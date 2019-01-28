Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Ви здивуєтесь! Три пісні, які допоможуть бути здоровим

  • 144
Три пісні для здоров'я - фото 1
Три пісні для здоров'я

Медики назвали популярні пісні, які можуть покращити здоров'я та навіть врятувати життя. Це варто знати кожному!

У МОЗ продовжують ділитись корисною та важливою інформацією про медреформу на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Однак цього разу медики вирішили здивувати українців міні-плейлистом здоров'я. Звісно ж, музика має позитивний вплив на людей, але у міністерстві скористалися тривалістю та ритмічністю деяких пісень, які допоможуть орієнтуватись у часових рамках важливих звичок.

І ще: Уляна Супрун розповіла, чим не слід запивати ліки

"Мити руки, щоби вони були чисті і на них не залишилось небезпечних вірусів та бактерій, треба 20 секунд. Чистити зуби рекомендовано 2 хвилини. При непрямому масажі серця зовнішню компресію грудної клітки слід робити з частотою не менше 100 разів на хвилину. Але як орієнтуватися в часі? Дослідники помітили, що деякі пісні ідеально підходять для виміру часу та ритму", – пояснюють фахівці.

Happy Bithday to you: цю пісеньку варто проспівати двічі, що займе приблизно 20 секунд, під час ретельного миття рук з милом. Це дозволить убезпечити і себе, і оточення від грипу, харчових отруєнь, вірусів і бактерій.

Gangnam Style: саме трек південнокорейського виконавця PSY майже ідеально підходить для чищення зубів за ритмом. Щоправда, триває пісня довше, аніж 2 хвилини, які є у рекомендаціях медиків.

Stayin’ Alive від Bee Gees: саме ця композиція має ритм у 103 удари за хвилину, що майже ідеально підходить для того, щоб врятувати життя. Саме з таким ритмом варто натискати на грудину при серцево-легеневій реанімації, тобто при непрямому масажі серця.

Читайте також: Названо популярні помилки відомих дієт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161918
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл