Голос Діти 5 сезон 5 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв

5 випуск 5 сезону шоу Голос Діти вийшов на екрани 23 червня та розпочав вокальні бої. Хто пройшов далі, а з ким з юних талантів довелось попрощатись – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Вже п'ятий випуск проекту "Голос. Діти" 2019 вийшов на "1+1" у неділю, 23 червня. У новому сезоні крісла суддів зайняли Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва, а також яскравий DZIDZIO. Однак навіть досвідчених виконавців складно втримувати емоції під час вокальних боїв. Хто залишився у командах тренерів, а кому довелось покинути проект – дізнавайтесь далі. Відзначимо, що кожен суддя залишив всього 4 дітей. Дивіться всі виступи 5 випуску 5 сезону "Голос. Діти" на Радіо МАКСИМУМ!

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Хто залишився у командах після 5 ефіру Голос. Діти 5:

Джамала : Надя Довбуш, Нікіта Ачкасов, Ярослав Політов, Варвара Кошова;

: Надя Довбуш, Нікіта Ачкасов, Ярослав Політов, Варвара Кошова; DZIDZO : Вероніка Морська, Ярослав Карпук, Софія Винник, Ярослав Рогальський;

: Вероніка Морська, Ярослав Карпук, Софія Винник, Ярослав Рогальський; Врямя и Стекло: Каріна Столаба, Таїсія Скоморохова, Олександр Зазарашвілі, Дарина Бугайчук.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Єгор Уманець, Єсенія Селезньова та Надя Довбуш – La la la:

Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Дарина Віцан, Софія Ярова і Вероніка Морська – Зелене жито:



Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Аделіна Іордакі, Каріна Столаба та Софія Бишова – Ain't my fault:

Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Ярослав Карпук, Ліана Андреасян, Надія Верховська – Гуцулка Ксеня:



Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Анна Владова, Ангеліна Тереннікова та Нікіта Ачкасов – 7 rings:



Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Таїсія Скоморохова, Моніка Глазер та Поліна Бабій – Show Me Your Love:



Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Кіра Полонська, Юлія Карімі та Софія Винник – Найкращий день:



Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Ярослав Політов, Максим Давидюк та Ліза Кирилюк – Mercy:

Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Олександр Зазарашвілі, Максим Комісарчук та Марія Магільна – Halo:

Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Ярослав Рогальський, Максим Устянський та Богдан Петровський – Love it ритм:



Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Ліза Андрейко, Давид Красилюк та Дарина Бугайчук – Промінь:



Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: вокальні бої – Артем Шойжолов, Варвара Кошова та Софія Іванько – Дим:

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