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Стало відомо, хто замінить Шерон Стоун у приквелі Шаленого Макса

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У приквелі Фуріосі 20 років, тож Терон не зніматиметься у фільмі - фото 1
У приквелі Фуріосі 20 років, тож Терон не зніматиметься у фільмі

Режисер Джордж Міллер назвав виконавців головних ролей у приквелі франшизи "Шалений Макс", який буде присвячений молодості Фуріоси – військового капітана Безсмертного Джо. Дізнайтеся, хто замінить неймовірну Шерон Стоун у новій стрічці.

Фуріосу в приквелі "Шаленого Макса" зіграє Аня Тейлор-Джой, відома по хорору Роберта Еггерса "Відьма" і трилеру М. Найта Ш'ямалана "Спліт". Також в акторському складі заявлені Кріс Хемсворт і Яг'я Абдул-Матін II. Про це пише Variety.

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Навесні Міллер говорив, що спочатку він хотів за допомогою комп'ютерної графіки омолодити Шарліз Терон, яка з'явилася в образі Фуріоси в "Дорозі люті" з Томом Гарді, але відмовився від цієї ідеї через недостатній розвиток технології. За сюжетом у новому фільмі Фуріосі має бути близько двадцяти років (Тейлор-Джой зараз 24).

Виробництвом "Фуріоси" займуться Warner Bros. і власна компанія Міллера. Точна дата виходу стрічки поки не називається.

Нагадаємо, 23 жовтня на Netflix відбудеться прем'єра серіалу "Хід королеви", в якому Ані Тейлор-Джой дісталася роль геніальної шахістки зі схильністю до саморуйнування.

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