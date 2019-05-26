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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Зеленський поцілував Кошового у лисину на Лізі сміху: знову розлютив українців

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Зеленський відвідав концерт Ліги сміху - фото 1
Зеленський відвідав концерт Ліги сміху / Hyser

Президент України Володимир Зеленський відвідав концерт Ліги сміху, де він раніше був ведучим, у Києві, не стримався і вийшов на сцену, повідомляють глядачі у соціальних мережах.

На відео з концерту видно, як Зеленський станцював зі своїми колишніми колегами. Зі сцени президент привітався з глядачами. "Добрий день. Більше тексту немає. Я вас люблю", – сказав глава держави.

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Коли на сцені з'явився новий ведучий шоу Євген Кошовий, Зеленський поцілував його в голову і віддав йому мікрофон. Після цього президент спустився в зал, де продовжив дивитися концерт разом зі своєю дружиною Оленою.

У мережі такий вчинок президента розцінили неоднозначно. Нагадаємо, 20 травня, у день інавгурації, Зеленський під час свого проходження до Верховної Ради також поцілував Кошового в голову. Тоді це обурило українців. Як відомо, після президентських виборів Зеленський залишив гумористичні проекти, у яких багато років був режисером-постановником, актором і ведучим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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