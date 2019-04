Голос країни 9: дивитись онлайн 13 випуск – чим вразив півфінал шоу

Тринадцятий випуск дев'ятого сезону проекту Голос країни 2019 вийшов на телеекрани 14 квітня. Півфінал визначив найсильніших учасників у командах тренерів. Дізнайтеся, хто з музикантів продовжить боротьбу за титул Голосу країни 9, а хто покинув улюблене шоу за крок до фіналу!

Голос країни повернувся! 14 квітня на каналі 1+1 показали тринадцятий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

Другий прямий ефір пройшов під неабиякою напругою, адже кожен виступ – важливий: тренерам доводиться обирати найкращих з-поміж тих, хто залишився. Нагадуємо, що у кожного тренера було по 2 місця у півфіналі. Дізнайтеся, кому довелося покинути проект цього разу. Приготуйте носовички, адже втримати емоцій буде просто неможливо! До слова, цього вечора наставники вперше заспівають разом зі своїми підопічними.

Першими за місце у фіналі борються представники команди Дана Балана. Оксана Муха вразила усіх незвичайним номером. Зауважимо, що разом із нею на сцені була Квітка Цісик, з котрою виконавицю часто порівнюють. Сама ж Оксана зізнається, що проект змінив її долю. Вона вірить у те, що "Голос" допоможе донести творчість Квітки Цісик до мільйонів українців. Її головний конкурент – Рафі – зізнається, що змагатися з Оксаною – справжній виклик. У півфіналі вона виконала пісню "Два кольори". Тіна Кароль зауважила, що це було надзвичайне відкриття сьогоднішнього ефіру. Також співачка наголосила, що відчуває кожне переживання Оксани під час її виконання, чого не можна не оцінити. Також вона додала, що хоче бачити її у фіналі. Дан Балан вкотре підкреслив, що Оксана – душа України.

Наступним на сцену вийшов Хейтам Рафі. Східний принц виконав справжній хіт 2000-х років ""Seven Nation Army. Зауважимо, що той факт, що Хейтам потрапив до півфіналу, неабияк обурив прихильників проекту, які хотіли бачити у другому прямому ефірі Катерину Бєгу. Сам же парубок зізнається, що проект назавжди змінив його життя. Хлопець полюбив Україну, і зізнається, що відчуває себе надзвичайно щасливим. Оксана Муха вважає парубка сильним конкурентом! Хейтам мріє потрапити до фіналу, аби вкотре довести своїм рідним, що він не даремно кардинально змінив своє життя за надзвичайно короткий проміжок часу. Потап похвалив Рафі за його неймовірне виконання. Монатік підкреслив, що Хейтаму вдалося залишатися собою, що лише додало потужності його виступу. Тіна Кароль похвалила учасника за складну вокальну роботу, яку він виконав під час співу. Дан Балан назвав Хейтама справжньою рок-зіркою!

Оксана та Хейтам вийшли знову на сцену "Голосу", щоб виконати справжній хіт свого тренера "Hold On Love" разом із ним. Оксана зізнається, що Дан Балан завжди щирий, і завжди відчуває все, що відбувається навколо нього. Сам же зірковий тренер не приховує своєї радості, адже в його команді сильні вокалісти, і кожен із них гідний потрапити до фіналу. До слова, такою Оксану Муху ви точно не бачили! Після запального виступу Дан попросив глядачів віддавати свої голоси за обох учасників.

Випускниця "Голосу" TAYANNA прийшла на шоу, щоби своїм прикладом довести, що не обов'язково перемогти у проекті, щоб стати успішним і знаменитим. Зірка виконала пісню "Як плакала вона", котра не залишила нікого байдужим! Нагадаємо, що у п'ятому сезоні Тетяна Решетняк здобула срібло так і не зумівши принести своєму зірковому тренерові Потапу перемогу. Співачка підкреслила, що їй надзвичайно приємно знову виходити на цю сцену. А от учасникам вона побажала займатися лише тим, що приносить їм задоволення!

Тренер повинен був поділити між обома учасниками 100%. Оксані Мусі він віддав 51%, а Хейтам – 49%. За результатами глядацького голосування Оксана отримала 90% глядацьких голосів, а решту 10% – Рафі. Саме Оксана Муха побореться за перемогу у шоу.

