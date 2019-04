Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019

Перший прямий ефір 9 сезону шоу Голос країни показав 16 виступів найсильніших учасників, з яких продовжили боротьбу за перемогу лише 8! Хто залишився у проекті Голос країни — читайте на Радіо МАКСИМУМ.

7 квітня стартували прямі ефіри 9 сезону Голосу країни, які удвічі зменшили кількість всіх учасників. Відповідно до правил, у кожній команді залишилось лише двоє співаків: одного обрали глядачі, а одного – тренер.

У команді Тіни Кароль серця шанувальників підкорив Андрій Хайат, а порятунок від тренера Девід Аксельрод. Відзначимо, що учасників Нацвідбору на Євробачення 2019 Хайат виконав відому українську пісню "Ой чий то кінь стоїть".

Андрей Хайат – Ой, чий то кінь стоїть:

Девід Аксельрод здивував публіку справжнім міксом легендарних пісень культового гурту Queen.

Девид Аксельрод – Who wants to live forever/Show must go on:

У команді MONATIK залишились Андрій Карпов та Вікторія Олійник, яку врятували глядачі. Дівчина нарешті позбулась гіпсу та вразила своїм виконанням пісні Sia – California dreamin.

Вікторія Олійник – California dreamin:

Андрій Карпов, у свою чергу, підкорював треком Jacob Banks – Monste, яка кілька років тому лунала по всьому світу.

Андрей Карпов – Monster:

Потап залишив у своїй команді Карину Арсентьєву, а неймовірну рок-виконавицю Вікторію Ягич не відпустили глядачі, давши їй потужну підтримку.

Потужний вокал матусі Віки у поєднанні з треком від MARUV викликав шквал емоцій у фанатів.

Вікторія Ягич – Drunk Groove:

Карина Арсеньєва ж виступила з відомою піснею Джамали, здивувавши навіть суддів.

Карина Арсентьева – Заманили:

Команда Дана Балана склалась з "реінкарнації Квітки Цісик" Оксани Мухи, за яку проголосували українці та Рафі Хейтама.

Чоловік обрав для виступу знамениту пісню Sting — Desert Rose.

Оксана Муха виступила з композицією "Ворожка" співачки Maxima, вкотре нагадавши про милозвучність української мови.

Оксана Муха – Ворожка:

