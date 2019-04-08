Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019

  • 110
Хто пройшов у фінал Голосу країни 2019 - фото 1
Хто пройшов у фінал Голосу країни 2019

Перший прямий ефір 9 сезону шоу Голос країни показав 16 виступів найсильніших учасників, з яких продовжили боротьбу за перемогу лише 8! Хто залишився у проекті Голос країни — читайте на Радіо МАКСИМУМ.

7 квітня стартували прямі ефіри 9 сезону Голосу країни, які удвічі зменшили кількість всіх учасників. Відповідно до правил, у кожній команді залишилось лише двоє співаків: одного обрали глядачі, а одного тренер.

І ще: Голос країни 9: дивитись онлайн 12 випуск – чим вразив перший прямий ефір

У команді Тіни Кароль серця шанувальників підкорив Андрій Хайат, а порятунок від тренера Девід Аксельрод. Відзначимо, що учасників Нацвідбору на Євробачення 2019 Хайат виконав відому українську пісню "Ой чий то кінь стоїть".

Андрей Хайат – Ой, чий то кінь стоїть:

Девід Аксельрод здивував публіку справжнім міксом легендарних пісень культового гурту Queen.

Девид Аксельрод – Who wants to live forever/Show must go on:

У команді MONATIK залишились Андрій Карпов та Вікторія Олійник, яку врятували глядачі. Дівчина нарешті позбулась гіпсу та вразила своїм виконанням пісні Sia – California dreamin.

Вікторія Олійник – California dreamin:

Андрій Карпов, у свою чергу, підкорював треком Jacob Banks Monste, яка кілька років тому лунала по всьому світу.

Андрей Карпов – Monster:

Потап залишив у своїй команді Карину Арсентьєву, а неймовірну рок-виконавицю Вікторію Ягич не відпустили глядачі, давши їй потужну підтримку.

Потужний вокал матусі Віки у поєднанні з треком від MARUV викликав шквал емоцій у фанатів.

Вікторія Ягич – Drunk Groove:

Карина Арсеньєва ж виступила з відомою піснею Джамали, здивувавши навіть суддів.

Карина Арсентьева – Заманили:

Команда Дана Балана склалась з "реінкарнації Квітки Цісик" Оксани Мухи, за яку проголосували українці та Рафі Хейтама.

Чоловік обрав для виступу знамениту пісню Sting — Desert Rose.

Оксана Муха виступила з композицією "Ворожка" співачки Maxima, вкотре нагадавши про милозвучність української мови.

Оксана Муха – Ворожка:

Читайте також: Голос Діти 5: названо першого зіркового тренера

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
  • Вчора, 17:50
  • 566
Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
  • 06 квітня, 15:21
  • 454
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1377519
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Важлива Відео