Голос країни 9: дивитись онлайн 12 випуск – чим вразив перший прямий ефір

Дванадцятий випуск дев'ятого сезону проекту Голос країни 2019 вийшов на телеекрани 7 квітня. Перший прямий ефір визначив найсильніших учасників у командах тренерів. Дізнайтеся, хто з музикантів продовжить боротьбу за титул Голосу країни 9, а хто покинув улюблене шоу!

Голос країни повернувся! 7 квітня на каналі 1+1 показали дванадцятий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

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Перший прямий ефір пройшов під неабиякою напругою, адже кожен виступ – важливий: тренерам доводиться обирати найкращих з-поміж тих, хто залишився. Нагадуємо, що у кожного тренера було по 4 місця у прямих ефірах. Дізнайтеся, кому довелося покинути проект цього разу. Приготуйте носовички, адже втримати емоцій буде просто неможливо!

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 12 випуск

Першою на сцену виходить команда незрівнянної Тіни Кароль. Девід Аксельрод виступив у прямому ефірі "Голосу" з попурі легендарного гурту Queen. Співак зізнається, що попри його величезний досвід, він досі нервується перед виходом на сцену. Конкуренти вважають його сильним суперником, що робить кожен виступ Девіда ще більш відповідальним. Потап зауважив, що виконавець вкотре довів, що він заслуговує потрапити до фіналу проекту. Тіна Кароль додала, що пишається виступом Девіда. Вона зазначила, що поставила перед учасником таку високу планку не просто так: вона була переконана, що він зуміє виконати надскладну композицію.

Ксенія Бахчалова руйнує стереотипи на проекті "Голос". Дівчина своїм талантом і прагненнями доводить, що зовнішність не має ніякого впливу, якщо перед тобою виступає справжній феномен. Ксенія зізнається, що щоразу хвилюється, коли їй потрібно виходити на сцену, але її завжди підтримує і надихає коханий хлопець, з яким вона зустрічається уже два роки. Саме завдяки йому вона набирається сил і готова підкоряти нові висоти. І пісню "Шлях додому" вона присвячує саме йому. Зазначимо, що під час виступу Ксенії, Тіна Кароль не могла втримувати сліз. Діма Монатік зізнався, що він у захваті від учасниці ще зі сліпих прослуховувань. Він додав, що Ксенія така сильна. Тіна Кароль назвала Ксенію справжнім променем, який підтримує людей, які мають такі ж особливі потреби, як і вона. Вона додала, що учасниці вдалося зворушити свого зіркового тренера співом!

Наступною на сцену "Голосу" вийшла Ніка Тупилко. Вона виступить разом із Дізелем з гурту Green Grey. Дівчина зізнається, що жодне шоу не дає такі можливості, як цей проект. Сама Ніка досі не вірить, що дійшла до чвертьфіналу. Себе ж вона називає справжньою Попелюшкою, котра зуміла вийти з-за прилавка задля того, щоб здійснити свою найзаповітнішу мрію. Ніка зараз займається музикою, записує альбом. Учасниця виконала пісню "Ain't No Sunshine". Дан Балан нарешті отримав слово. Співак назвав Тіну справжньою чарівницею. Також він додав, що не очікував від Ніки такого виступу. Тіна Кароль зауважила, що тепер перед нами не просто дівчина з бургерної, а справжня співачка, музикантка! Також зірковий тренер наголосила на тому, що рада відкрити Ніку цілій країні.

Останнім з команди Тіни Кароль виходить харизматичний Андрій Хайят. У прямому ефірі він виступить з піснею "Ой, чий то кінь стоїть", яка, традиційно, отримала абсолютно нове звучання. Хлопець зі Знам'янки зізнається, що "Голос" допоміг йому стати відомим. Проект дав йому неабияку підтримку від людей, які допомогли Андрію повірити у себе та свої сили. Парубок зізнається, що хоче не обмежуватися лише перемогою в шоу. Він мріє нести українську музику у світ! Потап похвалив Андрія за те, що з його вуст усе звучить по-новому. Репер хоче, аби хлопець став справжнім героєм. Учасника він назвав справжнім відкриттям проекту. Тіна Кароль назвала Андрія прибульцем, який змушує українців не забувати про свою музику та етнос!

Лінії голосування закрито. Першим учасником, котрий пройшов до півфіналу, став Андрій Хайят. За нього українці віддали найбільше голосів. Тіна Кароль ж вирішила дати ще один шанс талановитому Девіду Аксельроду.

Не обійшлося й без запрошених зірок, які брали участь у проекті "Голос". Співак ALEKSEEV вийшов на сцену проекту, аби заспівати свій справжній хіт "Как ты там".

