Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше

Афіни – колиска європейської культури, які необхідно побачити. Мігранти, сміття та безлад – усе це може раз і назавжди поховати від людського ока те, що тисячі років тому споруджували задля втіхи богів. Розповідаємо вам, як: дістатися до Афін, не збанкрутувати на оренді житла та відпочити на морі.

Столиця Греції стала наступною точкою у нашій грандіозній подорожі на 5 країн. Вибрали її ми абсолютно випадково. Просто був халявний виліт з Кутаїсі до Афін. "Чом би не відкрити для себе нову країну", – подумав я і купив квиточки.

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Якщо ви живете в Києві, то вам пощастило, адже звідти є прямий рейс до Афін. Це дозволить вам суттєво зекономити, адже не потрібно буде робити цілий гак через Грузію ;)

Як ми дісталися до Афін

WizzAir Кутаїсі-Афіни – 260 гривень.

Звичайно ж, від такої халяви ми просто не могли відмовитися, формуючи маршрут нової подорожі. Єдине, що не так уже й потішило – вартість трансферу з аеропорту до центру міста.

Трансфер до міста – важливий момент, на який слід звернути увагу при покупці халявних квитків. Часто лоукостерні компанії прилітають до аеропортів, розташованих за десятки кілометрів від міста. А саме добирання до центру обійдеться вдвічі, а то й утричі дорожче за сам авіаквиток!

Щоб максимально зекономити рекомендую купити 3-денний проїзний, який включає поїздку з і до аеропорту, а також можливість безлімітного використання громадського транспорту в Афінах. Коштує такий квиток 22 євро, але ви точно не пошкодуєте про його покупку, адже грецька столиця величезна. Пішки її не так уже й просто пройти!

Слідкуйте за цифрами на валідаторах транспорту: там покаже, скільки ще часу ви маєте в запасі.

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Де заночувати в Афінах

Користуємось тим же AirBnB, аби винайняти собі окрему квартиру. За чотири доби на двох ми виклали 60 доларів (близько 1500 гривень). За ці гроші ми отримали крихітку квартиру-студію Relaxing small studio near to Acropolis 2. Її розташування зручне, адже поруч і метро, і центр міста з його визначними пам'ятками. Єдиний нюанс – пральна машина загальна на будинок і прання в ній платне. Цей момент може бути актуальним для тих, хто планує затриматися в Афінах на тиждень, до прикладу.

Нагадаю, що скориставшись лінком, який я тут вам залишу, ви зможете економити до 44 доларів на ночівлю за допомогою цього чудового сервісу. До слова, уважно вичитуйте ціни, адже іноді оренда може коштувати втричі дешевше, ніж, до прикладу, прибирання.

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Називаю вам 5 вагомих причин побачити Афіни якомога скоріше!

1. Ціни ростуть

Греція вперто не може вибратися з економічної кризи, і це добряче так впливає на туристичну її складову. Ціни в Афінах на все доволі високі, якщо порівнювати з іншими європейськими містами (скандинавів не беремо до уваги). Страви у закладах стартують від 7 євро, музеї та визначні місця "витягнуть" з вас не один десяток євро. Той же проїзний теж обходиться в чималу копієчку.

Гарні новини для журналістів: з прес-картою вхід у будь-який музей Афін абсолютно безкоштовний. Просто показуєте в касі своє посвідчення й отримуєте заповітний квиток.

Якщо ви плануєте зекономити на харчуванні – закуповуйте продукти в супермаркетах і на ринку та готуйте страви самостійно, якщо це дозволяє кухня в помешканні, яке ви орендуєте. Втім, будьте готовими до того, що ціни на овочі та фрукти в Афінах казково завищені. Вартість картоплі, до прикладу, коливається в межах 2 євро. Стільки ж попросять за кілограм апельсинів, гранатів і мандаринів. Томати й огірки трішки не дотягують до двох євро. Натомість за менш, ніж євро можна прибрати хорошу та якісну пасту. А на ринку купити до неї свіжих морепродуктів і потішити себе та свій шлунок ;)

2. Архітектура занепадає

Як би це сумно не звучало, але Афіни зараз переживають не найкращий свій період. Ви зможете побачити гори сміття посеред жвавого району, і це буде нормою. Закинуті та наполовину розвалені будівлі – теж ОК. Я вже мовчу про те, що багато будинків розмальовані з балончиків і це виглядає не вельми естетично. Якщо хочете застати не лише реконструйовані палаци початку нашої ери, а й колоритну архітектуру минулого століття – поспішіть, адже на її реконструкцію у греків точно не буде грошей!

