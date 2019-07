Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв

6 випуск 5 сезону шоу Голос Діти вийшов на екрани 30 червня та продовжилися вокальні бої. Хто пройшов далі, а з ким з юних талантів довелось попрощатись – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Вже шостий випуск проекту "Голос. Діти" 2019 вийшов на "1+1" у неділю, 30 червня. У новому сезоні крісла суддів зайняли Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва, а також яскравий DZIDZIO. Однак навіть досвідченим виконавцям складно втримувати емоції під час вокальних боїв. Хто залишився у командах тренерів, а кому довелось покинути проект – дізнавайтесь далі. Відзначимо, що кожен суддя залишив всього по 2 дітей. Дивіться всі виступи 6 випуску 5 сезону "Голос. Діти" на Радіо МАКСИМУМ!

Хто залишився у командах після 6 ефіру Голос. Діти 5:

Джамала : Нікіта Ачкасов та Варвара Кошова;

: Нікіта Ачкасов та Варвара Кошова; DZIDZIO : Вероніка Морська та Ярослав Карпук;

: Вероніка Морська та Ярослав Карпук; Время и Стекло: Каріна Столаба та Олександр Зазарашвілі.

Команда Джамали

Варвара Кошова – "Call Out My Name" – нокаути – Голос. Діти 5 сезон:

Нікіта Ачкасов – "Never Enough" – нокаути – Голос. Діти 5 сезон:

Команда DZIDZIO

Вероніка Морська – "You raise me up" – нокаути – Голос. Діти 5 сезон:

Ярослав Карпук – "Два кольори" – нокаути – Голос. Діти 5 сезон:

Команда ВиС

Каріна Столаба – "Million reasons" – нокаути – Голос. Діти 5 сезон:

Олександр Зазарашвілі – "Who's Lovin You" – нокаути – Голос. Діти 5 сезон:

