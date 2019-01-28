Євробачення 2019: коли і під яким номером виступить Україна

Пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде в одному з найбільших міст Ізраїлю – Тель-Авіві з 14 по 18 травня цього року. Дізнайтесь, коли та під яким порядковим номером буде виступати представник України.

Традиційно, Євробачення складається з двох півфіналів, а також фіналу пісенного конкурсу. На сторінці UA: Євробачення в Facebook уже з'явилася інформація, коли на головну сцену вийде представник України, котрого оберуть 23 лютого під час Нацвідбору.

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Отже, український виконавець виступить у першому півфіналі – 14 травня – Євробачення-2019 під номером 17. Зазначимо, що разом з учасником від нашої країни будуть виступати представники Словенії, Білорусі, Чехії, Чорногорії, Кіпру, Фінляндії, Польщі, Угорщини, Естонії, Португалії, Сан-Марино, Ісландії, Грузії, Австралії, Бельгії та Греції.

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