Голос країни 9 сезон 7 випуск: чим закінчилися сліпі прослуховування

Сьомий випуск проекту Голос країни 9 вийшов на телеекрани 3 березня 2019 року. На талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу!

Голос країни повернувся! 3 березня на каналі 1+1 показали сьомий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

Зазначимо, що у Голосі країни 9 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Також з'явилося нововведення: тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників. До слова, це останній випуск зі "сліпими прослуховуваннями". Для нього продюсери пішли назустріч реперу Потапу, котрий попросив виділити кожному зірковому тренеру ще по екстра-місцю в команді.

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 7 випуск

Першим на сцену "Голосу" вийшов 21-річний Георгі Дарахвелідзе з Києва. Хлопець два роки тому був на проекті, але на нього так і не стало місця в командах тренерів. Парубок надіється, що цього разу фортуна йому усміхнеться, і бодай один із суддів натисне на заповітну кнопку. Для участі у "сліпих прослуховувань" він обрав пісню "All I Want". З перших де секунд до нього повернулися Дан Балан і репер Потап. Це означає, що Георгі можна вже вітати з участю в проекті, але до чиєї команди він долучиться? Хлопець зізнався, що не представляє свого життя без музики, саме тому він вирішив знову постукати у двері талант-шоу. Георгі завагався хвилинку, але вчинив саме так, як йому каже його душа. Саме тому він вирішив піти до команди Дана Балана.

Перейняла естафету "сліпих прослуховувань" 20-річна Вікторія Літвінчук. Дівчина була фіналісткою проекту "Голос. Діти" у 2012 році. Тепер же вона прагне дійти про прямих ефірів дорослої версії музичного шоу. Для завоювання тренерів вона обрала композицію "Alive". Репер Потап вагався з вибором, і таки не зміг натиснути на червону кнопку та повернутися до Вікторії. На жаль, до фіналістки "Голосу. Діти" так ніхто і не повернувся. Зазначимо, що на момент її виступу суддям так і не надали екстра-місця, що не дозволило дівчині потрапити до "Голосу".

"Сліпі прослуховування" набирають обертів. Наступним вийшов Олександр Тесленко з Дніпра. Хлопцеві 18 років, і він дуже переживає через те, що до нього ніхто не обернеться. Для Олександра участь у "Голосі" стане особистою перемогою. Для досягнення мети він обрав пісню "When I Was Your Man" Бруно Марса. Лише на останніх секундах Дан Балан повернувся до Сашка, що автоматично робить парубка учасником його команди. До слова, хлопачка мав би стати останнім учасником команди Дана. Зазначимо, що сам Сашко зізнався, що хотів би потрапити до команди Тіна Кароль, котра натиснула б кнопку, якби у її команді було вакантне місце.

Талановитий 42-річний Андрій Галицький зі Словенії приїхав до України, адже саме тут його коріння. Чоловік став першим словенцем, котрий потрапив на українську версію "Голосу". Тут він представить свою країну. Для цього Андрій обрав пісню "Полонений" Олександра Пономарьова. Зауважимо, що останнє місце залишилося в Потапа, і він не натиснув на заповітну кнопку. Відповідно, Андрій не продовжив участь у проекті. Зіркові тренери порадили йому не зупинятися, продовжувати мріяти та співати.

Напруга росте. Разом із нею – команди зіркових тренерів. Продюсери проекту дозволили суддям набрати ще по одному учаснику, тому ті, хто готується до виходу на сцену, можуть видихнути з полегшенням. Відтак, у Потапа – 2 місця, у Тіни Кароль, Монатіка та Дана Балана – по одному вакантному місцю!

Харизматичний Артем Банар з Хотина у свої 24 роки – фермер-бізнесмен. Він не соромиться брудної роботи, адже впевнений, що кожен чоловік має залишатися чоловіком. Утім, він не перестає мріяти про сцену. Саме тому він прийшов на "Голос". Вразити суддів він вирішив піснею "Обещание" Джамали. Першим до Андрія повернувся репер Потам, після нього на кнопку натиснув Монатік. Останньою на виконання парубка відгукнулася Тіна Кароль. Хлопець зізнався, що хотів би кожного обрати, якби була така можливість, але найближче до його душі лежить Потап.

Залишилося лише чотири місця у командах тренерів. Поборотися за участь у "Голосі" прийшла Валерія Хоменко з Білої Церкви. Переможниця восьмого сезону проекту – її подруга. Сама ж Валерія мріє, щоб і нею пишалася вся Біла Церква. Для участі вона обрала пісню "Ой, говорила чиста вода", яку вона виконала в оригінальній манері. Пронизливе виконання дівчини не припало до душі не лише глядачам, а й суддям, але цього було недостатньо для того, щоб повернутися до Валерії. Зіркові тренери порадили їй трішки попрацювати та прийти знову, аби досягти свого!

