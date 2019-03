Голос країни 9: дивитись онлайн 11 випуск – чим завершилися нокаути

Одинадцятий випуск дев'ятого сезону проекту Голос країни 2019 вийшов на телеекрани 31 березня. Нокаути визначили найсильніших учасників у командах тренерів. Дізнайтеся, хто з музикантів продовжить боротьбу за титул Голосу країни 9 у прямих ефірах, а хто покинув улюблене шоу!

Голос країни повернувся! 31 березня на каналі 1+1 показали одинадцятий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

Нокаути пройшли під неабиякою напругою, адже кожен виступ – важливий: тренерам доводиться обирати найкращих з-поміж тих, хто залишився. Нагадаємо, що у кожного тренера буде по 4 місця у прямих ефірах. Дізнайтеся, кому довелося покинути проект цього разу. Приготуйте носовички, адже втримати емоцій буде просто неможливо!

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 11 випуск

Першими на сцену виходять представники команди Дана Балана. Нагадаємо, що поки перший стілець посідає В'ячеслав Кретов, на другому – Оксана Муха, а на четвертому – Володимир Зайончковський. Наступною виходить на сцену Катерина Бєгу. Дівчина зізнається, що досі не може повірити, що Дан Балан погодився з нею записати дуетну пісню. Для нокаутів зірковий тренер вибрав пісню "Маечки". Чарівна виконавиця з перших же секунд зуміла запалити публіку. Потап назвав Катерину справжнім бійцем, порекомендувавши Данові посадити її, але не на перший стілець. Сьогодні, на думку репера, вона співала не вельми впевнено. Тіна Кароль також зауважила, що перший куплет Катерина виконала трішки розгублено. Саме на третій стілець вона порекомендувала посадити Катю. Дан Балан зізнається, що дівчина зуміла задіти всі його струни. Саме тому він посадив її на перше місце.

Наступним на сцену вийшов Пресіндо Енрікеш Жоао. Він хоче бути прикладом для своїх вихованців дитячого садочка. Парубок виконає хіт, який змусить усіх танцювати. "I'm yours" зазвучала надзвичайно органічно з перших же нот. Діма Монатік зізнався, що виступ – справжній промінь сонця. Хоча вибирати надзвичайно складно. Дан Балан наголосив на тому, що йому дуже не просто робити такий вибір, але шоу є шоу. Пресіндо, на жаль, покидає "Голос" за крок до прямих ефірів.

Естафету перейняв Олександр Мороз. Його Дан Балан викрав з команди Діми Монатіка. Виконавець переспівав хіт легендарного Майкла Джексона "Who Is It". Сашкові вдалося запалити публіку не лише відмінним виконанням, а й місячною ходою. Чи знайдеться йому місце у прямих ефірах – дізнаємось за лічені хвилини. Монатік похвалив ефектну появу виконавця. Він також додав, що хотів би, аби хлопачка продовжив участь у шоу, порекомендувавши посадити його не друге місце. Дан Балан похвалив Сашка за його старання та вміння. На його думку, учасник показав свій професіоналізм. Утім, місця у шоу Олександрові Морозу не знайшлося...

Наступним на сцену "Голосу" вийшов Гіоргі Дарахвелідзе. І хоч його не вважають конкуренти найсильнішим учасником, парубок продовжує боротися за своє місце в проекті. Гігі виконав пісню "Сьюзі". Ліричне виконання не залишило жодного байдужим, адже учаснику вдалося абсолютно по-своєму виконати пісню "Океанів". Тіна Кароль подякувала за прекрасний виступ, додавши, що Гігі їй дуже подобається, але він не викликав захоплення, якщо порівнювати його з Сашком Морозом. Дан Балан похвалив Гігі, посадивши його на четвертий стілець. Володимир Зайончковський, на жаль, покидає "Голос" за крок до прямих ефірів.

Передостанній учасник команди Дана Балана – Фіжделюк Марина. Справжня гуцулка у нокаутах побореться за свою можливість перемогти у дев'ятому сезоні "Голосу країни". Красуня виконала пісню "Anywhere". Марина зізнається, що співати англійською мовою – справжнє випробування для неї. Дан Балан зізнався, що досі не вірить у те, що Марина зуміла виконувати щось інше, крім українських пісень. Втім, вона також покидає проект за крок до прямих ефірів. Потап вражений вибором Дана, адже учасниця стала фавориткою більшості українців. Сам співак зізнається, що це – не його стратегія.

Останнім у команді Дана Балана виступив Haitham Mohammed Rafi. Екзотичний учасник продовжує боротися за можливість вийти до прямих ефірів. Його зірковий тренер вибрав для учасника пісню "Dudu". Потапові надзвичайно сподобався запальний виступ учасника. Його він би посадив на четверте місце. Тіна Кароль пожартувала, що він міг би посісти її місце. Насправді ж, вона порадила Данові посадити парубка на перше місце. Дан Балан дуже хоче, щоби хлопець був далі у його команді. Haitham Mohammed Rafi займає останнє місце, витісняючи Гігі.

У прямі ефіри з команди Дана Балана виходять Катерина Бєгу, В'ячеслав Кретов, Оксана Муха та Haitham Mohammed Rafi.

Команда Тіни Кароль останньою виходить на сцену. Першим за місце у прямому ефірі побореться Андрій Хайят. Парубок зізнається, що для нього – справжня честь, що йому дається шанс популяризувати українську народну пісню на шоу "Голос". Андрія надзвичайно бояться конкуренти, адже бачать у ньому сильного суперника. Хлопець виконає у нокаутах пісню "Летить галка через балку". Діма Монатік зауважив, що це – надзвичайно яскравий початок. Він також додав, що буде вболівати за Андрія. Тіна Кароль назвала свого підопічного героєм свого часу, віддавши йому перше місце.

