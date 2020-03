FINNEAS – Let's Fall in Love for the Night: Брат Біллі Айліш випустив новий хіт

Прем'єра FINNEAS – Let's Fall in Love for the Night

Музикант Фіннеас О'Коннел випустив кліп на романтичну пісню "Let's Fall in Love for the Night". Новинка від брата і продюсера Біллі Айліш вже припала до душі фанатам, тож пора її зацінити!

22-річний американський співак, продюсер та композитор Фіннеас О'Коннел не лише займається кар'єрою Біллі Айліш та піснями для відомих зірок. Хлопець працює і над власною музикою, якою періодично тішить шанувальників. Нещодавно він випустив затишний кліп на трек "Let's Fall in Love for the Night".

І ще: Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A

За короткий час ролик, на якому Фіннеас грає на гітарі, танцює та співає, зібрав понад 200 тисяч переглядів. Хоч він і не настільки популярний, як Біллі, але все ж підкорює серця своєю безпосередністю.

FINNEAS – Let's Fall in Love for the Night, дивитись кліп онлайн:

Читайте також: Зірка "Дуже дивних справ" випустив мініальбом: слухайте пісні онлайн