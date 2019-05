Голос Діти 5: юний грузин вразив українців неймовірним голосом (відео)

Стартував 5 сезон шоу "Голос. Діти", у першому ж випуску якого з'явився потенційний переможець. Юний Александре Зазарашвілі з Грузії вразив у суддів, і глядачів. Це варто почути!

1 випуск 5 сезону проекту "Голос. Діти" розкрив не лише чимало талановитих діточок, а й замахнувся на знайомство з потенційним переможцем шоу. Річ у тому, що 12-річний хлопчик з Грузії Александре Зазарашвілі змусив повернутися всіх суддів, виконуючи знамениту пісню Селін Діон "All Вy Мyself". Окрім щирих сліз суддів, юний співак викликав захват і у глядачів, які засипали відео з його виступом шквалом коментарів.

Як зізнались наприкінці шоу Надя Дорофєєва та Позитив, яких таки обрав Сашко, відчуття, що сезон буде дуже складним, а переможець, здається, вже з'явився. Відзначимо, що хлопець, який прийшов з дядьком, також виконав грузинську пісню на прохання тренерів, змусивши зал втримувати сльози.

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Саша Зазарашвілі – All by myself

