Голос країни 9 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Четвертий випуск проекту Голос країни 9 вийшов на телеекрани 10 лютого 2019 року. На талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу!

Голос країни повернувся! 10 лютого на каналі 1+1 показали четвертий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

Зазначимо, що у Голосі країни 9 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Також з'явилося нововведення: тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників. До слова, у цьому випуску зібрали усі пісні про кохання.

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 4 випуск

Першим на сцену "сліпих прослуховувань" вийшов 25-річний лікар-педіатр Олександр Мельник з Чернівців. Парубок мріє стати героєм для своїх пацієнтів. Хлопець працював медиком у дитячому таборі, де співав свої пісні дітлахам. На "Голос" він прийшов для того, аби надихнути своїх маленьких пацієнтів. Для того, щоб вразити суддів, він обрав композицію "Кохання" Pianoboy. З перших же нот Олександр зірвав овації, а також змусив усміхнутися Тіну Кароль. Втім першим на червону кнопку натиснув репер Потап, до якого він і потрапив у команду, адже більше ніхто не повернувся.

19-річна Каріна Арсентьєва прагне стати знаменитою співачкою, саме тому вона прийшла на проект "Голос країни". Вона хоче вийти на сцену і заспівати так, аби кожен запам'ятав її, просту дівчинку з невеликого містечка. Вплинути на вибір суддів вона вирішила, виконавши композицію легендарної Вітні Х'юстон "I will always love you". Цього разу знову першим повернувся саме Потап, а вже під час другого приспіву на заповітну кнопку натиснула Тіна Кароль. Monatik і Dan Balan долучилися до решти суддів наприкінці виконання. Ну що ж, перед дівчиною тепер стоїть доволі складний вибір: Потап, Monatik або Dan Balan, а от Тіну Кароль цього разу заблокували. Каріна довго вагалася, але все ж обрала Потапа.

45-річний сумчанин Василь Жадан майже 30 років займається улюбленою справою – співами. Його прийшов підтримати друг – відомий український боксер – Денис Берінчик. Василь виконав на "сліпих прослуховуваннях" пісню-гімн "Браття", під яку на ринг виходить Олександр Усик. Зазначимо, що саме він і є автором слів і музики цієї композиції. На жаль, йому не вистачило зовсім трішечки, аби бодай один із суддів повернувся.

19-річний студент, який навчається на міжнарі, Артем Ліска з Одеси працює перекладачем у шлюбному агентстві. Парубок готовий робити все, аби музика посіла перше місце в його житті. На "Голос" він прийшов, адже зрозумів, що пора щось змінювати у своєму житті. Для "сліпих прослуховувань" він обрав хіт "Sexy and I Know It". Артему вдалося запалити не лише публіку, а й суддів. Єдиним, хто повернувся до хлопця, став Dan Balan, а це означає, що парубок долучився до його команди.

Продовжила "сліпі прослуховування" Вікторія Уварова, яка є викладачем з вокалу Наталії Могилевської. На "Голос" вона прийшла, щоб реалізувати себе як співачку, а не лише як педагога. Для того, щоб повернути бодай когось із суддів, Вікторія обрала пісню "Не йди" Гайтани та гурту С.К.А.Й, яка отримала абсолютно несподіване звучання. З перших же нот до учасниці повернулася Тіна Кароль, а після неї заповітну кнопку натиснули Monatik і Потап. Продовжила свою участь у "Голосі" Віка вирішила в команді мегапозитивного Діми Монатіка.

20-річний Микола Задерей з Києва вирішив не покидати свою мрію стати співаком, і йти до неї. Він упевнений, що "Голос" допоможе йому розвинути свій талант. Для "сліпих прослуховувань" хлопець обрав пісню Тіни Кароль "Ніжно". Зазначимо, що виконавиці сподобалося виконання її композиції хлопцем, тому вона й повернулася до нього. Також на червону кнопку натиснув Monatik. Парубок зізнався, що ця пісня надзвичайно близька до його життя. На вибір композиції його наштовхнуло нерозділене кохання. Крім того, від нього відвернулися й батьки, які не вірять в те, що музика може стати справою усього його життя. І попри вибір композиції Тіни Кароль, Микола вирішив піти до команди Діми Монатіка.

