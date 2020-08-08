Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Третій день: дивіться моторошний трейлер нового серіалу з Джудом Лоу

  • 52
Джуд Лоу потрапить на таємничий острів у новому серіалі Третій день - фото 1
Джуд Лоу потрапить на таємничий острів у новому серіалі Третій день

Компанія HBO опублікувала трейлер майбутнього міні-серіалу "Третій день". Шоураннери проєкту Денніс Келлі і Фелікс Барретт. А головні ролі в ньому виконали Джуд Лоу і Наомі Харріс.

За сюжетом серіалу "Третій день" герої кожен окремо потрапляють на таємничий острів. Звідси і двочастинний наратив – "Літо" та "Зима".

Вам сподобається: Нові серіали серпня 2020, які варто подивитись

Герой Лоу на острові стикається з місцевими мешканцями, які проводять дивні ритуали і захищають свій будинок за всяку ціну, а от героїня Харріс ж намагається там знайти відповіді і розібратися у собі, але в результаті їй доведеться рятувати себе і свою долю.

Третій день – дивитися онлайн трейлер хоррор-серіалу:

Усього буде 6 епізодів (по три в кожній частині). Першу частину режисирує Марк Манден ("Утопія"), а другу – Філіпа Лоуторп ("Корона").

Прем'єра серіалу відбудеться на HBO 14 вересня.

Читайте також: Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
  • 06 серпня, 14:13
  • 69
Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
  • 06 серпня, 16:26
  • 220
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2465517
Загрузка...
Новини