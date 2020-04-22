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З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято

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день секретаря - фото 1
день секретаря

Привітання з Днем секретаря 2020 на українській мові допоможуть красиво поздоровити всіх представників цієї професії! Підготували для вас вітання у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки і листівки. Обирайте найкраще поздоровлення та надсилайте друзям чи колегам!

Всесвітній день секретаря в Україні цьогоріч відзначають 22 квітня. Ця спеціальність – одна з тих, що має великий попит, тож не забудьте привітати своїх колег чи знайомих-секретарів з їхній професійним святом.

І ще: Картинки з добрим ранком для гарного настрою на весь день

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:

Вірші для привітання з Днем секретаря

***

Секретар – співробітник важливий,
Повинен дуже багато знати,
Він начальнику допоможе
Все на світі встигати,
З днем секретаря привітаємо
Цінних кадрів ми знаємо,
День їх зайнятий, і розписаний
По хвилинах кожну годину,
Ми секретарям бажаємо
Не забути про всі справи,
Щоб важлива робота
Їм успіх лише принесла!

***

Поспішаємо тебе привітати
Ми з Днем секретаря,
Приймальню уявити
Нам без не можна нам.

Завжди нехай шоколад
Лежить у твоєму столі,
Любові, удачі, щастя
Бажаємо ми тобі!

***

З міжнародним днем секретаря
Тебе сьогодні особисто вітаю я!
Так можеш тільки ти, тепло дарувати,
Не втомлюватися і цілий день працювати.

Тобі бажаю світлих днів у долі,
Успіху в особистому житті, в кар'єрі,
Хай щастя посміхається тобі
І до яскравого життя відкриває двері!

***

Хочу тебе привітати я
Сьогодні з Днем секретаря.
Міжнародне свято це
Летить сьогодні по планеті.

Я побажати хочу тобі
Успіху, радості. любові,
Дарувати посмішки вправо і вліво,
І бути в приймальній королевою.

***

Не тільки каву, чай варити,
Телефоном говорити
Вміє секретар будь-який,
Їхній труд непростий.

Вони як права рука
керують здалеку
І знають всі завжди про всіх.
Знайти таких – успіх!

З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято - фото 399425

СМС вітання до Дня секретаря 2020

***

Кар'єра секретаря вгору нехай росте
І підіймається зарплата,
Нехай кожна мить вам принесе
Все те, що вам треба для щастя!

***

Нехай шеф частіше буде десь у від'їзді,
Від відвідувачів не крутиться нехай голова.
Дзвінки рідше, тепліше і надійніше місце.
І, до речі, премія щоб в місяць рази два!

***

Будьте веселі по життю –
Це не проходить дарма!
Нехай вдала кар'єра
Чекає завжди секретаря!

***

Хочу я в День секретаря,
Привітати тебе від душі!
Ми не хочемо тебе втрачати –
Ти секретар нашої мрії!

***

Сьогодні День секретаря,
А це важлива персона!
Він хліб свій їсть зовсім не дарма,
Відповідальний за свою зону!

З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято - фото 399426

Побажання колегам - секретарям у прозі

***

Вітаємо Вас, дорогий секретар, з професійним святом! Стоси паперів, справи, дзвінки... А Ви завжди зберігаєте чарівну посмішку на обличчі, все робите бездоганно. Терпіння Вам в нелегкій роботі, бажаємо залишатися найціннішим і шанованим співробітником.

***

Вітаємо секретарів з професійним святом, хочемо побажати Вам успішної трудової діяльності в дружному колективі, досягнення поставлених завдань, незламного здоров'я, впевненості та стабільності сьогодні й завжди!

***

Вітаю з Міжнародним днем секретаря і хочу побажати не втрачати в роботі жодної дрібниці, завжди знати відповідь на будь-яке питання, домагатися блискучих результатів і в діяльності, і в житті. Нехай твій кожен ранок починається з натхнення, нехай кожен день несе з собою удачу і світлу радість.

***

Зі святом, секретарі! Бажаю вам успіхів на трудовому полі. Нехай ваші посмішки, як візитні картки будь-якого офісу, завжди радо зустрічають відвідувачів і підіймають настрій. Начальство ваше нехай завжди буде в хорошому настрої та не скупиться на позачергові премії. Відпусток вам бурхливих, неодмінно на Канарах. Щастя та удачі вам у всіх сферах життя!

***

Вітаю з Міжнародним днем секретаря і від душі бажаю завжди знати, що де лежить і кому як відповісти. Нехай в роботі будь-яка купа справ легко вирішується сама собою, нехай в житті завжди відбуваються яскраві, веселі, прекрасні події. А також бажаю вищого рівня і стилю, чудової краси та професіоналізму!

Прикольні картинки і листівки для секретаря

З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято - фото 399434
З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято - фото 399433
З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято - фото 399435
З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято - фото 399432
З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято - фото 399431
З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято - фото 399428

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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