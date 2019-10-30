Маленький Дубай посеред Аджарії: вагомі причини побачити Батумі на власні очі

Батумі жартома називають маленьким Дубаєм. Воно й не дивно, адже в цьому місті ввечері запалюються тисячі вогнів, розмальовуючи високоповерхівки у різні кольори. До столиці Аджарії слід їхати за колоритом, емоціями та смачною місцевою їжею. Розповідаємо вам, як дістатися до Батумі та що побачити!

Для українців подорож до Батумі, яке розташоване на так уже й далеко, – не вельми бюджетна історія. Тому, якщо ви хочете суттєво зекономити – будуйте складний маршрут через Польщу, до прикладу. Так ми і зробили. У результаті у нас вийшла 9-денна подорож, яка охопила Краків-Катовіце-Батумі-Афіни-Будапешт-Кошице. Почну з легкого ліричного відступу...

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Цю подорож мені напророчила одна чудернацька жіночка у далекому 2013 році в Санкт-Петербурзі. Під час подорожі ми просто фотографували нічне місто, а вона просто проходила повз, але не змогла втриматися, не спитавши, а чим же ми займаємось.

– Фільм знімаємо, – відповів я жартома.

– А звідки ви?

– Зі Львова!

– О, дуже гарне місто.

Запала мовчанка. І через кілька секунд наша співрозмовниця, котра закушувала яблуком допиту нею раніше чарчину, кинула питання, яке поставило мене у глухий кут.

– А ти часом не єврей?

– Та не певен. У мене прабабусі – полька, тому нічого не можу гарантувати.

Діалог закінчився. Ми сіли у свій автобус, готові вирушати в готель на ночівлю. Але тут сталося щось непередбачуване... Ця кобіта влітає в автобус і у весь голос кричить:

– Назарій! Ти не єврей! Ти грузин. У мене чоловік єврей...

От я і вирішив перевірити, чи є у мені щось грузинське. Щоправда, зміг це зробити лише через 6 років, але то вже таке.

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Як дістатися до Батумі

Запасіться терпінням і шукайте-шукайте-шукайте. Адже дешеві квитки до Грузії існують, але їх не завжди легко знайти. Також будьте готові, що повертатися доведеться не в те місто, з якого ви вирушили, адже зворотній квиток коштуватиме не надто дешево.

Ryanair Львів-Краків – 540 гривень (можна знайти й дешевше);

– 540 гривень (можна знайти й дешевше); FlixBus Краків-Катовіце Аеропорт – 229 гривень;

– 229 гривень; WizzAir Катовіце-Кутаїсі – 299 гривень;

– 299 гривень; GeorgianBus Кутаїсі-Батумі-Кутаїсі – 230 гривень.

Стосовно сервісу GeorgianBus, то він шалено зручний. Сайт є не лише грузинською мовою, а й російською, що дозволяє зрозуміти, що і до чого. До слова, наш рейс з Катовіце затримали на годину, але це не стало проблемою, адже автобуси підлаштовуються під прильоти-вильоти. Єдине, що вам слід урахувати – аеропорт Кутаїсі не надто зручний для тривалого очікування в ньому. Це я так, про всяк випадок кажу вам.

Отже, до Батумі ми дісталися. Пора й заночувати. Власне, наш рейс був пізнім, тому ми по приїзду змогли сповна насолодитися вечірнім Батумі поки йшли до своїх апартаментів.

Де заночувати у Батумі

У Батумі можна заночувати за смішні гроші у дуже крутих апартаментах Luxury Dream Apartament in Batumi. Власне, цим ми й зайнялися. Аби максимально зекономити ми використовуємо сервіс AirBnB. Там квартиру-студію ми орендували за 30 доларів на 3 доби (трохи більше ніж 750 гривень)!

А скориставшись лінком, який я тут вам залишу, ви зможете економити до 44 доларів на ночівлю за допомогою цього чудового сервісу. До слова, уважно вичитуйте ціни, адже іноді оренда може коштувати втричі дешевше, ніж, до прикладу, прибирання.

Де поїсти у Батумі

Страви у Батумі настільки дешеві та смачні, що аж неможливо втриматися. Можете сходити в попсовий заклад "Ретро", аби скуштувати, до прикладу, хачапурі "Титанік". Так, ми на двох взяли собі страву, яка розрахована, мабуть, осіб на шість. Грузини за сусідніми столиками сміялися та підходили, аби сфотографувати гігантський смаколик.

Хачапурі Титанік у кафе Ретро став справжнім шоком

У всіх закладах від 10% чайових автоматично включають до рахунку.

