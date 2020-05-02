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Assassin's Creed Valhalla: представлено трейлер новинки

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Assassin's Creed Valhalla - фото 1
Assassin's Creed Valhalla / igromania

Якщо ви шанувальник пригодницьких ігор з відкритим світом, то напевно вже чули про Assassin's Creed Valhalla. А тепер ви маєте можливість подивитися трейлер новинки!

Сценарій майбутньої гри раніше був представлений шматочками художником, а тепер нам показали найперший трейлер і розкрили безліч подробиць.

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Трейлер знайомить нас з сюжетом гри, в якому розповідається про Ейворі і його клан вікінгів, який нападає на Англію. Нова гра дозволить вам вибрати стать героя, щоб ви могли грати за жінку-вікінга теж. Але чи правильно це історично? Ubisoft вже висунула ранню відповідь на найбільш популярне питання, яким коли-небудь задавався інтернет.

Хоча компанія і не представила офіційно жінку-героя в трейлері, ми можемо подивитися на неї завдяки статуетці з колекційного видання.

Assassin's Creed Valhalla: представлено трейлер новинки - фото 401494

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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