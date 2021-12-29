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Не робіть так ніколи: експерти назвали 5 чоловічих помилок під час прелюдії

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Поширені помилки чоловіків під час прелюдії - фото 1
Поширені помилки чоловіків під час прелюдії

Прелюдія дозволяє отримати максимум задоволення від сексу. Але, як показує практика, не всі чоловіки розуміються на тому, що класно, а що – ні. На щастя, є низка фахівців, які діляться своїми порадами.

Як розповідає Men's Health, можна виділити 5 найпоширеніших чоловічих помилок під час прелюдії. Їх ми категорично рекомендуємо уникнути, щоб не зіпсувати процес загалом.

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1. Фокусуватися на одній точці

"Геніталії – це дуже цікаво, але спробуйте приділити увагу іншим частинам її тіла, – пропонує Кессі Фуллер, тренер та автор із сексуальної освіти в Балтіморі. – Пестьте, облизуйте, покусуйте інші ерогенні зони: шию, спину, вуха, живіт чи зап'ястя".

Крім того, відшукуючи приховані точки на її тілі, ви покажете жінці, що вам небайдужі її бажання та потреби. А ще такий підхід не залишиться без відповіді.

Не робіть так ніколи: експерти назвали 5 чоловічих помилок під час прелюдії - фото 490079

2. Захоплюватися розмовами

Так, прелюдія – це гра настільки ж вербальна, як і фізична, але з "брудними" розмовами нескладно переборщити. І будьте обережні з грубощами, коли ви з новою партнеркою, попереджає секс-експерт Ейпріл Мазіні: "Неприємні чи клішовані фрази можуть миттєво погасити її бажання".

Дотримуйтесь простоти та конкретики. Хваліть певну частину її тіла, розкажіть, наскільки вона сексуальна, або опишіть свою фантазію щодо того, що б ви з красунею зробили. Або, якщо у вас розкуті стосунки, обговоріть заздалегідь, що їй подобається чути в ліжку – це все спростить.

3. Діяти надто швидко чи надто жорстко

"Ніхто не проти петтінга чи нетривалих ласк "по-швидкому", коли це доречно. Наприклад, у кабінці колеса огляду або вранці, коли ви спізнюєтеся на роботу. Словом, коли немає часу, – стверджує Мазіні, – але коли від цього "швидко" ви переходите до звичайного сексу, а за дві хвилини закурюєте, жінка точно буде розчарована".

Не робіть так ніколи: експерти назвали 5 чоловічих помилок під час прелюдії - фото 490077

"Інша популярна помилка – занадто багато тиску на її чутливі зони, це просто болісно", – заявляє Дженні Блок, автор книг із сексуальної освіти.

Поводячись із її клітором або вульвою, будьте ніжним. Іноді натиснути – це чудово, але нарощуйте силу натискання поступово, щоб намацати рівень, комфортний саме для цієї дами.

4. Ніколи не пропускати прелюдії

Якщо у вас прекрасний секс і за межами спальні – чудово, можеш почати спонтанні ласки будь-де. Несподіванка тільки додасть пристрасті. Чим більше ви дізнаєтеся про свою партнерку, і чим більше у вас було прелюдій – тим краще ви розумієте, коли можна фінішувати з "розігрівом" і переходити безпосередньо до справи.

5. Не відчувати партнерку

Кожна жінка трохи відрізняється від інших, коли справа стосується... будь-чого. Так що, якщо у вас є перевірені дії до прелюдії, які безвідмовно спрацьовували 10 разів – на 11 вони можуть не спрацювати. І потрібно бути готовим відправити всю свою хвалену схему на смітник, якщо помітите, що партнерці некомфортно або зовсім нудно.

Не робіть так ніколи: експерти назвали 5 чоловічих помилок під час прелюдії - фото 490078

"Якщо вона морщиться, коли чує ваші "брудні" слівця – переходьте до наступної частини плану, – наказує Мазіні, – а якщо вона дійсно заводиться на кухонному столі, не намагайтеся перетягнути її в спальню".

Намагайтеся уникати цих помилок під час прелюдії. Якщо ж не прислухатися до порад фахівців, то дуже високі шанси, що задоволення під час сексу буде мінімальним. Ба більше, сексу узагалі може не бути.

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