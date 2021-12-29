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Не робіть так ніколи: експерти назвали 5 чоловічих помилок під час прелюдії
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Прелюдія дозволяє отримати максимум задоволення від сексу. Але, як показує практика, не всі чоловіки розуміються на тому, що класно, а що – ні. На щастя, є низка фахівців, які діляться своїми порадами.
Як розповідає Men's Health, можна виділити 5 найпоширеніших чоловічих помилок під час прелюдії. Їх ми категорично рекомендуємо уникнути, щоб не зіпсувати процес загалом.
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1. Фокусуватися на одній точці
"Геніталії – це дуже цікаво, але спробуйте приділити увагу іншим частинам її тіла, – пропонує Кессі Фуллер, тренер та автор із сексуальної освіти в Балтіморі. – Пестьте, облизуйте, покусуйте інші ерогенні зони: шию, спину, вуха, живіт чи зап'ястя".
Крім того, відшукуючи приховані точки на її тілі, ви покажете жінці, що вам небайдужі її бажання та потреби. А ще такий підхід не залишиться без відповіді.
2. Захоплюватися розмовами
Так, прелюдія – це гра настільки ж вербальна, як і фізична, але з "брудними" розмовами нескладно переборщити. І будьте обережні з грубощами, коли ви з новою партнеркою, попереджає секс-експерт Ейпріл Мазіні: "Неприємні чи клішовані фрази можуть миттєво погасити її бажання".
Дотримуйтесь простоти та конкретики. Хваліть певну частину її тіла, розкажіть, наскільки вона сексуальна, або опишіть свою фантазію щодо того, що б ви з красунею зробили. Або, якщо у вас розкуті стосунки, обговоріть заздалегідь, що їй подобається чути в ліжку – це все спростить.
3. Діяти надто швидко чи надто жорстко
"Ніхто не проти петтінга чи нетривалих ласк "по-швидкому", коли це доречно. Наприклад, у кабінці колеса огляду або вранці, коли ви спізнюєтеся на роботу. Словом, коли немає часу, – стверджує Мазіні, – але коли від цього "швидко" ви переходите до звичайного сексу, а за дві хвилини закурюєте, жінка точно буде розчарована".
"Інша популярна помилка – занадто багато тиску на її чутливі зони, це просто болісно", – заявляє Дженні Блок, автор книг із сексуальної освіти.
Поводячись із її клітором або вульвою, будьте ніжним. Іноді натиснути – це чудово, але нарощуйте силу натискання поступово, щоб намацати рівень, комфортний саме для цієї дами.
4. Ніколи не пропускати прелюдії
Якщо у вас прекрасний секс і за межами спальні – чудово, можеш почати спонтанні ласки будь-де. Несподіванка тільки додасть пристрасті. Чим більше ви дізнаєтеся про свою партнерку, і чим більше у вас було прелюдій – тим краще ви розумієте, коли можна фінішувати з "розігрівом" і переходити безпосередньо до справи.
5. Не відчувати партнерку
Кожна жінка трохи відрізняється від інших, коли справа стосується... будь-чого. Так що, якщо у вас є перевірені дії до прелюдії, які безвідмовно спрацьовували 10 разів – на 11 вони можуть не спрацювати. І потрібно бути готовим відправити всю свою хвалену схему на смітник, якщо помітите, що партнерці некомфортно або зовсім нудно.
"Якщо вона морщиться, коли чує ваші "брудні" слівця – переходьте до наступної частини плану, – наказує Мазіні, – а якщо вона дійсно заводиться на кухонному столі, не намагайтеся перетягнути її в спальню".
Намагайтеся уникати цих помилок під час прелюдії. Якщо ж не прислухатися до порад фахівців, то дуже високі шанси, що задоволення під час сексу буде мінімальним. Ба більше, сексу узагалі може не бути.
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