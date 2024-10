Біллі Айліш співпрацює з Google Maps, щоб допомогти фанам добратись на концерт

Уже 29 вересня розпочинається світовий тур Біллі Айліш "Hit Me Hard And Soft: The Tour". Щоб допомогти фанатам, які відвідуватимуть концерти, обрати найбільш екологічні варіанти транспорту, виконавиця почала співпрацювати з Google Maps.

Шанувальники Біллі Айліш можуть скористатися Google Maps, щоб знайти найбільш екологічний шлях до місця проведення концерту у 43 містах, які співачка відвідає під час першого етапу туру Північною Америкою. Про це розповідає Billboard.

У кожному з них карти запропонують піший маршрут або маршрут громадським транспортом. Вона даватиме поради, де фанати можуть перекусити рослинною їжею в Атланті, Балтіморі, Чикаго, Детройті, Лос-Анджелесі, Міннеаполісі, Нешвіллі, Нью-Йорку, Філадельфії та Вашингтоні.

Для цього варто знайти одне з цих міст туру на Google Maps і прокрутити вниз, щоб знайти поради від артистки.

Я дуже рада бачити вас усіх на моїх концертах протягом наступних місяців, і ми будемо працювати разом, щоб зменшити наш колективний вплив на довкілля, коли мова йде про транспорт і те, що ми їмо, – розповідає Айліш.

Після того, як співачка завершить північноамериканську частину свого туру, вона продовжить гастролі в Австралії та Європі у квітні 2025 року.

Біллі Айліш / news.myseldon.com

Hit Me Hard and Soft – третій студійний альбом співачки Біллі Айліш, який вона випустила 17 травня 2024 року на лейблах Darkroom та Interscope Records. Також це її перший повноформатний студійний альбом з часу виходу "Happier Than Ever" у 2021 році.

