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З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято
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Привітання з Днем секретаря 2020 на українській мові допоможуть красиво поздоровити всіх представників цієї професії! Підготували для вас вітання у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки і листівки. Обирайте найкраще поздоровлення та надсилайте друзям чи колегам!
Всесвітній день секретаря в Україні цьогоріч відзначають 22 квітня. Ця спеціальність – одна з тих, що має великий попит, тож не забудьте привітати своїх колег чи знайомих-секретарів з їхній професійним святом.
І ще: Картинки з добрим ранком для гарного настрою на весь день
Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:
Вірші для привітання з Днем секретаря
***
Секретар – співробітник важливий,
Повинен дуже багато знати,
Він начальнику допоможе
Все на світі встигати,
З днем секретаря привітаємо
Цінних кадрів ми знаємо,
День їх зайнятий, і розписаний
По хвилинах кожну годину,
Ми секретарям бажаємо
Не забути про всі справи,
Щоб важлива робота
Їм успіх лише принесла!
***
Поспішаємо тебе привітати
Ми з Днем секретаря,
Приймальню уявити
Нам без не можна нам.
Завжди нехай шоколад
Лежить у твоєму столі,
Любові, удачі, щастя
Бажаємо ми тобі!
***
З міжнародним днем секретаря
Тебе сьогодні особисто вітаю я!
Так можеш тільки ти, тепло дарувати,
Не втомлюватися і цілий день працювати.
Тобі бажаю світлих днів у долі,
Успіху в особистому житті, в кар'єрі,
Хай щастя посміхається тобі
І до яскравого життя відкриває двері!
***
Хочу тебе привітати я
Сьогодні з Днем секретаря.
Міжнародне свято це
Летить сьогодні по планеті.
Я побажати хочу тобі
Успіху, радості. любові,
Дарувати посмішки вправо і вліво,
І бути в приймальній королевою.
***
Не тільки каву, чай варити,
Телефоном говорити
Вміє секретар будь-який,
Їхній труд непростий.
Вони як права рука
керують здалеку
І знають всі завжди про всіх.
Знайти таких – успіх!
СМС вітання до Дня секретаря 2020
***
Кар'єра секретаря вгору нехай росте
І підіймається зарплата,
Нехай кожна мить вам принесе
Все те, що вам треба для щастя!
***
Нехай шеф частіше буде десь у від'їзді,
Від відвідувачів не крутиться нехай голова.
Дзвінки рідше, тепліше і надійніше місце.
І, до речі, премія щоб в місяць рази два!
***
Будьте веселі по життю –
Це не проходить дарма!
Нехай вдала кар'єра
Чекає завжди секретаря!
***
Хочу я в День секретаря,
Привітати тебе від душі!
Ми не хочемо тебе втрачати –
Ти секретар нашої мрії!
***
Сьогодні День секретаря,
А це важлива персона!
Він хліб свій їсть зовсім не дарма,
Відповідальний за свою зону!
Побажання колегам - секретарям у прозі
***
Вітаємо Вас, дорогий секретар, з професійним святом! Стоси паперів, справи, дзвінки... А Ви завжди зберігаєте чарівну посмішку на обличчі, все робите бездоганно. Терпіння Вам в нелегкій роботі, бажаємо залишатися найціннішим і шанованим співробітником.
***
Вітаємо секретарів з професійним святом, хочемо побажати Вам успішної трудової діяльності в дружному колективі, досягнення поставлених завдань, незламного здоров'я, впевненості та стабільності сьогодні й завжди!
***
Вітаю з Міжнародним днем секретаря і хочу побажати не втрачати в роботі жодної дрібниці, завжди знати відповідь на будь-яке питання, домагатися блискучих результатів і в діяльності, і в житті. Нехай твій кожен ранок починається з натхнення, нехай кожен день несе з собою удачу і світлу радість.
***
Зі святом, секретарі! Бажаю вам успіхів на трудовому полі. Нехай ваші посмішки, як візитні картки будь-якого офісу, завжди радо зустрічають відвідувачів і підіймають настрій. Начальство ваше нехай завжди буде в хорошому настрої та не скупиться на позачергові премії. Відпусток вам бурхливих, неодмінно на Канарах. Щастя та удачі вам у всіх сферах життя!
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Вітаю з Міжнародним днем секретаря і від душі бажаю завжди знати, що де лежить і кому як відповісти. Нехай в роботі будь-яка купа справ легко вирішується сама собою, нехай в житті завжди відбуваються яскраві, веселі, прекрасні події. А також бажаю вищого рівня і стилю, чудової краси та професіоналізму!
Прикольні картинки і листівки для секретаря
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