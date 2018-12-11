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Ford запатентував ремені безпеки з підігрівом

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Нові ремені безпеки будуть мати функцію підігріву - фото 1
Нові ремені безпеки будуть мати функцію підігріву

Компанія Ford запатентувала дизайн і конструкцію ременів безпеки з підігрівом. Відповідну заявку американський виробник подав у Бюро по патентах і товарних знаках США.

У 31-сторінковому документі описаний принцип роботи електричного підігріву, інтегрованого в тканинну частину ременя безпеки. Конструкція складається з фіксатора, підключеного до джерела живлення, ланцюг у якому замикається за допомогою язичка ременя. Обігрів здійснюється завдяки нагрівальним елементам, розташованим між шарами тканинного матеріалу. Компанія передбачила кілька варіантів дизайну фіксатора та самого ременя.

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Раніше Ford описав циліндричний пасажирський відсік для безпілотників, який може повертатися щодо бази автомобіля. Відсік складається з куполоподібного даху і бічних стін-сегментів. Їх можна зрушувати для доступу всередину машини, а також відкидатися вниз. У патентній заявці також згадується висувний стіл, оснащений подушкою безпеки, і складні крісла, встановлені на рухомому п'єдесталі.

Ford запатентував ремені безпеки з підігрівом - фото 294639
Ford запатентував ремені безпеки з підігрівом - фото 294640

Торік Ford запатентував складну систему підсвічування емблеми для Lincoln. В логотип компанія запропонувала вбудувати безліч різнокольорових світлодіодів, щоб використовувати їх як індикатор дистанційного запуску двигуна або як доповнення до денних ходових вогнів.

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Джерело: Motor
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