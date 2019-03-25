Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень березня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий трек американців Our Last Night та свіжі кавери на популярні композиції. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Dance Gavin Dance - Head Hunter (Official Music Video)

Dave Hause - Saboteurs

Our Last Night - "Every Time Our Earth Shakes" (Official Audio)

Grayscale - If I Ever See You Again (Official Music Video)

Parting Gift - 3:07 (Moonlight) (Official Music Video)

Parting Gift - Cold (Audio)

Mayfield - Careless Love

landless - Blooming Mind (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

If I Were You - Faithless (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Falling Asleep - The Elegy (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Defocus - Diverge feat. Wes Thompson of Napoleon (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

New Found Glory - This Is Me (Official Music Video)

Jonas Brothers - "Sucker" (Cover by The Animal In Me)

Point North - Never Coming Home (Music Video)

POLAR - Adore (OFFICIAL VIDEO)

ENGST - Träumer & Helden (OFFICIAL VIDEO)

Plague Vendor - "New Comedown"

Free Throw - "Today Is Especially Delicious" (official video)

Flight Paths - Motion & Side Effects (OFFICIAL VIDEO)

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