Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Тіна Кароль розбурхала мережу гарячою фотосесією на пляжі в ефектних міні-шортах

  • 136
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська співачка Тіна Кароль не втомлюється радувати своїх шанувальників, публікуючи пікантні і чуттєві знімки. Нове фото красуні викликав справжній ажіотаж у мережі, адже на ньому співачка позувала на пляжі.

Тіна Кароль опублікувала дуже ефектний кадр, на якому вона біжить по пляжу в білому вбранні – топі з рукавами і міні-шортиках. При цьому зірка позувала спиною до камери, демонструючи спокусливі форми. Артистка постала на фото босоніж і широко розкинувши руки, а її прекрасне волосся красиво майоріло на вітрі.

І ще: Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Каменських

Трохи пізніше Кароль виклала ще один знімок з цієї фотосесії. На ньому вона в тому ж вбранні лежить на піску, поклавши одну руку на стегно і демонструючи плоский животик. Співачка задумливо дивиться вдалину.

Читайте також: Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 81868
Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
  • 28 червня, 21:53
  • 315
Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
  • 29 червня, 14:19
  • 241
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз