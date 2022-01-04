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Цікаві та шокуючі факти про найпопулярніші сексуальні фантазії
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Як було б круто, якби психологи та сексологи залишили хоча б одну область людської сексуальності недослідженою, вкритою флером таємниці та завісою загадки. Але ні!
Психологам і сексологам тільки дай волю, так вони препарують навіть найінтимніші глибини несвідомого. Ось і цього разу так вийшло: жертвами дослідження стали сексуальні фантазії, пише Maxim.
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Доктор Джастін Леміллер, автор книги "Скажи мені, що ти хочеш" (Tell Me What You Want), назвав 7 фактів про сексуальні фантазії. Зробив він це, ґрунтуючись на дослідженнях сексуальної поведінки 4 175 американців обох статей із 50 штатів, опитаних для книги.
1. Найчастіше у фантазіях фігурує нинішній партнер чи партнерка
Якщо людина самотня – її колишній партнер чи партнерка. Що, звісно, дивно. Хіба ж весь сенс фантазій не в тому, щоб відійти від реальності? Лікар Леміллер підкреслює, що так, інші люди теж з'являються у фантазіях. Але постійні партнери чи колишні – значно частіше.
2. Найпопулярніша сексуальна фантазія – секс утрьох
Фантазія найпопулярніша, але при найближчому розгляді з'ясувалося, що всі мають на увазі під "сексом утрьох" різне.
Розбіжності у деталях: хтось із респондентів вважає за краще в такій фантазії бути в центрі уваги, хтось скромно виступає на рівних, хтось представляє свого партнера на місці одного з учасників, хтось, навпаки, фантазує про незнайомців та незнайомок.
3. Найгірша фантазія, втілена в життя, – теж секс утрьох
А ось це цікаво: за даними професора Леміллера, саме секс утрьох виявляється в результаті найбільш розчаровуючим досвідом, коли з розряду фантазій переходить у розряд реальності.
Фахівець вважає, що справа у непродуманості сценарію сексу утрьох. Ніхто не знає до ладу, що робити та кому скільки часу приділяти. У результаті всі розходяться трошки, або навіть сильно розчарованими.
4. Більшість людей змінюють собі зовнішність чи характер у сексуальних фантазіях
Мало хто уявляє себе таким, яким є в житті. При цьому зміни залежать від статі. Так, чоловіки вважають за краще у фантазіях уявляти себе з іншими геніталіями (підозрюємо, що з більшими), а жінки змінюють собі фігуру.
Зміни стосуються не лише зовнішності: жінки у своїх фантазіях поводяться більш домінантно, а чоловіки вважають за краще підкорятися.
5. Насправді чоловічі та жіночі фантазії не сильно відрізняються
Ми звикли до стереотипів. Один із них: чоловіки цинічні, жінки романтичні. Але доктор Леміллер поспішає нас переконати: "Загалом багато чоловіків програють у фантазіях ті самі сценарії, що і жінки, і навпаки. Це означає, що жіночі фантазії набагато сміливіші та різноманітніші, а чоловічі більш емоційно насичені, ніж ми звикли думати".
6. Мало хто втілює свої сексуальні фантазії в життя
Три чверті опитаних заявили доктору Леміллеру, що постійно думають про те, як втілити свої сексуальні фантазії. При цьому лише кожен четвертий опитаний робив для цього якісь зусилля.
Тобто між сексуальними фантазіями та суворою реальністю, як і раніше, величезна прірва. А з огляду на те, що більшість фантазій людей – це їхні приховані бажання, попереднє речення читати трохи сумно.
7. Більшість із тих, хто таки дав шанс своїм фантазіям у реальному світі, залишилися задоволені!
Звичайно, і розчарованих чимало: наприклад, згаданий вище секс утрьох.
Але доктор Леміллер зазначив, що "більшість опитаних заявили, що здійснення сексуальних фантазій у житті виявилося або позитивним досвідом, або сприятливішим досвідом, ніж вони чекали, і що цей досвід покращив їхні стосунки".
Тож не бійтеся втілювати у життя свої потаємні сексуальні фантазії. Головне, щоб вам і вашій партнерці було приємно та добре!
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