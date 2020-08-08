Третій день: дивіться моторошний трейлер нового серіалу з Джудом Лоу

Джуд Лоу потрапить на таємничий острів у новому серіалі Третій день

Компанія HBO опублікувала трейлер майбутнього міні-серіалу "Третій день". Шоураннери проєкту Денніс Келлі і Фелікс Барретт. А головні ролі в ньому виконали Джуд Лоу і Наомі Харріс.

За сюжетом серіалу "Третій день" герої кожен окремо потрапляють на таємничий острів. Звідси і двочастинний наратив – "Літо" та "Зима".

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Герой Лоу на острові стикається з місцевими мешканцями, які проводять дивні ритуали і захищають свій будинок за всяку ціну, а от героїня Харріс ж намагається там знайти відповіді і розібратися у собі, але в результаті їй доведеться рятувати себе і свою долю.

Третій день – дивитися онлайн трейлер хоррор-серіалу:

Усього буде 6 епізодів (по три в кожній частині). Першу частину режисирує Марк Манден ("Утопія"), а другу – Філіпа Лоуторп ("Корона").

Прем'єра серіалу відбудеться на HBO 14 вересня.

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