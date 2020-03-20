Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A

Гумористка з Коломиї Баба Доцька, яка відома своїми кумедними пародіями на популярні хіти, представила нову пісню "Біда". Весела композиція на тему карантину та самоізоляції вийшла на YouTube-каналі зірки мережі.

Популярна коломийська артистка Баба Доцька презентувала нову пісню про карантин під назвою “Біда”. Гумористка переспівала пісню гурту GO-A "Соловей", з якою музиканти мали представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення у 2020 році.

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Цього разу жінка презентувала відео у форматі караоке. Зірка каже, що спеціально не знімала кліп, бо хвилюється за здоров'я своєї команди. Крім цього, Баба Доцька рекомендує усім без зайвої потреби не виходити з дому і не втрачати почуття гумору.

Баба Доцька – Біда: дивіться онлайн пародію на пісню "Соловей" гурту Go-A:

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