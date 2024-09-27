Уперше в південно-східній Азії: у Таїланді легалізували одностатеві шлюби

Король Таїланду Маха Ваджиралонгкорн у вівторок, 24 вересня, підписав закон, який легалізував одностатеві шлюби в країні. Це перший такий випадок у Південно-Східній Азії.

У вівторок закон був опублікований в Королівському віснику, він набуде чинності 22 січня наступного року. Про це повідомляє ВВС.

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Законопроєкт схвалили в парламенті ще в червні, але потрібен був підпис короля країни. Закон набуде чинності 22 січня 2025 року. Активісти вже назвали це "історичною" подією для Таїланду.

У законі прописані гендерно нейтральні терміни замість "чоловік" і "дружина", також надає парам рівні права на усиновлення й успадкування.

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ЛГБТК+ активістка й співзасновниця Bangkok Pride Анна Чумапорн уже заявила BBC, що 22 січня, коли закон набуде чинності, планує організувати масове весілля понад 1000 ЛГБТК+ пар.

Серед інших азійських країн, які відносять до інших частин континенту, шлюби для одностатевих пар раніше легалізували в Тайвані й Непалі. Загалом у світі таких країн близько 30.

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