Учасниці команди Потапа продовжують боротьбу за місце у фіналі проекту. Першою на сцену вийшла Карина Арсентьєва, котра знову виконає пісню легендарної Вітні Х'юстон. Нагадаємо, що саме композиція цієї виконавиці допомогла розвернути тренерів під час "сліпих прослуховувань". Дівчина зізнається, що досі не може повірити, що вона потрапила до півфіналу проекту. Учасниця надзвичайно вдячна Потапові за те, що він обрав її. Карина додала, що "Голос" кардинально змінив її життя. "I Have Nothing" зазвучала з вуст цієї тендітної красуні з команди репера! Монатік просто вражений виступом дівчини. Він пригадав скромну дівчину, котра вперше прийшла на кастинг. Тепер же перед ним справжня артистка, котра виконала надзвичайно складну пісню. Дан Балан не міг не підкреслити той факт, що дівчина зуміла за такий короткий проміжок часу розкритися. Потап зазначив, що спів Карини був просто неймовірним. Також він подякував їй за подаровану тренерові казку!

Вікторія Ягич вийшла на сцену наступною, щоб вкотре довести, що вона гідна пройти до фіналу проекту. Суперматуся виконає драматичну українську пісню, щоб уся Україна побачила, що вона вміє не лише запалювати сцену, а й може бути ліричною. Учасниця вкотре подякувала своєму коханому чоловікові Дмитру, котрий підтримує її та допомагає здійснювати мрію. Вікторія зізнається, що вони вже записують пісні, які вона завжди відкладала "на завтра". Для півфіналу вона обрала композицію "Цвіте терен". Тіна Кароль вкотре підкреслила, що Віка – вокальна матуся на цьому проекті. Також вона зізналася, що хоче у гості до учасниці. Також співачка додала, що не знає, що буде робити Потап, адже перед ним стоїть вельми складний вибір. Крім того, вона зазначила, що Віка зобов'язана популяризувати Україну своїм співом. Потап наголосив, що він надзвичайно задоволений тим, як його підопічна виконала цю пісню.

Вікторія та Карина також вийшли на сцену зі своїм тренером Потапом, аби втрьох виконати пісню "Найкращий день", яка є саундтреком фільму "Скажене весілля". Учасниці зізнаються, що репер – найкращий продюсер в Україні. Також вони нагадали про те, що Потап пообіцяв покинути "Голос" у разі поразки цього року. Учасниці готові поставити на вуха не лише весь зал, а й цілу Україну. Цей виступ ви просто зобов'язані подивитися, адже його Потап з підопічними присвятили Данові та Тіні. До слова, Катя Осадча трішки заспойлерила. Вона розповіла, що 25 грудня на українців чекає продовження стрічки – "Скажене весілля 2".

Суперфіналістка третього сезону Христина Соловій також завітала на "Голос". Випускниця проекту назавжди підкорила найвимогливішого зіркового тренера Святослава Вакарчука. Насолоджуймось піснею "Fortepiano", яку виконала тендітна Христина.

Лінії голосування закрито. Потапові довелося прийняти вельми непросте рішення: він віддав Карині 51%, а Вікторія отримала 49%. Глядачі поділили свої голоси так: Карині віддали 60%, а от Вікторія отримала 40%. У результаті фіналісткою з команди Потапа стала Карина Арсентьєва.

Учасники команди Монатіка наступними виходять на сцену проекту, щоб довести, що вони гідні потрапити до фіналу "Голосу". Вікторія Олійник виконала легендарну пісню "Соколята", яку вона присвятила батькам. Дівчина зізнається, що проект зробив її сильною духом. Тепер Вікторія готова далі йти до своєї мети. Вона готова акумулювати абсолютно всі сили, щоби перемогти. З перших же секунд виконання учасниця змусила її тренера Монатіка не стримувати сліз. Тіна Кароль потішилась, що цей проект може відкривати артистів по-новому. Вона назвала виконання Вікторії прекрасним, адже учасниця зуміла так зворушливо виконати цю пісню. Потап подякував Монатіку за вибір цієї пісні. Йому надзвичайно сподобалося "прочитання" Вікторії. Монатік зізнався, що на репетиціях він ледь стримував сльози. Сьогодні ж дівчині вдалося заторкнути кожну струну його душі.

Андрій Карпов наступним вийшов на сцену "Голосу", щоб поборотися за можливість виступити у фіналі шоу. Учасник зізнається, що досі не вірить, що за кілька місяців його життя так змінилося. Андрій вирішив закрити майстерню та зібрати власний музичний гурт. Зараз він активно виступає в Одесі, і не планує зупинятися. Виступ він присвячує всім, хто мріє співати, але не наважується на перший крок. Для півфіналу він вибрав пісню "Still Got The Blues". Зазначимо, що він не лише співає, а й грає на саксофоні. Дан Балан зазначив, що саме така музика йому до вподоби. Він похвалив Андрія за те, що парубку вдалося впоратися з поставленим перед ним завданням. Тіна Кароль додала, що їй дуже сподобався виступ учасника. Саме цього разу Андрію вдалося виконати пісню надзвичайно пронизливо; так, ніби він її сам написав. Монатік похвалив фірмовий вокал свого учасника. Також він наголосив на тому, що Андрій зможе стати справжнім мотиватором для тих, хто досі боявся зробити перший крок назустріч своїй мрії!