Продовжила музичний вечір 20-річна Шайє Огенетеджірі з Нігерії. Її батьки відправили до України, аби вона здобула освіту гінеколога. Втім, справжньою пристрастю дівчини є саме музика. Вона обожнює пісні Тіни Кароль, а також Джамали. На проект вона прийшла, аби стати суперзіркою. Вразити суддів вона вирішила композицією "Listen" співачки Beyonce. Проникливе виконання змусило Тіну Кароль натиснути на заповітну кнопку, що автоматично зробило дівчину частиною команди незрівнянної співачки.

Перейняв естафету львів'янин Артур Рожицький. 21-річний хлопець вчиться на актора, і просто обожнює дарувати людям емоції. На "Голосі" він має можливість подарувати емоції мільйону людей, а також стати найщасливішою людиною на Землі. Вразити тренерів проекту він вирішив за допомогою пісні "Summertime Sadness" неймовірної Лани Дель Рей. І хоч парубку вдалося запалити публіку, ніхто із суддів "Голосу" так і не повернувся до нього. Тіна Кароль зізналася, що думала, що на сцені стоїть поважний чоловік, а не юний парубок, а також запросила його прийти знову, аби спробувати свої сили.

Чарівна Даша Храмова прийшла на проект завдяки Тіні Кароль. Саме ця співачка надихнула її на співи. Дівчина зізнається, що вона мріє, аби до неї повернулася саме Тіна, але якщо цього не станеться, вона не відмовиться від участі у команді Dan Balan'а. Зазначимо, що Даша є частиною фан-клубу Тіни – FanTina. Природно, що Даша обрала пісню "Помню". Ми вас не будемо інтригувати. До учасниці повернулася Тіна Кароль, котра й допоможе дівчині йти далі по проекту. Потап зазначив, що Даша шалено схожа на Тіну, але це ще не все. На сцену вийшли найяскравіші представниці фан-клубу співачки, що неабияк приголомшило її.

Чарівна Анна Волобуєва прийшла на проект, аби показати всім свій талант. З перших же нот їй вдалося повернути Монатіка своїм оригінальним виконанням пісні гурту Один в каное "Мама". Наступним червону кнопку натиснув репер Потап. Саме ці двоє виконавців поборються за те, щоби Аня продовжувала участь у "Голосі" у їхній команді. Дівчина кілька років працювала журналісткою, але вирішила, що потрібно приділити якомога більше часу музиці. Після секунд вагань вона вирішила піти до команди Діми Монатіка.

Бойз-бенд Action прийшов на "Голос", аби здивувати і тренерів, і глядачів. Хлопці уже мають пристойний фан-клуб, але вони вирішили на цьому не зупинятися. Для "сліпих прослуховувань" вони вибрали пісню "Love me again". парубкам вдалося запалити не лише публіку, а й зіркових тренерів. Але цього виявилося недостатньо для того, щоби бодай один із суддів натиснув на заповітну червону кнопку.

Аліна Підлужна з Білорусі уже шість років є фанаткою проекту "Голос". Одного дня вона сказала своїй матері, що теж стане учасницею цього шоу. 21-річна дівчина для прослуховувань обрала композицію "Вечность" Діми Монатіка, якій Аліна дала абсолютно нове звучання. Це оцінив і сам Діма, і Dan Balan. Вони обернулися з перших же секунд виконання. Дівчина зізналася, що це було так страшно, але водночас дуже класно. Аліна не довго вагалася і додала, що хоче співпрацювати з Дімою Монатіком.

Марина Круть з Хмельницького прийшла на "Голос", аби довести, що бандура повинна звучати на великих сценах. Її мама мріяла, щоб вона стала викладачкою музики в дитячому садочку, але Марина вирішила по-іншому. Вона виступала з бандурою в Китаї, але повернулася до України, адже саме тут, зізнається дівчина, її місце. Для того, щоб розвернути зіркових тренерів вона вибрала пісню "Creep". Першим червону кнопку натиснув Dan Balan, опісля нього повернувся репер Потап. Не залишився байдужим і Monatik. Закрутилася Круть у круговерті Діми Монатіка.

