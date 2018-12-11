Автопілот Tesla навчать розпізнавати світлофори та знаки "Стоп"

Глава компанії Tesla Ілон Маск розповів про нові функції, які отримає напівавтономна система управління Navigate on Autopilot найближчим часом.

Всі вони будуть реалізовані на базі апаратного комплексу Hardware 2, який встановлюється на електрокари Tesla з жовтня 2016 року.

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Йдеться про наділення автомобіля здатністю розпізнавати і, відповідно, реагувати на сигнали світлофора і знаки "Рух без зупинки заборонено", а також самостійно проїжджати перехрестя з круговим рухом. Крім того, Маск натякнув на розширення можливостей автопаркувальника Summon, який у майбутньому зможе без участі водія доставити електрокар з домашнього гаража до стоянки біля офісу.

If you have a Tesla built in past 2 years, definitely try Navigate on Autopilot. It will blow your mind. Automatically passes slow cars & takes highway interchanges & off-ramps. — Elon Musk (@elonmusk) 9 грудня 2018 р.

Всі функції будуть доступні для поточного набору сенсорів і радарів Hardware 2, що працюють під управлінням обчислювальної платформи Nvidia Drive PX 2. Більш просунутий комплекс – Hardware 3, з нейромережею і власним процесором Tesla, дозволить реалізувати повноцінний автопілот п'ятого рівня автономності, що не потребує жодного втручання водія у процес управління.

Tesla отримає вдосконалений автопілот

У своєму нинішньому вигляді автопілот Tesla, який на ділі є просунутим круїз-контролем, іноді не розпізнає нерухомі об'єкти. Через це електрокари потрапляють в аварії: врізаються в припарковані поліцейські позашляховики або пожежні машини.

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