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3. Чисте море

Так, звичайно ж, тут буде трішки суб'єктивізму, але у страху очі великі. Ніхто не може вам гарантувати, що гарні та чисті (порівняно) пляжі за кілька років теж не перетворяться на сміттєзвалище. Хочете гарно та комфортно відпочити на морі в Афінах? Поспішіть. До слова, пляжів там більш, ніж достатньо. Є, звичайно ж, платні, але є й безкоштовні, які мають неабияку популярність серед місцевих.

Votsalakia

Як на мене, то це – найкращий і найкрасивіший пляж з-поміж тих трьох, на яких мені вдавалося побувати. Тут і привабливі краєвиди, і комфортне розташування. Єдине, що може трішки засмучувати – гамір дітисьок, які відвідують спортивні секції, розташовані поруч із пляжем.

Вхід у море по камінню, тому слід бути обережним. Те ж стосується і самого моря. Поранитися дуже просто, якщо ви – не впевнений плавець. Місцеві ходять плавати у сланцях. Це рекомендую робити вам і я.

Для зручності є і кабінки для переодягання, і душ, і туалет.

Як добратися: метро М1 + 20 автобус.

Edem

Ще один не менш популярний пляж серед місцевих і туристів у тому числі. Тут також можна поплавати у чистій воді, позасмагати і просто відпочити від буденної суєти. Він облаштований і кабінками для переодягання, і душем, що дозволить вам зі зручністю перебратися після релаксу.

Як добратися: метро М3 + 5 трамвай.

Agios Cosmas

Це справжній дикий пляж, який розташований геть далеко від центру. Втім, його особливість полягає в тому, що він повністю піщаний. Такий варіант підійде для тих, хто подорожує з дітьми або ж просто не хоче перейматися через каміння в яке може вгатитися під час плавання.

Мінус пляжу полягає в тому, що тут немає ані душу для того, щоб сполоснутися, ані кабінок для переодягання. Нагадую, що пляж дикий, тому й інфраструктура тут кульгає на дві ноги.

Як добратися: метро M3 + 5 трамвай.

4. Колорит, який зникає

Греки теж не вельми раді тому, що відбувається, але з усіх сил намагаються цього не показувати. Вони усміхаються вам і готові допомогти. Вони насолоджуються теплими сонячними днями та гучно собі розмовляють у громадському транспорті. І ніхто нікому не робить зауважень. Нікого це не діймає. А тепер пригадайте буркаючих бабусь у нас. А ще тішить шалена кількість малих і великих пухнастиків, які радісно зустрічають тебе чи не на кожній вулиці ;)

5. Мігранти наступають

На перший погляд мігрантів в Афінах не так уже й багато, але так тільки здається. Є низка районів в околицях центру, які просто окуповані в'єтнамцями, індусами, пакистанцями, арабами й іншими. Свого часу всі вони втікали від небезпеки та злиднів до Європи, до розкішних і заможних Афін. Але з часом самі Афіни почали нагадувати не найкраще місце на землі...

Афіни так і кличуть у свої обійми. Самі ж вони нагадують стареньку бабусю, котра любить носити свої улюблені прикраси, придбані ще в молодості. Втім, глибокі зморшки та сиве волосся видають у ній уже геть зовсім поважну кобіту. А бруд під нігтями свідчить про те, що вона дуже любить порпатися на своєму маленькому городі, вирощуючи томати та базилік. Такими для мене й запам'ятаються Афіни. Красивими й неймовірними. Але водночас брудними та трішки занедбаними. І дуже вже не хочеться втратити їхню велич назавжди...

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Назарій Лазур