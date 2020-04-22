З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято

Привітання з Днем секретаря 2020 на українській мові допоможуть красиво поздоровити всіх представників цієї професії! Підготували для вас вітання у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки і листівки. Обирайте найкраще поздоровлення та надсилайте друзям чи колегам!

Всесвітній день секретаря в Україні цьогоріч відзначають 22 квітня. Ця спеціальність – одна з тих, що має великий попит, тож не забудьте привітати своїх колег чи знайомих-секретарів з їхній професійним святом.

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Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:

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Секретар – співробітник важливий,

Повинен дуже багато знати,

Він начальнику допоможе

Все на світі встигати,

З днем секретаря привітаємо

Цінних кадрів ми знаємо,

День їх зайнятий, і розписаний

По хвилинах кожну годину,

Ми секретарям бажаємо

Не забути про всі справи,

Щоб важлива робота

Їм успіх лише принесла!

***

Поспішаємо тебе привітати

Ми з Днем секретаря,

Приймальню уявити

Нам без не можна нам.

Завжди нехай шоколад

Лежить у твоєму столі,

Любові, удачі, щастя

Бажаємо ми тобі!

***

З міжнародним днем секретаря

Тебе сьогодні особисто вітаю я!

Так можеш тільки ти, тепло дарувати,

Не втомлюватися і цілий день працювати.

Тобі бажаю світлих днів у долі,

Успіху в особистому житті, в кар'єрі,

Хай щастя посміхається тобі

І до яскравого життя відкриває двері!

***

Хочу тебе привітати я

Сьогодні з Днем секретаря.

Міжнародне свято це

Летить сьогодні по планеті.

Я побажати хочу тобі

Успіху, радості. любові,

Дарувати посмішки вправо і вліво,

І бути в приймальній королевою.

***

Не тільки каву, чай варити,

Телефоном говорити

Вміє секретар будь-який,

Їхній труд непростий.

Вони як права рука

керують здалеку

І знають всі завжди про всіх.

Знайти таких – успіх!

***

Кар'єра секретаря вгору нехай росте

І підіймається зарплата,

Нехай кожна мить вам принесе

Все те, що вам треба для щастя!

***

Нехай шеф частіше буде десь у від'їзді,

Від відвідувачів не крутиться нехай голова.

Дзвінки рідше, тепліше і надійніше місце.

І, до речі, премія щоб в місяць рази два!

***

Будьте веселі по життю –

Це не проходить дарма!

Нехай вдала кар'єра

Чекає завжди секретаря!

***

Хочу я в День секретаря,

Привітати тебе від душі!

Ми не хочемо тебе втрачати –

Ти секретар нашої мрії!

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Сьогодні День секретаря,

А це важлива персона!

Він хліб свій їсть зовсім не дарма,

Відповідальний за свою зону!

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Вітаємо Вас, дорогий секретар, з професійним святом! Стоси паперів, справи, дзвінки... А Ви завжди зберігаєте чарівну посмішку на обличчі, все робите бездоганно. Терпіння Вам в нелегкій роботі, бажаємо залишатися найціннішим і шанованим співробітником.

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Вітаємо секретарів з професійним святом, хочемо побажати Вам успішної трудової діяльності в дружному колективі, досягнення поставлених завдань, незламного здоров'я, впевненості та стабільності сьогодні й завжди!

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Вітаю з Міжнародним днем секретаря і хочу побажати не втрачати в роботі жодної дрібниці, завжди знати відповідь на будь-яке питання, домагатися блискучих результатів і в діяльності, і в житті. Нехай твій кожен ранок починається з натхнення, нехай кожен день несе з собою удачу і світлу радість.

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Зі святом, секретарі! Бажаю вам успіхів на трудовому полі. Нехай ваші посмішки, як візитні картки будь-якого офісу, завжди радо зустрічають відвідувачів і підіймають настрій. Начальство ваше нехай завжди буде в хорошому настрої та не скупиться на позачергові премії. Відпусток вам бурхливих, неодмінно на Канарах. Щастя та удачі вам у всіх сферах життя!

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Вітаю з Міжнародним днем секретаря і від душі бажаю завжди знати, що де лежить і кому як відповісти. Нехай в роботі будь-яка купа справ легко вирішується сама собою, нехай в житті завжди відбуваються яскраві, веселі, прекрасні події. А також бажаю вищого рівня і стилю, чудової краси та професіоналізму!

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