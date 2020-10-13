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Галь Гадот зніметься у ролі Клеопатри: користувачі мережі обурені вибором режисерів

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Галь Гадот зіграє Клеопатру - фото 1
Галь Гадот зіграє Клеопатру

Не встигла студія Paramount оголосити про свій новий проєкт – біографічну драму про Клеопатру, як в мережі вже вибухнув скандал. Деякі користувачі обурені тим, що головну героїню зіграє Галь Гадот.

У соціальних мережах з'явилося кілька постів, в яких люди наполягають: образ цариці Єгипту повинна була втілити на екрані темношкіра або арабська актриса.

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Так, журналістка Саміра Хан спробувала присоромити Гадот і заявила, що роль вартувало б віддати Надін Нассіб Нджеім.

"Який голлівудський тупица подумав, що буде гарною ідеєю взяти актрису з Ізраїлю на роль Клеопатри (виглядають дуже прісно) замість арабської актриси начебто Надін Нджеім? Ганьба тобі, Галь Гадот. Твоя країна краде землі арабів, ти крадеш їх ролі у кіно".

Повідомлення зі схожою претензією залишив інший користувач мережі, слова якого наводить портал The Times of Israel. Він написав:

"Чому б не взяти на роль кого-небудь з Північної Африки? Когось на кшталт Софії Бутелла! Як набридло, що білих акторів і уродженців Ізраїлю запрошують грати фараонів і персонажів-арабів. Галь Гадот не повинна бути Клеопатрою".

Знайшлися у мережі й ті, хто нагадав незадоволеним про дійсне походження Клеопатри. Одним з них став користувач Twitter під ніком The Moonlight Warrior.

"Я скажу це один раз і повторювати не буду, Клеопатра була грекиня. Так, вона правила Єгиптом, але була грекинею з перським та сирійським корінням. Людям, які реагують негативно, не вистачає освіти і інформованості. Галь Гадот заслуговує цю роль".

Хто ще увійде у каст фільму про Клеопатру, поки не уточнюється. Зніме картину Патті Дженкінс, сценарій напише Лаета Калогрідіс.

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