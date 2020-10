Джуд Лоу разом зі своїм сином Рафферті знявся у фільмі під час карантину: постер

Під час карантину актор Джуд Лоу і його 24-річний син Рафферті знялися разом у короткометражному фільмі "The Hat" ("Капелюх"). Саундтрек до нього записав засновник групи The Who Піт Таунсенд. Постановкою займався режисер-початківець Даррен Страугер.

Тривалість короткометражки становить шість хвилин. Її цілком і повністю зняли за допомогою iPhone. У планах її творців – випустити розширену 20-хвилинну версію.

Перший кадр з фільму, прем'єра якого відбудеться 6 листопада на незалежному кінофестивалі Raindance, опублікував Variety.

За інформацією видання, Страугер збирається зняти цілу серію подібних короткометражних картин за участю інших знаменитостей, у тому числі Хелен Міррен, а також Кари і Поппі Делевінь. Весь прибуток від проєкту буде спрямований на благодійність – так зі своїми гонорарами вже вчинили Джуд і Рафферті.

Нагадаємо, у вересні на HBO почав виходити містичний серіал "Третій день" з Джудом Лоу в одній з головних ролей.

