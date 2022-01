Експерт розповів, як себе уявляють у сексуальних фантазіях різні типи людей

Сексуальні фантазії переслідують людину ще з давніх-давен. Але тільки зараз, у XXI і трохи у XX столітті психологія навчилася препарувати їх та приходити на основі розтину до численних висновків.

Ось, наприклад, дослідження, присвячене сексуальним фантазіям від доктора Джастіна Леміллера. У своїй монографії "Скажи, що ти хочеш" ("Tell Me What You Want") він проаналізував сексуальні фантазії 4 175 американців із 50 штатів. Що вдалося з'ясувати?

Лише 2,9% респондентів ніколи не уявляють себе у власних сексуальних фантазіях. Переважна 97,1% так чи інакше у своїх фантазіях фігурують. З них 73,3% зізналися, що регулярно поміщають себе у свої сексуальні фантазії.

Але як вони себе уявляють? Адже фантазії тим і добрі, що ви можете бути в них такими, якими забажаєте. Ідеальною версією себе.

Результати опитування допомогли скласти конкретну статистичну картину те, що респонденти змінюють у собі у сексуальних фантазіях. Отже:

74% змінюють свій тип тіла чи фізичну форму.

61% взагалі змінюють у фантазіях особистість.

58% змінюють свою сексуальну роль.

56% змінюють розмір чи форму геніталій.

47% уявляють себе у фантазіях молодшими.

44% представляють у фантазіях майбутніх себе.

А щоб ви не думали, що ми беремо ці цифри з голови, можете ознайомитися з оригінальною інфографікою від доктора Леміллера. І, звичайно, усі ці результати лікар не полінувався розкласти по типах людей.

Наприклад, стати у власних фантазіях молодшими мріють переважно гетеросексуальні чоловіки. Вони ж схильні змінювати у фантазіях розмір своїх статевих органів (підозрюємо, що у бік збільшення).

А ось гетеросексуальні жінки вважають за краще уявляти себе у фантазіях у майбутньому, а не в минулому. І жінки частіше за чоловіків схильні "поліпшувати" у фантазіях власне тіло.

Також жінки частіше за чоловіків схильні представляти себе в ролі пані, натомість чоловіки у фантазіях воліють підкорятися.

Погоджуєтеся з результатами спостереження Джастіна Леміллера? Ми от не зовсім.