Наступною на сцену вийде Ксенія Бахчалова. Дівчина зізнається, що її маленька мрія вже здійснилася. Вона вже на проекті "Голос". Утім, пригадаємо, що під час батлів Тіна Кароль розкритикувала виступ Ксенії. Чи не розчарує учасниця свого зіркового тренера цього разу – дивіться разом з нами! Для нокаутів Тіна Кароль обрала пісню "Hijo De La Luna". Чарівний і магічний голос Ксенії заворожив абсолютно всіх присутніх. Але не варто забувати й про те, що Андрій Хайят поставив височенну планку для всіх наступних виконавців. Потап порекомендував Тіні посадити Ксенію на перше місце. Тіна ж подякувала учасниці. Додала, що пишається нею, посадивши на перше місце. Андрій посунувся на другу позицію.

Пристрасті наростають. Лідія Горошко продовжує нокаути на "Голосі". Учасниця зізнається, що проект дозволив їй, наче наново народитися на світ. Тепер вона ще впевненіша в собі, і готова боротися до кінця. Учасники-конкуренти жартома називають пані Лідію своєю другою мамою, зізнаючись, що їй надзвичайно складно на проекті, адже боротися потрібно з молоддю. Для нокаутів зірковий тренер підібрала для неї пісню "Тече вода". Спів Лідії неабияк запалив зіркових тренерів, які не могли висидітися на місці. Тіна Кароль низько вклонилася пані Лідії за її силу та мужність. На жаль, на цьому етапі її участь у проекті закінчилась.

Наступним на сцену вийшов талановитий Данило Однораленко. Парубок зізнався, що його колишня дівчина зателефонувала йому, щоб підтримати. Його вважають надзвичайно сильним учасником і конкурентом, а сам Данило хоче показати все, на що він здатний. Під час нокаутів він виконав композицію "Don't Stop The Music". Тіна Кароль зауважила, що вважає Данила сильним і мужнім, а також зізналася, що закохалася б у нього, якби була молодшою. Посадила учасника вона на третє місце.

Квартет LEON VOCI вийшов на сцену, аби запалити її. Парубки наголошують на тому, що прийшли у "Голос", аби руйнувати стереотипи, пов'язані з оперним співом. Але чи допоможуть їхні прагнення потрапити до прямих ефірів? Вони виконали у нокаутах справжній хіт Олександра Пономарьова – "З ранку до ночі". Потап похвалив квартет, зарекомендувавши їм друге місце. Тіна Кароль зізналась, що це був їхній найкращий виступ. Хлопці з легкої руки Тіни посіли третє місце, посунувши Данила.

Колишній учасник команди Дана Балана вийшов на сцену. Артем Ліска вважається сильним конкурентом, як серед учасників команди Тіни, так і серед учасників команд-суперників. У нокаутах парубок виконав пісню "Hotline Bling". Зіркові тренери знову влаштували танцювальні бої. Дан Балан не був би собою, якби нарешті не вкусив Тіну Кароль за плече! Дан Балан зізнався, що Артему вдалося вибити з нього істинні почуття. Потап нагадав, що хлопець виконував пісню, тому не варто зациклюватися на поведінці Дана. Артемові він виділив би місце на четвертому стільці. Тіна Кароль похвалила Артема за розкутість. Співачка прислухалась до слів Потапа, віддавши парубкові четверте місце. Данило Однораленко, на жаль, покидає шоу.

Девід Аксельрод вийшов наступним на сцену. У цьому сезоні Тіна Кароль вирішила дещо змінити свою стратегію. Найсильніший учасник її команди не вийшов останнім під час нокаутів. Сам же Девід зізнається, що участь у "Голосі" – нова сторінка у його житті. Для виступу зірковий тренер підібрала для нього пісню з фільму про Джеймса Бонда "Writting On The Wall". Ми навіть не будемо коментувати його виступ, адже перед нами справжній співак! Дан Балан зізнався, що цього разу Девід зумів приголомшити співака. Йому він присудив би перше місце. Тіна Кароль зауважила, що завжди надзвичайно прискіплива до виступу Девіда, але це не завадило йому посісти перше місце у нокаутах. Артем Ліска покидає "Голос".

Дарина Храмова вийшла на сцену "Голосу", аби довести, що їй місце у прямих ефірах. Дівчина неабияк хвилюється, але покидати проект вона поки не готова! На нокаутах Дарина виконає пісню "Dangerous Woman". Тендітна учасниця вкотре довела своїм суперникам, що вона – справжня небезпека! Тіна Кароль похвалила Дарину за те, що вона вже не намагається стати другою Тіною Кароль. Втім, співачка наразі не готова дати учасниці путівку в прямі ефіри.

Останньою з команди Тіни Кароль на сцену вийшла Ніка Тупилко. Її вважають небезпечним суперником, але чи допоможе їй це вирвати путівку до прямих ефірів? Колишня офіціантка зізнається, що на "Голосі" вона почала вірити в себе та свої сили. Щоби це довести, вона виконала пісню "Вахтерам". Тіна Кароль хоче, щоби Ніка припинила робити бургери, продовживши участь у "Голосі". Переконливе виконання учасниці витіснило колектив LEON VOCI.

У прямі ефіри з команди Тіни Кароль виходять Девід Аксельрод, Ксенія Бахчалова, Андрій Хайят і Ніка Тупилко.

