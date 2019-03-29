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Ніби кіно: Rammstein випустили скандальний кліп про Німеччину (18+)

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Rammstein - Deutschland, дивитись кліп онлайн - фото 1
Rammstein - Deutschland, дивитись кліп онлайн / The Rock

Відомий гурт Rammstein випустив ефектний кліп на першу пісню за сім років. Однак ролик Deutschland опинився не лише у трендах, а й викликав чимало критики. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Німецькі рокери Rammstein презентували 9-хвилинний кліп на пісню Deutschland, який став своєрідним короткометражним фільмом. За лічені години ролик опинився у трендах, зібравши понад 5 мільйонів переглядів.

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Однак захоплення фанатів поєдналось з чималою критикою від представників влади. Річ у тому, що ролик показує коротко ледь не всю історію Німеччини, захоплюючи лицарів, нацистів, криваві події, і додає до цього космос.

"Те, як Rammstein використовує страждання та смерть мільйонів людей з розважальною метою, виглядає непристойно та гидко", – заявила екс-глава Центральної ради євреїв в Німеччині Шарлотта Кноблох.

Rammstein - Deutschland, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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