21-річний Данило Марійко прийшов на проект, щоби отримати омріяну популярність. Хлопець мріє перемогти, і саме тому він готовий "забрати своє екстра-місце". Для цього парубок обрав пісню "Impossible". На жаль, однієї лише мрії виявилося недостатньо для того, щоб посісти бонусне місце у команді одного з тренерів. Тренери попросили хлопця не зупинятися та йти до своєї мети!

Аліна Шевченко з Одеси вчиться на магістратурі історичного факультету, але справою її життя є музика. Дівчина почала грати на вулиці, де й заробляла незначні гроші. Аліна сподівається, що вона – перша людина в історії проекту, котра отримає екстра-місце, і для цього вона готова зробити абсолютно все. Для участі вона обрала композицію "Старый отель". І знову жоден із суддів не натиснув на червону кнопку. На прохання Тіни Кароль Аліна виконала авторську пісню, яка вразила тренерів значно більше ніж та, яку вона обрала для прослуховувань.

Вікторія Олійник за лічені дні до виступу зламала ногу, але це не зупинило дівчину на шляху до мрії. Для того, щоб вразити суддів, вона обрала пісню "Toy" переможниці Євробачення-2018. Вікторія планує довести абсолютно всім, чого вона варта. Смілива дівчина зазіхнула на успіх Нетти Барзілай, що дозволило їй продовжити участь у проекті. До неї відразу ж повернулися два тренери: Потап і Монатік. Нарешті смуга "неповернень" була пройдена! Зазначимо, що у майбутньому Вікторія може стати вчителькою польської мови та літератури, але це не зовсім те, чим вона марить. Крім участі у проекті в дівчини залишаться автографи Потапа та Дана Балана на гіпсі. Гаразд, щось ми розійшлися. Віка вагалася, але все ж вибрала Діму Монатіка. Він став першим, хто повністю сформував свою команду!

Дарина Ворончук наступною вийшла на сцену "Голосу". 23-річна дівчина мріяла потрапити до Монатіка, але в його команді вже немає місць. На цей проект вона прийшла, щоб зрозуміти, на що вона здатна. А от вражати суддів вона вирішила виконанням композиції "Сейчас" Діми Монатіка. Не дарма ж вона наголошувала, що хотіла бути частиною його команди. Утім, без уваги тренерів вона не залишилася, адже до неї повернулися відразу Тіна Кароль та Потап. Сам Дмитро дозволив Дарині виконувати цю пісню коли та де їй заманеться, адже йому шалено сподобалося її виконання. Сама ж дівчина зізнається, що це чи не найскладніший вибір у її житті. Дівчина повагалася та стала останньою учасницею у команді Тіни Кароль.

Антон Бакунович продовжив "сліпі прослуховування". Парубок уже брав участь у "Голосі" в команді Тіни Кароль, щоправда, тоді він був у складі дуету. Цього разу він вирішив прийти, аби спробувати себе у сольному плаванні. Парубок зізнається, що цей виступ – найважливіша подія у його житті. Для того, щоб повернути суддів, він обрав пісню "Журавлі" гурту THE HARDKISS. Пронизливе виконання Антона не залишило байдужою Тіну Кароль, яка активно агітувала Потапа, щоб він повернувся. На жаль, ніхто цього разу не повернувся до хлопця, що шалено обурило Тіну.

Ільчишин Назар вийшов наступним. 23-річний парубок вважає, що немає брудної роботи, адже вона наближує до здійснення мрії. Хлопець працював у Німеччині на будівництві по 7 днів на тиждень, аби заробити кошти, які він вклав у запис пісень. Вразити Дана Балана та Потапа він вирішив виконанням пісні "Фортепіано" ніжної Христини Соловій. На жаль, пронизливий спів не переконав жодного з суддів повернутися.

Неймовірна співачка Оксана Муха вийшла останньою на "сліпі прослуховування". 37-річна виконавиця – справжня реінкарнація легендарної Квітки Цісик. Її місія на "Голосі" – не дати загинути пісням, які створила Квітка Цісик. Для участі вона обрала пісню "Де ти тепер". Тендітна та зворушлива Оксана не залишила нікого байдужим! З перших же нот до неї повернулися і Потап, і Дан Балан, що автоматично робить її учасницею проекту. Мороз по шкірі та сльози на очах. Співачка розповіла, що їй було десь років 6-7, коли її тато привіз із-за океану касету Квітки. Відтоді вона відчула певну спорідненість з неймовірною виконавицею. Попри складний вибір Оксана Муха продовжила участь у команді Дана Балана. Вельми несподівано!