У заклад Enoteca рекомендуємо сходити, аби скуштувати смачнезних печериць з сулугуні та баклажанів з горіхом. Ці страви не залишать вас байдужими та потішать ваші смакові рецептори. Хоч працює ресторація до півночі, уже після десятої вечора у закладі вам будуть не вельми раді. Якась ну дуже дивна гостинність.

– Щось можете порадити?

– Ну, я не можу вгадати ваш смак (не без обурення)...

Утім, якщо заплющити очі на сервіс, то можна насолодитися смачною їжею у світлому та просторому закладі.

У Sazandari сходіть, аби скуштувати хінкалі. Відразу ж зазначимо, що порція складається зі щонайменше 5 штучок. Також дуже смачна там квасолька у горщику, а також шашлик.

Оглядачі в мережі часто рекомендують ходити у заклади, де сидять місцеві. Але ця порада якась дивна, адже місцеві сидять всюди. Дуже сильно об'їдатися не рекомендуємо, адже вам захочеться хіба спати, а не прогулюватися Батумі.

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Що подивитися у Батумі

Набережна Батумі буквально всіяна всілякими атракціями, які однозначно варто побачити. Причому, як вдень, так і вночі.

Алі та Ніно

Один із символів Батумі, який просто неможливо не побачити. Скульптури за день безліч разів "зустрічаються" та "розходяться", символізуючи заборонене кохання Алі та Ніно. Не даремно ж кажуть, що ці персонажі – грузинські Ромео та Джульєтта.

Вежа грузинського алфавіту

Якщо ви хочете побачити ДНК грузинської нації – вам сюди. Сама вежа нагадує ДНК-спіраль, на якій зображені 33 літери грузинського алфавіту. Дуже символічно та красиво. Не менш красивий відкривається вид з ресторану наверху, який крутиться навколо своєї осі.

Вежою можна милуватися з набережної

Колесо огляду

Ще одна атракція, яка дозволить насолодитися Батумі з висоти пташиного польоту. Проїхатися на колесі огляду коштуватиме вам 5 ларі.

Площа Європи

Одна з найкрасивіших і найпросторіших площ Батумі. Якщо придивитися, то можна насолодитися поєднанням класичної архітектури, а також сучасних високоповерхівок, які наполегливо тягнуться до неба. Також на цій площі встановлена скульптура Медея та Золоте руно, один із символів Аджарії.

Канатна дорога Арго

Не менш популярна атракція, яка однозначно вартує того, аби її відвідати. Втім, є одне суттєве "але": якщо хмарно, то можна не їхати, адже є ймовірність, що з оглядового майданчику ви не побачите всієї краси Батумі. Дуже круто насолоджуватися заходом сонця з майданчика, але нам не вдалося сповна це зробити через те, що світило нахабно сховалося за хмари.

Вид на місто з майданчика

Водоспад Махунцеті

Це один із найвищих водоспадів регіону. Дістатися до нього можна марштуркою №77 за кілька ларі. Їхати десь приблизно 30-40 хвилин з автовокзалу Батумі. Дорогою до водоспаду ви зможете насолодитися мостом Цариці Тамари. Також поруч із водоспадом є затишна ресторація, в якій можна посмакувати місцевих страв.

Також рекомендуємо після 16:00 проїхатися на яхті, яка відправляється з причалу біля Алі та Ніно. За 10 ларі на ви зможете споглядати за Батумі з Чорного моря. До слова, якщо вам пощастить, то поруч із вами пропливатимуть дельфіни. І ніякого дельфінарію не потрібно, хоч він і є в цьому місті.

Увечері пропонуємо насолодитися фонтанами, які "танцюють" у такт музиці. Для цього потрібно трішки пройтися по набережній до ресторану "Україночка".

Вікенд у Батумі добіг до кінця, а це означає, що пора повертатися до аеропорту. Але перед тим слід роздрукувати квитки, адже у Кутаїсі необхідний саме паперовий варіант посадкового талону на літак. Це можна зробити у туристичних центрах міста (скляних кіосках, розкиданих по набережній і всьому місту загалом).

Вечірній Батумі заворожує

Якщо коротко, то Батумі однозначно не залишить вас байдужими. Воно колоритне та тепле. Особливо тепле вночі. Воно смачне та запашне. Воно магнітом притягує до себе абсолютно всіх, і це не дивно.

P. S. в наступному матеріалі читайте, як не потратити в Афінах усі гроші світу, на якому пляжі можна насолодитися кришталево чистою водою, а також що слід однозначно побачити у столиці Греції!

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Назарій Лазур