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Зірка "Дуже дивних справ" випустив мініальбом: слухайте пісні онлайн

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Фінн Вулфард випустив мініальбом - фото 1
Фінн Вулфард випустив мініальбом / Dread Central

Актор Фінн Вулфард потішив фанатів несподіваним мініальбомом "Soda and Pie", де всього три пісні. Слухайте всі треки онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

17-річний канадський актор Фінн Вулфард, який прославився завдяки ролям у фільму "Воно" та серіалі "Дуже дивні справи", презентував ЕР "Soda and Pie". Річ у тому, що хлопець створив новий гурт The Aubrey разом зі своїм другом Малкольмом Крейгом. Раніше вони разом виступали з гуртом Calpurnia, а зараз вирішили повноцінно випробувати власні сили.

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Юна зірка фентезі вперше самостійно попрацював над авторськими піснями, тож не міг не поділитись цим з фанатами. Відзначимо, що зараз актор залучений на зйомках вже четвертого сезону "Дуже дивних справ", а також невдовзі з'явиться у новеньких "Мисливцях на привидів".

А поки зацініть пісні Вулфарда (для прослуховування всіх пісень авторизуйтесь на deezer через соцмережі тощо):

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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