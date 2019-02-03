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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів

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Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів - фото 1

Третій випуск проекту Голос країни 9 вийшов на телеекрани 3 лютого 2019 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу!

Голос країни повернувся! 3 лютого на каналі 1+1 показали третій випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

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Зазначимо, що у Голосі країни 9 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Також з'явилося нововведення: тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 3 випуск

Валентин Кулаковський відкрив сьогоднішній вечір. За освітою 35-річний хлопець менеджер, але в душі – музикант. І зараз Валентин готовий просто розірвати цю сцену. Одесит зумів розвернути лише Потапа і потрапляє в його команду. Заціни перший драйвовий рок-виступ!

Наступною "сліпі прослуховування" вирішила підкорити 26-річна Катерина Бегу, яка є землячкою Дана Балана. І дівчина мріє, щоб саме він розвернувся до неї, адже вони вже давно знайомі. І уже з перших нот дівчина своїм голом вразила і Тіну Кароль, і Дана Балана. До кінця пісні розвернулися усі зіркові тренера. Але Катерина, як і хотіла, пішла у команду свого земляка – Дана Балана.

Співочу естафету перейняв Євгеній Присяжнюк, який викладає вокал у Полтаві. Його вихованці уже не раз підкорювали сцену "Голосу країни", а сьогодні чоловік й сам вибробує свої сили. На жаль, запальною піснею "Ой, смереко" полтавчанину не вдалося розвернути хоча б одне тренерське крісло.

Вечір "сліпих прослуховувань" продовжила Магдалена Паскар. Музика для 18-річної дівчини з Одещини є спрвжнім сенсом життя, а "Голос країни" – дитяча мрія. Своїм виконанням дівчина зуміла не лише розвернути трьох тренерів, але й розчулила Діму Монатіка і Тіну Кароль. Магадалена вирішила продовжити свій шлях у проекті з Дімою Монатіком.

Наступною на сцену "Голосу країни" вийшла епатажна 22-річна одеситка Софія Шафір, яка й до цього отримувала нагороди у співочих конкурсах, але зараз дівчина хоче підкорити зовсім новий рівень. І доможе їй у цьому Дан Балан, який єдиний розвернувся до Софії.

Далі на сцену співочого проекту вийшов найкращий друг та бек-вокаліст Дана Балана Роман Бурасанзве, який неодноразово виступав із співаком. 26-річний хлопець у "Голосі країни" хоче відкрити нові музичні горизонти. В останню секунду кнопку встигла нажати Тіна Кароль, з якою Роман і йде далі у шоу.

Ніна Козачук настпною спробує підкорити своїм талантом зіркових наставників. Дівчина мріє про сольну кар'єру, адже зараз вона працює бек-вокалісткою у Павла Зіброва. На жаль, сьогодні тренерам чогось забракло у виступі Ніни і 27-річна красуня з Хмельниччини не розвернула жодне крісло.

Наталія Повстяна перейняла співочу естафету, яка уже мала досвід у "Голосі. Діти", коли ніхто не повернувся до дівчини. Чотири роки красуня працювала над собою і сьогодні бореться за місце у "Голосі країни". І все-таки Наталі вдалося вразити Потапа, Діму Монатіка і Дана Балана. Продовжити свій шлях у проекті дівина вирішила з Потапом.

Третій випуск "сліпих прослуховувань" продовжив Михайло Дімов, який уже має чималий досвід у шоу-бізнесі, але чоловік хоче розширити свою музичну діяльність. Одесит просто розірвав сцену "Голосу" своїм чуттєвим виступом. Тіна Кароль та Дан Балан бажають бачити чоловіка у своїй команді. Проте Михайло сьогодні обрав Дана Балана.

22-річний вінничанин Антон Хвалько вийшов на сцену "Голосу країни" наступним. Сьогодні особливий вечір для хлопця, адже він не лише переборов свій страх великої сцени, але й присвятив виступ своїй коханій дівчині. Але у проект Антону так і не вдалося пройти.

Далі своїм талантом спробував підкорити суддів "Голосу" Самуеле Гріллі. Проте голос італійця сподобався тільки Дану Балану, який і допоміг пройти хлопцю у шоу.

Наступною вийшла поборотися у "сліпих прослуховуваннях" Тетяна Шереметова з Маріуполя. Дівчина рішуче налаштована на перемогу у співочому проекті. Але крісла сьогодні до Тані не розвернулися.

Харизматичний 24 річний Владислав Чижиков з Мінська намагатиметься наступним розвернути усіх зіркових тренерів. З "Голосу країни" хлопець мріє розпочати свою музичну кар'єру. Влад підкорив уже з перших секунд Діму Монатіка, згодом розвернулися і усі інші наставники. Але ось Потап не має права боротися за вокаліста, оскільки Монатік заблокував репера. У результаті співочий філолог пішов у команду Дана Балана.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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