07 (Moonlight) (Official Music Video)
- Parting Gift - Cold (Audio)
- Mayfield - Careless Love
- landless - Blooming Mind (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- If I Were You - Faithless (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Falling Asleep - The Elegy (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Defocus - Diverge feat. Wes Thompson of Napoleon (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- New Found Glory - This Is Me (Official Music Video)
- Jonas Brothers - "Sucker" (Cover by The Animal In Me)
- Point North - Never Coming Home (Music Video)
- POLAR - Adore (OFFICIAL VIDEO)
- ENGST - Träumer & Helden (OFFICIAL VIDEO)
- Plague Vendor - "New Comedown"
- Free Throw - "Today Is Especially Delicious" (official video)
- Flight Paths - Motion & Side Effects (OFFICIAL VIDEO)
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