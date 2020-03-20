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FINNEAS – Let's Fall in Love for the Night: Брат Біллі Айліш випустив новий хіт

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Прем'єра FINNEAS – Let's Fall in Love for the Night - фото 1
Прем'єра FINNEAS – Let's Fall in Love for the Night

Музикант Фіннеас О'Коннел випустив кліп на романтичну пісню "Let's Fall in Love for the Night". Новинка від брата і продюсера Біллі Айліш вже припала до душі фанатам, тож пора її зацінити!

22-річний американський співак, продюсер та композитор Фіннеас О'Коннел не лише займається кар'єрою Біллі Айліш та піснями для відомих зірок. Хлопець працює і над власною музикою, якою періодично тішить шанувальників. Нещодавно він випустив затишний кліп на трек "Let's Fall in Love for the Night".

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За короткий час ролик, на якому Фіннеас грає на гітарі, танцює та співає, зібрав понад 200 тисяч переглядів. Хоч він і не настільки популярний, як Біллі, але все ж підкорює серця своєю безпосередністю.

FINNEAS Let's Fall in Love for the Night, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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