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Фотошпигуни показали нову спортивну Mazda

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Як виглядає новий спортивний автомобіль Mazda - фото 1
Як виглядає новий спортивний автомобіль Mazda / carmechanics

Топ-менеджер Mazda розповів про авто своєї мрії.

Відтоді, як керівництво японського бренду Mazda прийняло рішення про припинення серійного виробництва купе RX-8 в 2012 році, з'явилися повідомлення про швидку появу нащадка моделі.

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Однак, є одне але. Як вдалося дізнатися з недавнього інтерв'ю з офіційним представником автовиробника, створення такої спортивної моделі може виявитися під великим питанням. Представник Mazda зазначив, що всьому виною досить жорсткі норми щодо викидів шкідливих речовин.

Крім того, на автосалоні в Лос-Анджелесі (США) топ-менеджер Mazda заявив, що створення нового покоління спортивного автомобіля RX-8 / RX-9 є особистою його мрією. Було відзначено, що це може так і залишитися мрією, принаймні, наразі.

Тим часом на випробуваннях було помічено новий спортивний автомобіль Mazda:

Фотошпигуни показали нову спортивну Mazda - фото 294364
Фотошпигуни показали нову спортивну Mazda
Фотошпигуни показали нову спортивну Mazda - фото 294363
Фотошпигуни показали нову спортивну Mazda

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Джерело: carmechanics
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