Вікторія, Андрій і Діма Монатік вийшли на сцену "Голосу", щоб уразити всіх своїм виступом. Зірковий тренер зі своїми підопічними виконав хіт "Uptown Funk". Вікторія зізнається, що Дмитро – людина світла та добра. Андрій назвав Монатіка справжньою легендою. Між учасниками існує конкуренція, але сама по собі атмосфера дуже тепла та дружня. Учасники готові боротися, щоб привести Діму Монатіка до перемоги у "Голосі".

На сцену "Голосу" вийшла справжня зірка українського шоу-бізнесу, котра "народилася в мережі". Зустрічайте alyona alyona з новим хітом "Залишаю свій дім", який уже давно засів у головах українських слухачів.

Лінії для голосування оголошено закритими. Монатік вагався, але поділив відсотки між своїми підопічними так: Вікторія отримала 51%, а Андрій – 49%. Глядачі поділили голоси так: 45% віддали Андрію, а Вікторії – 55%. У результаті до фіналу пройшла Вікторія Олійник.

Останніми за місце у фіналі "Голосу" поборються представники команди Тіни Кароль. Першим на сцену вийшов Девід Аксельрод, котрий виконав легендарну пісню Миколи Мозгового "Минає день". Співак зазначає, що він у проекті займає своє місце. Девід стомився бути просто "чоловіком Мозгової". Він прагне вийти з тіні своєї відомої дружини, заради котрої він здійснював не один подвиг. Учасник хоче бути справжнім прикладом для своєї доньки, яким був Микола Мозговий для Олени. Співак зізнається, що виконання хіта Мозгового – найголовніший виклик на цьому шоу. Дан Балан вкотре похвалив талант Девіда. Потап сам співав на "Голосі" цю пісню з Тетяною Решетняк. Йому дуже сподобалося "прочитання" учасника команди Тіни Кароль. Сама ж Тіна зазначила, що це був космос. Для неї це була вершина емоційна, вокальна!

Талановитий юнак Андрій Хайят вийшов на сцену, щоб довести, що він не даремно прийшов на шоу "Голос". У півфіналі він виконав пісню "Плакала" гурту KAZKA, з яким парубок боровся у Національному відборі на Євробачення. Сам Андрій зізнається, що кожен вихід на сцену "Голосу" – можливість надихнути молодь слухати українську музику. Парубок наголошує на тому, що буде продовжувати транслювати українську музику на весь світ. Зауважимо, що хіт Казки отримав абсолютно нове звучання, властиве Хайяту! Дан Балан назвав Андрія справжнім чарівником, котрий розігрів публіку. Співак зізнався, що дуже любить цю пісню. А також додав, що йому дуже сподобалося, як парубок її "підігнав" під себе. Потап поаплодував Тіні за номер, аранжування та виступ Хайята. Монатік вкотре підкреслив, що Андрій уже готовий артист. Тіна Кароль зізналась, що також любить цю пісню, але хотіла "перекроїти" її під Андрія. І йому вдалося вирватися з "клітки", в яку часто нас заганяє суспільство. Також вона додала, що захоплена своїм учасником!

Назар Ільчишен не потрапив до жодної команди під час "сліпих прослуховувань", але Тіна Кароль дотримала свого слова. Тоді в її команді не було місця, і тому вона пообіцяла спродюсувати його альбом. Парубок завжди мріяв стати таким же популярним, як і випускники проекту. На сцені вокального шоу він виконав пісню "Ми будемо разом".

Девід, Андрій і Тіна вийшли на сцену для того, щоб разом виконати справжній хіт "Diamonds", який переглянули понад 3 мільярди разів. Зазначимо, що Тіна Кароль вийшла на сцену в кардинально несподіваному для неї іміджі. Такою ви її ще не бачили. Співачка зізнається, що пишається тим, що Андрій і Девід довірили їй свої долі. Андрій же назвав Тіну своєму "музичною мамою".

Лінії голосування закрито. Тіні Кароль довелося поділити відсотки між своїми підопічними: 51% Андрієві Хайяту та 49% Девіду Аксельроду. Натомість глядачі проголосували так: 68% Андрієві та 32% Девідові. У результаті, до фіналу проходить Андрій Хайят.

