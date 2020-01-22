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Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
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Якщо ви в новому році обіцяли собі вийти нарешті з зони комфорту – наш матеріал може неабияк посприяти цьому. У новій рубриці "Маршрут місяця" ділимося ідеальними маршрутами подорожі. Цього разу розповідаємо, як круто та дешево провести цілий місяць у Грузії.
Мабуть, кожен із нас (я не виняток) у 2020 році обіцяв собі кардинально змінити щось у своєму житті: зачіску, роботу, квартиру. Я ж пропоную вам на цілий місяць змінити країну, аби спробувати сповна насолодитися місцевим колоритом, а також відкрити для себе щось нове. До слова, мандрівка охоплює відразу 2 країни, тож налаштуйтесь на ураган емоцій і вражень!
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Чому саме Грузія?
Цю колоритну країну я відкрив для себе торік, коли вдалося за смішні гроші урвати квитки з Польщі. Вона не лише дуже смачна та п'янка, а й надзвичайно бюджетна, якщо ви не готові витрачати всі гроші світу. Єдине, що може суттєво вплинути на ваш бюджет – авіаперельоти. Іноді квитки можуть "з'їсти" понад половину коштів, які ви плануєте витратити. Але про витрати трішки згодом.
Як дістатися до Грузії?
Звичайно ж, можна не сильно заморочуватися та придбати квитки на прямі рейси. Такий варіант ідеально підійде для тих, хто готовий переплатити та отримати практично повну відсутність проблем, пов'язаних із подорожжю. До прикладу, не потрібно думати, чи встигнете ви на літак, і чи не застрягнете у чужій країні. Втім, перший і другий пункт можливі і за умов прямого перельоту. Про це забувати не слід.
Прямий переліт Львів – Батумі обійдеться вам у щонайменше 1650 гривень за одного. Сума, звичайно ж, не космічна, але я знаю, як організувати подорож, витративши значно меншу суму, і поділюсь своїм знанням з вами ;)
Квитки до Грузії
Відразу ж зазначу, що маршрут буде трішки ламаним, адже добиратися до Грузії ми будемо через Кіпр. Особливість такої подорожі полягає в тому, що у вас буде ще й можливість трішки помилуватися цією маленькою острівною країною. Головне – не захоплюватися, аби не спізнитися на наступний рейс.
Подорож охоплюватиме кілька перельотів, тож відразу ж записую вам оптимальні дати та ціни на квитки, аби ви могли визначитися. Відразу ж зазначу, що для максимальної економії слід буде придбати Wizz Club, якщо у вас його досі немає. Він дозволить суттєво зекономити на авіаперельотах.
Перелік рейсів у подорожі:
Львів – Ларнака, 6 квітня
- виліт: 9:30 – приліт: 12:30
- вартість: 429 гривень (709 гривень без клубу)
Ларнака – Кутаїсі, 7 квітня
- виліт: 15:00 – приліт: 18:35
- вартість: 9,99 євро (14,99 євро без клубу)
Кутаїсі – Ларнака, 12 травня
- виліт: 12:55 – приліт: 14:25
- вартість: 99 ларі/840 грн (129 ларі без клубу)
Ларнака – Київ, 14 травня
- виліт: 22:10 – приліт: 01:10
- вартість: 49,99 євро (59,99 євро без клубу)
До цієї суми додаємо 500-600 гривень для поїздки з Києва до Львова, а також 15 ларі (близько 130 грн) за трансфер з Кутаїсі до Батумі і назад.
У результаті, на перельоти та трансфери ми витратимо близько 3700 гривень.
Альтернативний маршрут:
Львів – Батумі – Львів
- виліт 12 червня: 09:40 – приліт: 13:30
- приліт 14 липня: 14:30 – приліт: 16:40
- вартість: 3808 гривень з особи
Гаразд, ми визначилися з добиранням. Що ж робити далі? Та й узагалі, чому спало на думку жити цілий місяць у Грузії? Усе дуже просто: у цій країні орендувати житло надзвичайно дешево. Додайте до цього круту можливість від сервісу AirBNB, яка дозволяє отримати круту знижку за умови бронювання помешкання на понад 28 днів. Власне, це я й пропоную зробити.