Естафету перейняли учасники команди Діми Монатіка. Першими на сцену вийшли Влад і Роман Таранцови з Дніпра. Зауважимо, що це перший дует, котрий потрапив до прямих ефірів. Їхні рідні мріють, аби парубки перемогли у шоу. Учасниці-суперниці зізнаються, що глядачки просто не зможуть обійти стороною дует, адже їхня харизма аж пре. Для Влада і Романа "Голос" став справжньою злітною смугою. Вони зізнаються, що тепер їх нічого не зупинить на шляху до мрії. Для прямого ефіру Діма Монатік вибрав пісню "Giant". Потапові дуже сподобався виступ хлопців. Також він потішився, що у прямому ефірі вперше виступає дует, тим більше, що співають брати. Діма Монатік додав, що надзвичайно пишається ростом братів Таранцових. Також він подякував їм за те, що під час цілісінького виступу в зіркового тренера мурашки бігли під шкірою. Крім того, він мріє, щоб у кожній сім'ї була така сильна підтримка, яка допомагає досягати нових і нових висот!

Аліна Підлужна наступною вийшла на сцену "Голосу". Учасниця просто зобов'язана не підвести свого зіркового тренера, котрий змінив правила проекту заради неї. Дівчина зізнається, що мріє привести свого тренера до перемоги. Вона хоче показати всім, що не дарма займає місце у проекті. Аліна готова зробити все, аби виступ у чвертьфіналі був найкращим з-поміж усіх її номерів на проекті. Для того, щоб це зробити, вона виконала пісню "Мовчати". Тіна Кароль у захопленні від виступу Аліни. Їй дуже сподобався експеримент Діми Монатіка, а також те, як учасниця прожила цю композицію. Також вона додала, що дуже рада, що дівчина бере участь у цьому проекті далі. Монатік назвав Аліну космосом. Їй вдалося докричатися до глибини душі не лише тренера, а й мільйонів слухачів. Він також подякував за геніальне виконання улюбленої всіма українцями пісні.

Унікальний годинникар з Одеси Андрій Карпов продовжує свою участь у проекті. Учасник зізнається, що його боротьба у "Голосі" нагадує справжню казку. Також він додав, що саме завдяки дружині прийшов на кастинг. Вона повірила в його сили та підтримувала кожен його великий і малий крок на шляху до прямих ефірів. Андрій зізнається, що вже є героєм для своєї дружини та донечки. Дан Балан зауважив, що до виступу Андрія було надзвичайно нудно. Він привітав Монатіка з прекрасним виступом, який надихнув Дана на танці. Діма Монатік зауважив, що йому дуже приємно працювати з Карповим. Він також додав, що досі не розуміє, чому Андрій все ще годинникар.

Останньою з команди Діми Монатіка вийшла Вікторія Олійник. Дівчина зізнається, що не має права підвести свого зіркового тренера, котрий ішов на зміну правил проекту. Учасницю вважають дещо зверхньою, але чи допоможе це їй пройти до півфіналу? До слова, Вікторії вже зняли гіпс, а це означає, що драйву може стати ще більше! Учасниця зізнається, що впевнена в тому, що зможе принести перемогу Дімі Монатіку. Для чвертьфіналу вона вибрала пісню "California Dreamin". Діма Монатік зазначив, що пишається Вікторією. На його думку, вона – справжня артистка, котра зуміла перевершити сподівання зіркового тренера. Також він додав, що вона – приклад того, що на шляху до мрії немає жодних перешкод!

Лінії голосування для команди Діми Монатіка закриті. Глядачі допомогли пройти до півфіналу Вікторії Олійник, а от Діма Монатік дав ще один шанс Андрію Карпову.

Шалено популярний гурт MOZGI також вийшов на сцену, щоб запалити весь зал. На створення пісні "Digitalization" їх надихнув Віталій Кличко, який неабияк сконфузився під час економічного форуму в Давосі. Насолоджуйтесь шаленим треком!

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Наступною у бій вступає команда репера Потапа. Суперматуся Вікторія Ягич першою вийшла на сцену, аби поборотися за місце у півфіналі. Вона дуже рада, що стала прикладом для інших. Вона досі не може повірити, що бере участь у проекті. Учасники вважають Віку сильною конкуренткою, котра з першого ж випуску довела, що вона готова боротися до кінця. Учасниця у чвертьфіналі виконала пісню епатажної MARUV "Drunk Groove". Дан Балан подякував учасниці за такий крутий виступ! Репер Потап зазначив, що Вікторія зуміла зробити справжній "BANG"!

Наступною на сцену вийшла Богдана Ренк зі справжнім інтернет-хітом "Охрана-отмена". Дівчина досі не вірить, що їй вдалося потрапити до прямих ефірів. Її вважають сильним конкурентом, адже учасниця готова боротися до кінця. Виступ у прямому ефірі вона присвячує своїй бабусі, яка підтримувала її. Тіна Кароль подякувала за вибір композиції. Для неї Богдана сьогодні – втілення мейнстріму на українській сцені. Потап зауважив, що Богдана відмінно заспівала справжній хіт мережі.

