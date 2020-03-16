Зірка "Дуже дивних справ" випустив мініальбом: слухайте пісні онлайн

Актор Фінн Вулфард потішив фанатів несподіваним мініальбомом "Soda and Pie", де всього три пісні. Слухайте всі треки онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

17-річний канадський актор Фінн Вулфард, який прославився завдяки ролям у фільму "Воно" та серіалі "Дуже дивні справи", презентував ЕР "Soda and Pie". Річ у тому, що хлопець створив новий гурт The Aubrey разом зі своїм другом Малкольмом Крейгом. Раніше вони разом виступали з гуртом Calpurnia, а зараз вирішили повноцінно випробувати власні сили.

І ще: Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою

Юна зірка фентезі вперше самостійно попрацював над авторськими піснями, тож не міг не поділитись цим з фанатами. Відзначимо, що зараз актор залучений на зйомках вже четвертого сезону "Дуже дивних справ", а також невдовзі з'явиться у новеньких "Мисливцях на привидів".

А поки зацініть пісні Вулфарда (для прослуховування всіх пісень авторизуйтесь на deezer через соцмережі тощо):

Читайте також: Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома