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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Євробачення 2019: коли і під яким номером виступить Україна

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Євробачення 2019 пройде в Ізраїлі - фото 1
Євробачення 2019 пройде в Ізраїлі

Пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде в одному з найбільших міст Ізраїлю – Тель-Авіві з 14 по 18 травня цього року. Дізнайтесь, коли та під яким порядковим номером буде виступати представник України.

Традиційно, Євробачення складається з двох півфіналів, а також фіналу пісенного конкурсу. На сторінці UA: Євробачення в Facebook уже з'явилася інформація, коли на головну сцену вийде представник України, котрого оберуть 23 лютого під час Нацвідбору.

І ще: Нацвідбір Євробачення 2019: порядок виступів учасників у півфіналах

Отже, український виконавець виступить у першому півфіналі – 14 травня – Євробачення-2019 під номером 17. Зазначимо, що разом з учасником від нашої країни будуть виступати представники Словенії, Білорусі, Чехії, Чорногорії, Кіпру, Фінляндії, Польщі, Угорщини, Естонії, Португалії, Сан-Марино, Ісландії, Грузії, Австралії, Бельгії та Греції.

Це цікаво: Епатажна MARUV замінить TAYANNA у відборі на Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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