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Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень березня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий трек американців Our Last Night та свіжі кавери на популярні композиції. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Dance Gavin Dance - Head Hunter (Official Music Video)
  • Dave Hause - Saboteurs
  • Our Last Night - "Every Time Our Earth Shakes" (Official Audio)
  • Grayscale - If I Ever See You Again (Official Music Video)
  • Parting Gift - 3:07 (Moonlight) (Official Music Video)
  • Parting Gift - Cold (Audio)
  • Mayfield - Careless Love
  • landless - Blooming Mind (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • If I Were You - Faithless (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Falling Asleep - The Elegy (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Defocus - Diverge feat. Wes Thompson of Napoleon (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • New Found Glory - This Is Me (Official Music Video)
  • Jonas Brothers - "Sucker" (Cover by The Animal In Me)
  • Point North - Never Coming Home (Music Video)
  • POLAR - Adore (OFFICIAL VIDEO)
  • ENGST - Träumer & Helden (OFFICIAL VIDEO)
  • Plague Vendor - "New Comedown"
  • Free Throw - "Today Is Especially Delicious" (official video)
  • Flight Paths - Motion & Side Effects (OFFICIAL VIDEO)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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