Ви здивуєтесь! Три пісні, які допоможуть бути здоровим

Медики назвали популярні пісні, які можуть покращити здоров'я та навіть врятувати життя. Це варто знати кожному!

У МОЗ продовжують ділитись корисною та важливою інформацією про медреформу на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Однак цього разу медики вирішили здивувати українців міні-плейлистом здоров'я. Звісно ж, музика має позитивний вплив на людей, але у міністерстві скористалися тривалістю та ритмічністю деяких пісень, які допоможуть орієнтуватись у часових рамках важливих звичок.

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"Мити руки, щоби вони були чисті і на них не залишилось небезпечних вірусів та бактерій, треба 20 секунд. Чистити зуби рекомендовано 2 хвилини. При непрямому масажі серця зовнішню компресію грудної клітки слід робити з частотою не менше 100 разів на хвилину. Але як орієнтуватися в часі? Дослідники помітили, що деякі пісні ідеально підходять для виміру часу та ритму", – пояснюють фахівці.

Happy Bithday to you: цю пісеньку варто проспівати двічі, що займе приблизно 20 секунд, під час ретельного миття рук з милом. Це дозволить убезпечити і себе, і оточення від грипу, харчових отруєнь, вірусів і бактерій.

Gangnam Style: саме трек південнокорейського виконавця PSY майже ідеально підходить для чищення зубів за ритмом. Щоправда, триває пісня довше, аніж 2 хвилини, які є у рекомендаціях медиків.

Stayin’ Alive від Bee Gees: саме ця композиція має ритм у 103 удари за хвилину, що майже ідеально підходить для того, щоб врятувати життя. Саме з таким ритмом варто натискати на грудину при серцево-легеневій реанімації, тобто при непрямому масажі серця.

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