Єдиний хлопець з команди Потапа вирішив заспівати пісню тренера. Арсеній Журавель виконав композицію "Полюбэ". Він зізнається, що завдяки "Голосу" йому вдалося знайти своє кохання. Учасниці-конкурентки бачать в парубкові справжнього суперника, за якого будуть голосувати не лише дівчата, а й їхні матусі та бабусі. Монатік поаплодував Арсенію стоячи. Співак зізнався, що йому шалено подобається ця пісня, а номер – найкращий за сьогоднішній вечір. Потап похвалив свого підопічного, котрий зумів круто виконати пісню тренера.

Останньою з команди Потапа на сцену вийшла Карина Арсентьєва. Дівчина, котра ще нещодавно вирощувала помідори, зараз віддає весь свій вільний час співам. На її малій Батьківщині чекають Карину з перемогою. Воно й не дивно, адже у красуні є всі шанси привести Потапа до першої перемоги у проекті. Її, до слова, вважають найголовнішою конкуренткою в команді репера. Сама ж Карина хоче надихнути усіх вихідців з маленьких містечок. У чвертьфіналі вона виконала пісню "Заманили". Тіна Кароль зізналася, що боролася б за Карину, якби її під час "сліпих" прослуховувань не заблокував Потап. Репер же додав, що отримує неабиякий кайф від співпраці в рамках проекту. На його думку, цей виступ – найкращий зі всіх!

Лінії голосування закриті. Найбільше голосів від глядачів отримала Вікторія Ягич, а от зірковий тренер Потап подарував путівку до півфіналу Карині Арсентьєвій.

Тренер-переможець восьмого сезону, Сергій Бабкін, вийшов на сцену "Голос" з піснею "Моє кохання", яку він присвятив своїй вагітній дружині Сніжані. Насолоджуйтесь прем'єрою харизматичного виконавця!

Команда Дана Балана виходить на сцену наступною, аби поборотися за останні два місця у півфіналі проекту "Голос". Катерина Бєгу першою вийшла, щоб довести, що саме вона гідна піти далі. Дівчина зізнається, що прямі ефіри – це вже неабиякий крок до успіху. Катя хоче не підвести не лише свого тренера, а й глядачів, які щиро підтримують її. Учасники вважають її сильним конкурентом. Сама ж Катерина зізнається, що на шляху до її успіху стояло безліч перешкод і людей, які бажали їй лише провалів. Вона хоче принести Данові Балану перемогу. У чвертьфіналі учасниця виконала пісню Adele "Hello". Тіна Кароль похвалила Катю за її прекрасний вокал. На думку співачки, вона – справжній молодець! Також Тіна додала, що учасниці вдалося заспівати надзвичайно красиво. Дан Балан наголосив на тому, що перед ними справжня зірка. Її зірковий тренер неабияк пишається Катею.

В'ячеслав Кретов з Одеси виходить наступним на сцену проекту "Голос", аби вкотре довести, що він гідний продовжувати участь у шоу. Парубок зізнається, що він завжди націлений на результат. Для нього надзвичайно важливо дійти до кінця. У його команді жартують, що Олегові Виннику доведеться боротися з В'ячеславом за прихильність українських жінок. Чи зуміє колишній боксер вийти до півфіналу – дивіться далі! У чвертьфіналі він виконав пісню гурту Океан Ельзи "Сонце". Монатік назвав В'ячеслава справжнім бійцем, котрому вдалося запалити весь зал своїм співом. Дан Балан наголосив на тому, що Кретов – рок-зірка. Він пишається тим, що парубок є частиною його команди, а також додав, що В'ячеслав надихає Дана своєю наполегливістю та стараннями.

Рафі Хейтам наступним виходить на головну сцену країни. Парубок зізнається, що Україна вже стала для нього другою Батьківщиною. Він вражений тим, що так багато людей по всьому світу підтримали його. Рафі агітує своїх рідних і друзів завітати до України, адже вона – прекрасна. Тут він відчуває любов і повагу, а також зізнався, що йому шалено подобається борщ. Рафі також додав, що планує переїхати до нашої країни, аби будувати тут свою кар'єру. У чвертьфіналі він виконав пісню "Desert Rose". Потап подякував Рафі за те, що він співав для нас, українців. Дан Балан зізнався, що не очікував, що українська версія "Голосу" буде такою приголомшливою. Він подякував усій команді за те, що вона робить. А сам спів Рафі він назвав справжньою магією!

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Останньою з команди Дана Балана на сцену вийшла талановита Оксана Муха. Вона переконана, що її перемога стане перемогою української нації. У чвертьфіналі проекту вона виконала пісню "Ворожка". Діма Монатік зачарований і загіпнотизований кожним виходом Оксани на сцену проекту. Вона – скарб нашої країни. Дан Балан наголосив, що дуже радий, що познайомився з Україною, а спів Оксани він порівнює з душею України. Її він назвав справжнім діамантом.

На головну сцену країни вийшла Тіна Кароль, аби виконати свій новий суперхіт "Сила висоти". Насолоджуйтесь!

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Лінії голосування закриті. Найбільше голосів глядачі віддали Оксана Муха, а от Дан Балан запросив до півфіналу Рафі Хейтама.

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