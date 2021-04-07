В Італії скасували цензуру в кіно: закон діяв понад 100 років

Італійська влада ухвалила рішення про скасування закону про цензуру в кіно. Він діяв з 1914 року і зробив неможливим прокат у країні багатьох культових фільмів. Один з популярних, наприклад, "Останнє танго в Парижі" Бернардо Бертолуччі.

Як зазначив міністр культури Італії Даріо Франческіні, кіноцензура скасована. Система контролю та втручання, яка досі дозволяла державі впливати на свободу художників, остаточно знищена, пише The Guardian.

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Тепер від кінематографістів і прокатників не можна вимагати видалення з фільмів будь-яких сцен з релігійних, політичних або моральних причин, або взагалі забороняти показ. Ці заходи замінять на класифікацію за віком глядацької аудиторії. Її потрібно буде узгоджувати зі спеціальною комісією з експертів в галузі кіно, освіти та прав тварин.

"Останнє танго в Парижі" не показували в Італії через цей закон:

Відзначається, що за час існування закону редагуванню піддалися понад 10 000 італійських й іноземних стрічок, у тому числі авторства Федеріко Фелліні.

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