Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр

Якщо ви мрієте почати новий рік із подорожі – рекомендуємо вам відправитися на сонячний Кіпр. Тим паче, що полетіти туди можна за смішні гроші. Ловіть вагомі причини провести новорічні свята на морі!

Якщо ви вже побували у всіх куточках Єгипту? Якщо Туреччина вже сидить у печінках? Вирішайте на Кіпр – один із найпопулярніших Середземноморських напрямків. Насолодіться морем, спокоєм і затишком, які подарує ця країна. А ми підкинемо вам кілька вагомих причин не зволікати!

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#1 Дешеві квитки

Почнемо з того, що полетіти на Кіпр – максимально бюджетна затія. Щоправда, аби максимально зекономити вам потрібно бути членами Wizz Клубу. Це дозволить вам полетіти в обидві сторони за смішні гроші.

Львів – Ларнака – Львів за 858 гривень за одного;

Київ – Ларнака – Київ за 1138 гривень за одного.

Сам же політ займе у вас трішки більше ніж три години.

Як бачите, політ на Кіпр може обійтися вам у стільки ж, скільки попросять за комфортну поїздку зі Львова до Києва, до прикладу.

Також подорож до Кіпру припаде до душі тим, хто хотів би полетіти на море, але віддає перевагу самостійному будуванню маршрутів без залучення турагентів і посередників.

Як дістатися з аеропорту Ларнаки до центру міста? Для цього рекомендуємо скористатися 425 автобусом, який курсує кожні пів години. Вартість поїздки складе 1,5 євро вдень або 2,5 євро вночі. Для економії можна придбати собі добовий проїзний за 5 євро або тижневий – за 20.

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#2 Ідеальний клімат

Звичайно ж, взимку Кіпр не потішить вас спекою, але він ідеально підійде для тих, хто марить втечею від лютих морозів і снігів, які чергуються регулярними ковзанками та болотами на вулицях усіх міст України. Синоптики ж передбачають, що в січні повітря на Кіпрі прогріватиметься до 15 градусів удень, а також коливатиметься у межах 5-7 градусів Цельсія вночі. Оптимальний варіант для тих, кого не влаштовують ані спека, ані холод.

#3 Побачити країну за кілька днів

Ураховуючи, що Кіпр – надзвичайно компактна країна, з ним ви можете ознайомитися за лічені дні. Тим паче, що тут для цього організовано все (ну майже все).

Наполегливо рекомендуємо скористатися послугами компанії Intercity Buses, яка організовує переїзди у найбільші міста країни. До прикладу, за лічені години можна дістатися з Ларнаки до Пафосу, або до столиці – Нікозії.

Так, маршрут Ларнака – Нікозія займе у вас годину з лишком і коштуватиме 4 євро з особи. Якщо брати квиток в обидві сторони, то за нього ви віддасте 7 євро. Ларнака – Пафос обійдеться вам у 7 євро в одну сторону або 13 євро за квиток туди-назад.

Таким чином за тиждень подорожі на Кіпр ви зможете вивчити не лише те місто, в яке прилетіли, а й насолодитися іншими закутками цієї красивої та затишної острівної країни.

Що варто побачити?

Археологічний парк Пафосу – вхід 4,5 євро;

Гробниці Царів у Пафосі – вхід 2,5 євро;

Акведук Камарес у Ларнаці – безкоштовно;

Солене озеро Ларнаки, де зимують фламінго – безкоштовно.

Фламінго – одна з родзинок Ларнаки

Де заночувати на Кіпрі?

Можна як бронювати номер у готелі, так і скористатися сервісами типу Booking або Airbnb. Головне – знайти оптимальний варіант, який не лише буде бюджетний, а й не потребуватиме додаткових витрат. До прикладу, розташування біля моря або визначних пам'яток, які ви плануєте відвідати. Якщо ж ви хочете зняти апартаменти на Airbnb, то рекомендую скористатися моїм лінком для першої реєстрації, який дозволить зекономити до 65 доларів на першу подорож!

#4 Смачна їжа

Ще один вагомий пункт – смачна місцева кухня, яка сподобається усім без винятку. Тут ви не лише зможете насолодитися свіжими морепродуктами, а й поласувати солодкими та спілими фруктами. Та й загалом ціни на продукти тут дешевші, ніж, до прикладу, у Афінах.

Так, кілограм картоплі коштує від 0,5 до 1 євро, кілограм помідорів – 1-1,3 євро, а кілограм мандаринів – 1,5 євро.

Якщо ж ви не хочете самостійно готувати – до ваших послуг десятки закладів, в яких можна сповна насолодитися колоритом тутешньої кухні. Головне – вибирати не великі ресторани, які розраховані винятково на туристів, а звертати увагу й на маленькі таверни. Там, як правило, ціни можуть бути наполовину нижчими, а страви не сильно відрізнятимуться.

Насолодіться стравами місцевої кухні

#5 Затишок і безпека

Якщо ви бували в Афінах, то знаєте, що грецька столиця може навіювати трішки депресії. Воно й не дивно, адже брудні вулиці та занедбані будинки неабияк впливають на загальний настрій міста. Не в останню чергу на вас впливатимуть і мігранти, які буквально заполонили Афіни.

Кіпру пощастило значно більше. Тут ви почуватиметесь у безпеці і вдень, і вночі. Дрібні вулички, хоч і можуть заплутати вас, але не стануть причиною для зайвих переживань та занепокоєння. Єдине, що може дещо зіпсувати загальну картину – такі ж закинуті крамниці та будинки, як і в Греції. Утім, їх можна назвати частиною тутешнього колориту.

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На Кіпрі почуваєшся у безпеці завжди та всюди

Що потрібно знати перед подорожжю на Кіпр?

Правила дорожнього руху

Кіпр може здивувати вас лівостороннім рухом. Тож, якщо ви плануєте брати на прокат автомобіль у цій країні – будьте готовими до того, що вам доведеться звикнути до кардинальної зміни організації руху. Те ж стосується і пішоходів. Привчіть себе спочатку дивитися праворуч, а тоді ліворуч перед тим, як переходити дорогу. До слова, і на автобус сядьте свій, а не у зворотній напрямок ;)

Суттєвий плюс полягає в тому, що на Кіпрі ніхто не "літає" з космічною швидкістю, що позитивно впливає на новачків на дорогах.

Рух на Кіпрі лівосторонній, тож не лякайтесь

Гаджети та розетки

Ще один момент, який слід врахувати, – британська вилка, яка суттєво відрізняється від європейської. Тож, якщо ви плануєте подорож до Кіпру – придбайте заздалегідь собі перехідник, адже не всюди можна буде зарядити свої гаджети. А робити це потрібно, адже ця країна настільки красива, що ви однозначно зробите не одну сотню кадрів за час своєї мандрівки!

Готівка проти карток

Рекомендуємо з собою мати готівку, адже не всюди на Кіпрі можна розраховуватися за допомогою кредитки. Тим паче, що такий підхід дозволить вам слідкувати за своїми витратами та вгамовувати апетит тоді, коли виникатиме розуміння, що ви можете витратити зайве!

Подорожуйте та відкривайте для себе нові місця, в які ви захочете подорожувати, а також не забувайте про те, що мандрувати може і бюджетний турист. Головне – заздалегідь потурбуватися про квитки та бронювання житла. І пам'ятайте, що справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ надихають на шалені авантюри;)

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