Якщо ви можете працювати дистанційно – можете сміливо замислюватися над цією подорожжю, адже ви не лише зміните звичну обстановку, а й матимете можливість відчути себе справжнім місцевим мешканцем.
Житло у Батумі
Ідеальний варіант, який дозволить комфортно мешкати у Батумі понад місяць, обійдеться вам у 254 долари США (6 з хвостиком тисяч гривень). І це за 35 ночей, Карл! Ну погодьтесь, що звучить дуже і дуже круто.
Звичайно ж, помешкання у новобудовах на березі Чорного моря коштуватимуть біля чотирьох сотень доларів. І цю суму я вже вважаю дещо "кусючою", якщо враховувати, що мова іде про шалено бюджетний Батумі.
Харчування у Батумі
Якщо вам надзвичайно лінь готувати – можете сміливо ходити по місцевих ресторанчиках. По-перше, так ви зможете поласувати місцевими смаколиками. По-друге, ціни на страви часто нижчі, ніж в Українських закладах харчування, що відверто дивує. Якщо ж ресторації вам обриднуть – можете готувати страви самостійно. Благо, овочі та фрукти в Грузії – не дороге задоволення.
Загалом, на їжу за місяць ви витратите стільки ж, скільки в Україні. Єдина відмінність полягатиме у тому, що цей місяць ви проведете у Грузії.
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Що побачити у Грузії?
Ви можете скомбінувати собі подорож так, аби встигнути побачити не лише Батумі. Щоб максимально зекономити можете орендувати помешкання не на всі 35 ночей, а лише на 28. Решту ж днів можна провести у Тбілісі, до прикладу.
Вирушайте до Тбілісі, аби побачити старе місто, фортецю Нарікала, сірчані бані, а також стареньку церкву Метехі. У Кахетії рекомендують навідатися до винних погребів, аби скуштувати місцевого вина. Не варто оминати увагою древні вежі Сванетії, які вражають своєю історією. А тим, хто любить гори, рекомендуємо навідатися до гірської Аджарії. Там, до слова, можна сповна відчути колорит Грузії, адже вас від єднання з природою та спілкування з місцевими не відволікатиме нічого.
Бонусом до цієї поїздки стають кілька днів на затишному Кіпрі. Єдине "але" – ціни на ночівлю, які тут стартують з позначки у 30 доларів за ніч. Утім, якщо скористатися цим кодом, то під час реєстрації є можливість отримати суттєву знижку на проживання. Не проґавте можливість ;)
Що побачити на Кіпрі?
Ларнака. Прогуляйтесь набережною Ларнаки у перший день подорожі. Благо, у вас на це буде цілий день. Ввечері можете потинятися затишними вуличками міста, а також поласувати стравами місцевої кухні.
Нікозія. Столицю Кіпру, Нікозію, рекомендую відвідати на зворотній дорозі. Для цього у вас буде достатньо часу 14 травня, адже виліт до Києва запланований на 22 годину.
Пафос. Побувати на Кіпрі і не відвідати Пафос – справжній злочин. Туди я рекомендую відправитися 13 травня. Приділіть цьому місту цілий день, аби встигнути не лише сходити до моря, а й відвідати історичні пам'ятки.
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Вартість подорожі
А тепер пройдемось коротко по витратах, які очікують на вас під час цієї шаленої подорожі:
- перельоти та переїзди: 3700 гривень;
- проживання: 6500 гривень у Батумі та 2700 на Кіпрі.
Для максимальної економії рекомендую відправлятися у подорож удвох. Таким чином загальні 13 тисяч гривень перетворюються на 6 500 на кожного. Звичайно ж, залишаються витрати на харчування та інші атракції. Але, погодьтесь, що за майже 7000 гривень влаштувати собі шалену подорож до Грузії – ідеальний злочин ;)
Не проґавте можливість змінити щось у своєму житті прямо зараз. Купуйте квиточки та налаштуйтесь на подорож, яка запам'ятається вам надовго!
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