"Фотограф року птахів": журналістка виграла конкурс із зображенням 4 тисяч мертвих пташок

У конкурсі "Фотограф року птахів" у 2024 році перемогла канадська журналістка Патрісія Хомоніло із зображенням 4 тисяч птахів, що загинули від зіткнення з вікнами в Торонто.

Загалом на цьогорічному конкурсі представили майже 23 тисячі фоторобіт. Про це йдеться на сайті конкурсу.

Фотографія з назвою "Коли світи стикаються" посіла перше місце. Патриція Гомоніло отримала головний приз у розмірі 3 500 фунтів стерлінгів (193 тисячі гривень) та престижний титул.

Як розповіла журналістка, фотографія демонструє ризики, які несуть для птахів міські будівлі та поверхні, що відбивають світло. Відбите світло становить серйозну загрозу для птахів. Для птаха такі поверхні, наприклад вікна, можуть здаватися продовженням ландшафту, і вони врізаються в них на високій швидкості.

Щороку понад мільярд птахів гине лише в Північній Америці через зіткнення з вікнами, – сказала Патрісія Хомоніло.

У номінації "Найкраща комедійна фотографія птаха" золото отримала Надя Хак зі США з роботою "Сучасна танцівниця". Срібло отримав Роберт Глокнер зі США, який сфотографував сову в дуплі й назвав світлину "Відкриті двері", а бронзу – Гері Коллієр з Великої Британії з груповим портретом птахів під назвою "Шоломники готуються спати".

У номінації "Міські птахи" перемогу здобув фотограф з Польщі Гжегож Длугош з роботою "Зрадлива подорож", на якій сімейство птахів переходить дорогу перед автівкою. Срібло – угорський фотограф Болдізар Сюч, який сфотографував птахів на одному з поверхів будинку і назвав фото "Квартира". Бронзу отримав чеський фотограф Томаш Грім зі світлиною "Ворони дивляться телевізор".

Bird Photographer of the Year – фотоконкурс, взяти участь у якому може мешканець будь-якої території та будь-якого віку. Організатори зазначають, що ці знімки містять "найнеймовірніші фотографії птахів у світі, зроблені талановитими фотографами, а також збирають життєво необхідні кошти для нашого партнера – благодійної організації "Птахи на межі" (Birds on the Brink)".

