Голос діти 5 сезон 1 випуск: найкращі виступи, які не залишать байдужим

5 сезону шоу Голос Діти стартував на екранах 26 травня та розтопив чимало сердець. Хто пройшов перші сліпі прослуховування та вразив українців - дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Перший випуск проекту "Голос. Діти" 2019 вийшов на "1+1" у неділю, 26 травня. Цього разу суддівські крісла зайняли Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва, а також Dzidzo. Перший етап сліпих прослуховувань відкрив чимало талановитих дітей, які своїми голосами привернули увагу не лише відомих музикантів, а й українців. Дивіться найкращі виступи 1 випуску 5 сезону "Голос. Діти" на Радіо МАКСИМУМ!

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Ярослав Політов – The Sound Of Silence

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Таїсія Скоморохова – Simply The Best

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Богдан Петровський – Закрили твої очі

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Максим Устянський – День народження

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Юлія Карімі – A little party never killed nobody

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Марія Магільная – УВЛИУВТ

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Максим Давидюк – Hurt

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Ярослав Карпук – Can’t help falling in love

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Софія Винник –Чекаю. Цьом

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Дар'я Бугайчук – Антарктида

Голос Діти 5 сезон 1 випуск: вибір наосліп – Саша Зазарашвілі – All by myself

За підсумками першого випуску, до команди Джамали потрапили талановиті хлопці Ярослав Політов та Максим Давидюк, до гурту "Время и Стекло" – Таїсія Скоморохова, Марія Магільная, Дар'я Бугайчук, Саша Зазарашвілі, а Dzidzo завбрав під своє крило найбільше юних талантів – Богдан Петровський, Максим Устянський, Юлія Карімі, Ярослав Карпук та Софія Винник.

