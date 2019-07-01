Тіна Кароль розбурхала мережу гарячою фотосесією на пляжі в ефектних міні-шортах

Українська співачка Тіна Кароль не втомлюється радувати своїх шанувальників, публікуючи пікантні і чуттєві знімки. Нове фото красуні викликав справжній ажіотаж у мережі, адже на ньому співачка позувала на пляжі.

Тіна Кароль опублікувала дуже ефектний кадр, на якому вона біжить по пляжу в білому вбранні – топі з рукавами і міні-шортиках. При цьому зірка позувала спиною до камери, демонструючи спокусливі форми. Артистка постала на фото босоніж і широко розкинувши руки, а її прекрасне волосся красиво майоріло на вітрі.

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Трохи пізніше Кароль виклала ще один знімок з цієї фотосесії. На ньому вона в тому ж вбранні лежить на піску, поклавши одну руку на стегно і демонструючи плоский животик. Співачка задумливо дивиться вдалину.

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