Сталлоне зніме фільм про братів Кличків: перші подробиці

Кінорежисер і актор Сильвестр Сталлоне планує зняти фільм про колишніх успішних боксерів Володимира і Віталія Кличків.

Інформацію про це розмістили на сайті klitschko-brothers.com.

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Сюжет фільму поки не розкривають. Однак відомо, що у 2021 році розпочнуться зйомки кіно. У прокат фільм вийде тільки в 2022 році. Крім цього, в повідомленні наголошується, що відомий режисер Сильвестр Сталлоне давно дружить з братами Кличками. Актор захоплюється і надихається силою і талантом Володимира і Віталія.

Раніше, у 2009 і 2012 роках, режисера можна було помітити на поєдинках Кличка. Варто зазначити, що Володимир і Віталій Кличко – доволі популярні персонажі стрічок. Брати не вперше стають героями кінематографа. Так десять років тому в Німеччині вийшов фільм "Кличко". Двадцять років тому Володимир Кличко зіграв самого себе у фільмі "11 друзів Оушена". Також на боксера можна подивитися в кіно "Красунчик" і "Красунчик-2".

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