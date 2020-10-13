Галь Гадот зніметься у ролі Клеопатри: користувачі мережі обурені вибором режисерів

Не встигла студія Paramount оголосити про свій новий проєкт – біографічну драму про Клеопатру, як в мережі вже вибухнув скандал. Деякі користувачі обурені тим, що головну героїню зіграє Галь Гадот.

У соціальних мережах з'явилося кілька постів, в яких люди наполягають: образ цариці Єгипту повинна була втілити на екрані темношкіра або арабська актриса.

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Так, журналістка Саміра Хан спробувала присоромити Гадот і заявила, що роль вартувало б віддати Надін Нассіб Нджеім.

"Який голлівудський тупица подумав, що буде гарною ідеєю взяти актрису з Ізраїлю на роль Клеопатри (виглядають дуже прісно) замість арабської актриси начебто Надін Нджеім? Ганьба тобі, Галь Гадот. Твоя країна краде землі арабів, ти крадеш їх ролі у кіно".

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim?



And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles... smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq — sameera khan (@SameeraKhan) October 11, 2020

Повідомлення зі схожою претензією залишив інший користувач мережі, слова якого наводить портал The Times of Israel. Він написав:

"Чому б не взяти на роль кого-небудь з Північної Африки? Когось на кшталт Софії Бутелла! Як набридло, що білих акторів і уродженців Ізраїлю запрошують грати фараонів і персонажів-арабів. Галь Гадот не повинна бути Клеопатрою".

Знайшлися у мережі й ті, хто нагадав незадоволеним про дійсне походження Клеопатри. Одним з них став користувач Twitter під ніком The Moonlight Warrior.

"Я скажу це один раз і повторювати не буду, Клеопатра була грекиня. Так, вона правила Єгиптом, але була грекинею з перським та сирійським корінням. Людям, які реагують негативно, не вистачає освіти і інформованості. Галь Гадот заслуговує цю роль".

I'm going to say this once and I'm not going to say it again, Cleopatra was Greek.



Yes, she was in Egyptian ruler but she was Greek with Persian and Syrian ancestry. The people who are reacting negatively that to this are uneducated and uninformed.



Gal Gadot deserves this role. pic.twitter.com/7h1oYu9ClX — The Moonlight Warrior (@BlackMajikMan90) October 11, 2020

Хто ще увійде у каст фільму про Клеопатру, поки не уточнюється. Зніме картину Патті Дженкінс, сценарій напише Лаета Калогрідіс.

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