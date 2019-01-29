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Хакери злили список лауреатів Греммі-2019

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Найкращою піснею 2018 року "має" бути визнана композиція I Like It - фото 1
Найкращою піснею 2018 року "має" бути визнана композиція I Like It / SameSound

У мережі опублікували список, у якому перераховані передбачувані переможці найпрестижнішої музичної премії Греммі.

На сайті музичної премії Греммі з'явився список переможців, оприлюднений хакерами. Представники Академії звукозапису вже встигли прокоментувати інцидент, назвавши список фейковим.

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Представники премії стверджують, що публікація з'явилася внаслідок злому сайту невідомими зловмисниками. "Результати Греммі передаються співробітникам Академії безпосередньо в день церемонії вручення премії, коли Deloitte вручає імена одержувачів у запечатаних конвертах", – заявив представник Академії звукозапису.

За інформацією Billboard, організація звернулася до своєї юридичної команди за можливим судовим позовом. Згідно з інформацією зі списку, найкращою піснею 2018 року має бути визнана композиція I Like It хіп-хоп-співачки Cardi B. А найкращим альбомом назвуть платівку виконавиці H.E.R.

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Джерело: billboard
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